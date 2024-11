“ENCHANTED FEST 2024” ครั้งแรกจัดหนักความมันสุดหลอนจุใจต่อเนื่อง 7 ชม. ทัพศิลปินขนไลน์อัพฮิตพร้อมจัดเต็มคอสตูมฉลองฮาโลวีน

หลอนกันไปสุดเหวี่ยงกับค่ำคืนวันฮาโลวีน เมื่อ(ยำยำ พรีเซนต์ส เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2024) ทำถึง!!! เนรมิต UOB LIVE at EMSPHERE เป็นฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลใจกลางเมืองครั้งเเรกในไทย ซึ่งผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงอย่าง บริษัท Enchanted VIP (เอ็นแช้นเท็ด วีไอพี) ก็จัดเต็มแบบเกินพิกัด ทั้งกราฟิก แสง สี เสียง เอฟเฟกต์ พร้อมไลน์อัพศิลปินสุดโหดที่เสิร์ฟความมันต่อเนื่องตลอด 7 ชั่วโมงเต็ม ท่ามกลางเหล่า ENCHANTER กว่า 6,000 ชีวิต ที่พร้อมใจจัดเต็มคอสตูมมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร สร้างบรรยากาศให้คืนวันฮาโลวีนเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจแบบละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะไปพบกับความมันในฮอลล์ เริ่มอุ่นเครื่องด้วยกิจกรรมต่างๆจากทางผู้จัดและผู้สนับสนุนใจดีกันตั้งเเต่หน้างาน สร้างความคึกคักกันตั้งเเต่เหล่าบรรดา Scare Staffs ในคาแรกเตอร์สุดหวีดที่เดินทักทายทุกคนในงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ลุ้นรางวัลต่างๆอย่างมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ จากแอร์เอเชีย , ทานยำยำฟรีตลอดทั้งปี จากยำยำ เป็นต้น หลังจากนั้นความมันเริ่มทันทีเมื่อศิลปินเบอร์แรกปรากฏบนเวที กับ D GERRARD ที่คีฟลุคผู้กุมวิญญาณแห่ง HOUSE OF SHADOW ยมทูตสุดบ้าคลั่ง เริ่มมาก็ปลดปล่อยพลังความมันใส่ทุกคนแบบจุใจ ตามมาด้วย YOUNGOHM ที่ไม่ยอมแพ้เรื่องคอสตูม จัดมาเต็มกราฟให้สมกับการเป็นหัวหน้าแห่ง HOUSE OF JOKER กับคาแรคเตอร์ JOKER สุดยูนีค ที่ขนเพลงฮิตมาเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องแทบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวจากนั้นเป็นคิวของ 3 สาว PIXXIE แห่ง HOUSE OF ICE ราชินีน้ำแข็งสุดเยือกเย็นที่ปรากฏตัวในชุดขาวเงินเป็นประกายตั้งแต่หัวจรดเท้า มอบความน่ารัก สดใส ปนเซ็กซี่ พร้อมเพลงฮิตที่ทุกคนร้องและเต้นตามกันได้ทั้งฮอลล์ หลังจากนี้ดีกรีความร้อนแรงบนเวทียิ่งปะทุแบบฉุดไม่อยู่ เมื่อ TIMETHAI แห่ง HOUSE OF DIVINE ที่มาในลุคเทพเจ้าสุดเท่พร้อมเขาสีทองอร่ามสุดอลังการ กับท่าเต้นสุดเซ็กซี่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสั่นฮอลล์ จากนั้นได้เวลาพบกับ NONT TANONT ที่มาพร้อมเสื้อคลุมขนเฟอร์สุดอลังในลุคหมาป่าทรงเสน่ห์ จ่าฝูงแห่ง HOUSE OF FULLMOON เเละก็เอ็นเตอร์เทนเอาใจทุกคนจนแฟนคลับถึงกับละลายก่อนจะส่งต่อให้แม่ทัพแห่ง HOUSE OF FIRE JEFF SATUR ที่มาพร้อมพลังแห่งความร้อนแรง กับคอสตูมสุดแกรม เเละก็ได้เวลาหูเคลือบทองกันถ้วนหน้าเมื่อ JEFF จัดไลน์อัพเพลงฮิตมาแบบต่อเนื่อง และเสียงกรี๊ดก็สนั่นอีกครั้งเมื่อ JEFF สลัดเสื้อคลุมเผยให้เห็นเสื้อลูกไม้ตัวบางด้านใน พร้อมควงกีตาร์ solo ชนิดที่ว่าเท่ไม่ไหว เเละส่งท้ายค่ำคืนสุดมันในวันฮาโลวีนด้วย MILLI ที่มาในลุคแม่มดจอมซ่าแห่ง HOUSE OF WICTCHERY ที่เรียกได้ว่าเอาอยู่ทั้งร้อง ทั้งแรป ถึงทุกเพลง ถึงทุกไลม์ ยิ่ง GALCHANIE และ Flower.far 2 สาวแห่ง DREAMGALS ขึ้นมาผสานพลังบนเวที จังหวะนี้เวทมนตร์ไหนก็สะกดความสนุกของทั้ง 3 สาวไว้ไม่อยู่ เรียกได้ว่าเป็นการปิดท้ายค่ำคืนวันฮาโลวีนแบบจัดเต็มสุดๆ ซึ่งนอกจากไลน์อัพศิลปินตัวท็อปทั้ง 7 คนแล้ว ในระหว่างเปลี่ยนโชว์ก็ยังตื๊ดกันต่อเนื่องไปกับดีเจสาวมากความสามารถอย่าง DJ FURRY จาก Bangkok Invaders เรียกว่าเสิร์ฟความมันเเบบนันสต็อปกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังกับครั้งแรกของ “YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2024” ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลใจกลางเมืองที่รวมทุกบรรยากาศ ทั้งความมัน ความสนุก ความหลอน และความประทับใจอย่างจุใจไปตามๆกัน แล้วพบกันใหม่ปีหน้า กับ ENCHANTED FEST 2025 อย่างแน่นอนติดตามภาพความสนุกและข่าวสารต่างๆของ ENCHANTED FEST ได้ทาง Facebook Fanpage : Enchanted Fest , Instagram : enchantedfestival, X : Enchanted Fest และ Tiktok : Enchanted Fest#YUMYUMpresentsEnchantedFest2024#YUMYUM#EnchantedFest #EnchantedFest2024