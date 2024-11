คว้ารางวัล 2 ปีซ้อน! “The Phaithon” รับรางวัลในงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024”

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สำหรับ “The Phaithon” โรงงานรับผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางแบบครบวงจร ที่ได้คุณมาตรฐานระดับสากล บริหารงานโดย “คุณกรีน อุไรวรรณ อาจศัตรู” และ “คุณปฐวี ปานยิ้มภคกุล” โดยในปีนี้ทาง The Phaithon ยังคงสามารถคว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เป็นปีที่ 2 ในงาน “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” ณ EnCo Terminal ซึ่งมีเหล่าคนบันเทิง อาทิ ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, มาย ณภศศิ, ติช่า กันติชา, นุ้ย สุจิรา, กาละแมร์ พัชรศรี, บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์, ฟลุ๊ค กะล่อน และ เอแคลร์ จือปาก ที่นั่งแท่นผู้บริหารแบรนด์สุขภาพ และความงาม รวมไปถึงเหล่านักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเรียกว่างานประกาศรางวัล “THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” เป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่การันตีความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามของประเทศไทย ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยความร่วมมือกันระหว่าง “คุณก้อง อรรฆรัตน์ นิติพน” พิธีกรผู้คว่ำหวอดในวงการธุรกิจความงาม และสุขภาพ ที่จับมือกับผู้บริหารสุดแซ่บ “คุณทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” ผู้บริหาร บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส บริษัท ออแกไนซ์ แอนด์ เอเจนซี่ ที่ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรให้กับทางแบรนด์ชื่อดังหลายๆ แบรนด์ มายาวนานกว่า 20 ปี“THBA 2024 : THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพ และความงามของไทย ให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อประกาศให้รู้ว่าแบรนด์ไทย และธุรกิจไทย ก็สามารถโด่งดังไกล ไม่แพ้ใครในโลก