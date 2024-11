ฟิตใต้ตาให้พร้อม “ทรูวิชั่นส์ นาว” จัดให้เต็มแม็กซ์ ดูกันให้ยาวกับ Top 5 ซีรีส์พากย์ไทยมาแรง

เอาใจคอซีรีส์กันแบบขั้นสุด แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว จัดให้แน่น จัดให้หนัก แบบไม่ต้องเกรงใจใต้ตา กับ TOP 5 ซีรีส์พากย์ไทยมาแรงอันดับแรก ห้ามพลาดกับซีรีส์ “Black Out (สืบลับล่าฆาตกร)” ซีรีส์แนวสืบสวน ระทึกขวัญ นำแสดงโดย บยอนโยฮัน, โกจุน, โกโบกยอล และ คิมโบรา อันดับ 2 ตามมาด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกสุดฟิน ต้องยกให้ “Bad Memory Eraser (ลบความจำปิ๊งรักเธอ)” นำแสดงโดย คิมแจจุง, จินเซยอน อย่าเพิ่งหยุด !! ตามกันมาด้วย ซีรีส์ดรามาฟอร์มยักษ์สุดเข้มข้น “Believe A Bridge to You (พลิกชะตาฝ่าความเชื่อ)” การพบกันของ ทาคุยะ คิมุระ และ ยูกิ อะมานิและมาไปต่อกันด้วยซีรีส์มหากาฬจักรวาลซอมบี้จากฝั่งอเมริกา The Walking Dead: The Ones Who Live นำทัพโดย แอนดรูว์ ลินคอล์น และ ดาไน กูริรา ปิดท้ายกันที่ซีรีส์จีนแนวโรแมนติก ดรามา “My Bossy Sweet Wife (เมียข้าจอมบงการ)” นำแสดงโดย 2 นักแสดงสุดฮอตจากแดนมังกร หม่าฮาวตง, เส้าอวิ๋นเต็มอิ่มกับความสนุก แบบจุก ๆ ดูกันยาว ๆ แบบไม่ต้องพักได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW คลิกเลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/fxwvli52