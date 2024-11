การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวแคมเปญใหม่ “PEA Sabuy Service - สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ดึง “เบลล่า ราณี” รับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์

โดยแคมเปญ “PEA Sabuy Service - สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” รวมทุกบริการเรื่องไฟฟ้าบนโลกออนไลน์จาก PEA ซึ่งเป็นบริการที่เชื่อถือได้ เข้าถึงง่าย เป็นอีกหนึ่งการยกระดับการให้บริการผ่านทางช่องทางดิจิทัล เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ไฟฟ้า ดึงนักแสดงสาวชื่อดังรับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ให้กับแคมเปญนี้ บรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยสีสัน และงานบริการต่าง ๆ ของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” (PEA) มอบให้กับผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้พรีเซ็นเตอร์คนดัง เบลล่า ราณี ยังได้ร่วมพูดคุยถึงแคมเปญ “PEA SabuyService - สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” พร้อมแนะนำการใช้งานผ่านทางช่องทางดิจิทัล ซึ่งมีด้วยกัน 5 บริการ ได้แก่1. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เน้นเรื่องการชำระเงิน/ สะสม Pointเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษ/ บริการขอใช้ไฟใหม่ และบริการอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าที่สะดวกสบาย2. PEA e-Service เป็นบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ https://sabuyservice.pea.co.th/เน้นงานบริการขอใช้ไฟฟ้า ขอขยายระบบจำหน่าย และใหม่ล่าสุด สามารถขอรับบริการเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ถึง 29 บริการ เช่น การขอติดตั้ง Solar Cell ขอตรวจสอบและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงบริการด้าน Green energy และการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น3. PEA e-Bill คือ บริการรับใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จ และใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านทาง SMS หรือ e-Mail ข้อดีคือนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการงดใช้กระดาษแล้ว ผู้สมัคร PEA e-Billจะได้รับคะแนนสะสมที่เรียกว่า Watt-D Point เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษต่างๆอีกด้วย โดยสมัคร PEA e-Bill ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือบนเว็บไซต์ PEA e-Service4. Watt-D Point เป็นคะแนนสะสมบนแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus สามารถแลกคะแนน เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือใช้ คะแนน Watt-D Point แลกเป็นส่วนลดเครื่องดื่มและส่วนลดค่าน้ำมัน5. LINE Official Account : PEA Thailand จุดเด่นคือ การแจ้งเตือนให้ชำระเงินค่าไฟฟ้าในแต่ละรอบบิล และสามารถสร้าง QR Code เพื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางดิจิทัลได้ภายในงานได้รับเกียรติจาก “ศุภชัย เอกอุ่น” ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “PEA Sabuy Service –สบายทุกเรื่องไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบัน ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางไปที่สำนักงาน ทำให้กระบวนการต่าง ๆ มีความรวดเร็ว สะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น สำหรับพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าของวงการ เบลล่า ราณี มองว่าเบลล่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ มีไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับโลกออนไลน์ ถือว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ PEA วางไว้เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาใช้บริการและธุรกรรมต่าง ๆ ทางช่องทางดิจิทัลของ PEA”“เบลล่า ราณี” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ “PEA Sabuy Service – สบายทุกเรื่องไฟฟ้า” ทิ้งท้ายว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ได้เลือกให้เบลมารับหน้าที่พรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ ต้องบอกเลยว่าบริการทั้ง 5 ประเภทนี้ใช้บริการง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเบลมากเลยค่ะ และก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะถูกใจและใช้บริการกันนะคะ ขอบคุณค่ะ”