สมมงศิลปินคุณภาพ! “JUNNY” โชว์จัดเต็ม “2024 JUNNY TOUR : Dopamine in BANGKOK” สุดประทับใจ

ปิดฉากไปแบบสุดประทับใจ หูเคลือบทองกันทั้งงานตั้งแต่ต้นจนจบ กับคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทยของ "JUNNY" ศิลปินและโปรดิวเซอร์มากความสามารถ ภายใต้สังกัด "MAUVE Company" กับงานซึ่งถูกจัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ CENTERPOINT STUDIO ในบรรยากาศสุดใกล้ชิด JUNNIVERSE(จุนนิเวิร์ส: ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยและชาวต่างชาติมาให้กำลังใจเจ้าของเสียงโวคอลคุณภาพกันแน่นพื้นที่จัดการแสดงคอนเสิร์ต "2024 JUNNY TOUR : Dopamine in BANGKOK" เริ่มต้นโชว์ด้วยเพลง "RUSH" / "AURA" + "TASTE"ก่อนที่ JUNNY จะแวะทักทายแฟน ๆ ชาวไทยแบบสุดใกล้ชิด และต่อด้วยสเตจเพลง "HERE WE GO AGAIN" / "GET YA!" / "NOSTALGIA" และ "FAME" ตามลำดับ แฟนคลับฟินไปตาม ๆ กัน เพราะได้ฟังหลากหลายบทเพลงที่คิดถึง ต่อด้วย VCR ที่ JUNNY ได้ปล่อยให้แฟน ๆ ได้ฟังเพลงใหม่ที่ไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนอย่างเพลง "FEEDBACK" ก่อนจัดเต็มด้วย SETLIST เพลงคุณภาพต่อแบบไม่ให้แฟนคลับได้พัก อาทิ "BY MY SIDE" / "NOT ABOUT YOU" / "MOVIE" เป็นต้น ก่อนเข้าสู่ช่วงโชว์ไฮไลท์ของงานนี้ กับการร้องเพลงร่วมกันของ JUNNY กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ "ขนมจีน ญาทิชาพัฒน์ หาญเบญจพงศ์" หนึ่งในสมาชิกวง MXFRUIT ในเพลง "COMPLICATIONS" เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้แบบถล่มทลาย หูเคลือบทองแบบสุด ถือเป็นสเตจที่สมการรอคอย ลงตัวมากจริง ๆก่อนที่ JUNNY จะส่งต่อเวทีให้กับ "ขนมจีน" ได้โชว์เพลงของตัวเองในบทเพลง "ต้านไม่ไหว (magnetize) – MXFRIUT" และพาร์ทต่อไปก็เริ่มขึ้นทันทีไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องรอนาน พาร์ทนี้เต็มไปด้วยเพลงเพราะ ๆ กับบทเพลงที่ทุกคนร้องตามได้อย่าง "INVITATION" / "OPTIMIST" / "DAYLIGHT" เป็นต้น ก่อนเข้าสู่ช่วง ENCORE ซึ่งนับเป็นพาร์ท สุดท้ายของคอนเสิร์ต แต่เอเนอจี้ของ JUNNY และ แฟน ๆ ไม่มีดรอปลงเลยปิดโชว์ส่งท้ายไปด้วย 2 บทเพลง "FOR THE WEEKEND" และ "PROMISE"งานนี้จัดเต็มทั้งคุณภาพงานเสียงโวคอลคุณภาพของ JUNNY และ คุณภาพงาน Production แสง สี เสียง ขนทั้งดนตรีสดและดีเจมาทำให้โชว์สมบูรณ์แบบที่สุด เนรมิตโชว์สุดปังจากผู้จัด "BEX" บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ "YJ PARTNERS" และ "PROUD2" พาร์ทเนอร์ทีมคุณภาพ โดยในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตแฟน ๆ ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยคลิปสุดพิเศษที่มีภาพและข้อความน่ารัก ๆ จากแฟนคลับชาวไทยมอบให้ JUNNY นับเป็นโมเม้นท์ดี ๆ สุดอบอุ่นส่งท้ายคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้ว ความฟินยังไม่หมด เพราะแฟน ๆ ที่ได้รับสิทธิพิเศษ ยังได้ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับ JUNNY แบบ 1:1 และ 1:6 / กิจกรรมแจกลายเซ็นอัลบั้มสด ๆ แบบรับจากมือ JUNNY กันเลย! งานนี้เรียกได้ว่าฟินกันถ้วนหน้า เพราะ Exclusive และใกล้ชิดมากจริง ๆ