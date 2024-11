สายเกา เตรียมกรี๊ด! Clover Entertainment ประกาศเดบิวต์อย่างยิ่งใหญ่ ขนทัพอินฟลูระดับแถวหน้าจากแดนกิมจิบุกไทย ในงาน "Clover Universe Ent. Bangkok Debut"

สายเกาเตรียมกรี๊ด! THE CLOVER UNIVERSE ENTERTAINMENT หรือ CLOVER ENTERTAINMENT เอเจนซี่ครีเอเตอร์เบอร์ 1 จากเกาหลีใต้ ประกาศขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ประเดิมที่ไทยเป็นแห่งแรก เตรียมยกทัพนำอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าบุกตลาดอินฟลูฯ ไทย พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน "Clover Universe Ent. Bangkok Debut" ณ Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16:30 - 19:00 น.ปาร์ค อิลซอ CEO THE CLOVER UNIVERSE ENTERTAINMENT กล่าวภายในงาน "Clover Universe Ent. Bangkok Debut" ว่า ปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติ้ง กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก Clover Entertainment ในฐานะเอเจนซี่ผู้พัฒนาครีเอเตอร์อันดับ 1 จากเกาหลีใต้ จึงเตรียมขยายธุรกิจไปสู่ตลาดโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าจับตามองและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขยายธุรกิจ เพราะมีฐานการใช้โซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่ง นิยมติดตามครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ตนชื่นชอบ อีกทั้งยังเปิดรับวัฒนธรรม K-Popอย่างกว้างขวาง Clover Entertainment มองเห็นศักยภาพและโอกาสอันมหาศาลนี้ จึงตั้งใจเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรก ก่อนขยายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ต่อไปนายปาร์ค กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ Clover Entertainment จะก่อตั้งได้เพียง 3 ปี แต่เนื่องจากเรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง Kiwe Lab ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเนื้อหาขนาดสั้น (short-form content) และการตลาดดิจิทัลครบวงจร และเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้ากว่า 1,500 คน ครอบคลุมทุกรูปแบบธุรกิจ ทำให้ Clover Entertainment สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่แม่นยำ สร้างคอนเทนต์ที่โดดเด่นเป็นไวรัล สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่เหมาะกับคาแรกเตอร์ของอินฟลูเอนเซอร์ ตอบโจทย์ความต้องการของแบรนด์ โดนใจกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเติบโตถึง 300% ในปี 2566 และ 400% ในครึ่งปีแรกของปี 2567 ครองส่วนแบ่งตลาดในด้าน TikTok Live Commerce อันดับ 1 ในเกาหลีใต้ และเติบโตเร็วที่สุดในโลก และวันนี้ บริษัทฯ พร้อมแล้วที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาสร้างความสำเร็จให้กับครีเอเตอร์และแบรนด์ธุรกิจในประเทศไทยให้พร้อมเติบโตไปด้วยกัน การจัดงานในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในต่างประเทศ แต่ยังถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่ระดับโลกสำหรับงาน "Clover Universe Ent. Bangkok Debut" ในครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเปิดตัวสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ โดย ปาร์ค อิลซอ CEO ของ Clover Entertainment ได้แสดงวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจในไทย และเป้าหมายที่จะไปสู่ระดับโลก พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่ครีเอเตอร์และแบรนด์สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายในงานมีไฮไลต์สำคัญ คือ การรวมตัวของครีเอเตอร์ระดับตัวท็อปจากเกาหลี อาทิ ชา ฮยอนซึง นักแสดง – นายแบบสุดฮอต นักเต้นมืออาชีพและดาวรุ่งจากรายการเรียลลิตี้ Physical: 100 Single’s Inferno และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวท้อป แห่ง TikTok Live ที่บินตรงมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยเคล็ดลับความสำเร็จในการทำ TikTok Live และการสร้างคอนเทนต์สุดปังที่เรียกทั้ง ยอดวิวและยอดขายแบบถล่มทลาย นอกจากนี้ยังมีเหล่าครีเอเตอร์และเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยเข้าร่วมงานมากมาย พร้อมโชว์สุดพิเศษจากศิลปินและครีเอเตอร์จากเกาหลี และ After Party สุดเอกซ์คลูซีฟ