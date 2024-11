RECORDY ค่ายซีรี่ส์วายน้องใหม่ สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่สะเทือนวงการซีรี่ส์บอยเลิฟเมืองไทย เปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ 5 เรื่อง ประเดิม “ขอให้รักหาเราเจอ” ลงจอเรื่องแรก “มาร์ค – อาร์ต” การันตีความฟินจุกอก !

​ผู้กำกับซีรี่ส์บอยเลิฟมากฝีมือ “แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ” ผู้กำกับที่บุกเบิกการทำซีรี่ส์บอยเลิฟในเมืองไทยจนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย อาทิ “Love Sick” , “Waterboyy the Series” และ “Make It Right รักออกเดิน” จนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย เตรียมกลับมาสร้างปรากฎการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการซีรี่ส์บอยเลิฟเมืองไทยอีกครั้ง ในฐานะ CHIEF CREATIVE OFFICER (CCO) ค่าย RECORDY ผู้ผลิตซีรี่ส์วายน้องใหม่ภายใต้สโลแกน LIFT UP PEOPLE ‘S STORIES โดยได้มีการจัดงานเปิดตัว “RECORDY REC AND ROLL KICK OOF 2024” ณ HARDROCK CAFÉ BANGKOK MANEEYA TOWER , CHITLOM พร้อมเปิดตัวทีมผู้บริหาร “เล็ก-ขนิษฐา นิ่มพิศาล” CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO) , “เก่ง-กรร ประทีปตรัง” CHIEF OPERATING OFFICER (COO) และ “แก๊ป-ธีรวีร์ เครือวัลย์” CHIEF MARKETING OFFICER (CMO) ที่จะมาร่วมผนึกกำลังทำให้วงการซีรี่ส์บอยเลิฟเมืองไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น​โดยภายในงานได้เปิดตัวโปรเจคซีรี่ส์บอยเลิฟ 5 เรื่อง 5 ความฟิน “Winter is not the death of summer but the birth of spring ขอให้รักหาเราเจอ” , “CHILD OF GOD” , “FLAME BOOK” , “PRIME TOUR” และ “CRAZY RICH HUSBAND อยากมีผัวรวย” พร้อมเปิดตัวนักแสดงหน้าใหม่จากซีรี่ส์จากทั้ง 5 เรื่อง รวมกว่า 30 ชีวิต ที่จะมาตกหัวใจแฟนๆ ชาวไทยและเหล่าอินเตอร์แฟน ด้วยอานุภาพความฟินและความจิ้นที่เกินต้านให้แฟนๆ ได้สำลักความสุขกันถ้วนหน้า​เตรียมรับความฟินกับโปรเจคแรก “Winter is not the death of summer but the birth of spring ขอให้รักหาเราเจอ” ซีรี่ส์บอยเลิฟแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องแรกของค่าย RECORDY ถ่ายทอดเรื่องราวความรักใน “เรือนจำ” เรื่องแรกของไทย และเป็นครั้งแรกที่โลกของซีรีส์บอยเลิฟ จะพาคนดูเดินทางเข้าสู่เรือนจำ ประสบการณ์ที่ถูกบอกเล่าและเขียนมาจากเรื่องจริงของคนคนหนึ่งที่ใช้เวลากว่า 44 ปี กว่าจะได้รับการสร้างเป็นซีรีส์ ถือเป็นการเตรียมแจ้งเกิดให้กับคู่จิ้นคู่ใหม่ “มาร์ค - เมธาสิทธิ์ อัยยกรณ์กูล” ที่รับบท “ปฐมกาล” และ “อาร์ต - ปวเรศ ประภาพรวรกุล” ที่รับบท “ไบเบิ้ล” พร้อมด้วยนักแสดงเลือดใหม่ “จิว - เอกวิชญ์ โสภาศรีพันธ์ , พอล - ปุญญพัฒน์ ปุญญธรรม” และ “ท็อป - อริย์ธัช ไพบูลย์บารมี” ร่วมแสดงด้วย เตรียมรับความฟินกันได้ เดือนพฤศจิกายนนี้ ทาง Youtube : RECORDY.OFFICIALงานนี้ยังได้เปิดตัว 3 วงดนตรี ภายใต้โปรเจค PRODUCER X ที่จับมือกับ TERO MUSIC ทำเพลงประกอบซีรีส์ทั้ง 5 เรื่องด้วย โดยแฟนๆ จะได้เห็นทั้งความสามารถที่เต็มเปี่ยมและความน่ารักของแบบเต็มร้อยของพวกเขาแน่นอนนอกจากนี้ RECORDY ยังได้จับมือร่วมกับ JOYLADA แอพพลิเคชั่นอ่านนิยายแชทออนไลน์รูปแบบใหม่ที่ฮิตและมาแรงที่สุดในตอนนี้ เพื่อมอบความฟินที่มากขึ้นให้กับแฟนด้อมของซีรี่ส์ค่าย RECORDY ผ่านตัวหนังสือในรูปแบบนิยาย และยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ รวมถึงเบื้องหลังแบบ Unseen ให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบเต็มสูบโดย “มาร์ค - อาร์ต” และนักแสดงจากซีรี่ส์ “ขอให้รักหาเราเจอ” เผยว่า “เป็นครั้งแรกของวงการซีรี่ส์บอยเลิฟ ที่เล่าเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในเรือนจำ บรรยากาศในการถ่ายทำก็ตื่นเต้นกันมากๆ เพราะได้เข้าไปถ่ายทำกันในเรือนจำจริงๆ ที่จังหวัดเพชรบุรี ส่วนฉากเลิฟซีนที่แฟนๆ รอคอย ก็การันตีว่าฟินและเดือดยิ่งกว่าอากาศ ซึ่งแม้จะเป็นการแสดงครั้งแรกของทุกคน แต่ก็ทุกคนก็ตั้งใจเต็มที่ สลัดความเป็นตัวเองออกไปและใส่ความเป็นตัวละครเข้าไปแบบเต็มที่ โดยไม่มีการเขินอายกันเลย แต่รับประกันความฟิน ซึ่งตอนนี้ถ่ายทำเสร็จและปิดกล้องแล้ว เตรียมเปิดตัวให้ได้ชมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทาง Youtube : RECORDY.OFFICIAL”