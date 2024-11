พูดไปภาพลักษณ์อาจเปลี่ยน! “หลิน มาลิน” ปัดตอบซ็อตกราบชุด มิสแกรนด์ เมียนมา “อิงฟ้า” ตกใจ - นอยด์ทั้งองค์กร

เป็นข่าวช็อกทั้งนางงามและแฟนนางงาม หลังจากถูก ND กระชากมงกุฎ ปลดสายสะพายรองอันดับ 2 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 เหตุไม่พอใจ มองว่าการตัดสินไม่ยุติธรรม อีกทั้งประกาศไม่ไปต่อ ล่าสุดได้เจอตัวในงาน iQIYI iJOY TH 2025 เจ้าตัวลั่นลำบากใจตอบคำถาม เพราะอาจทำให้ภาพลักษณ์เปลี่ยนไปอิงฟ้า : “คือจริงๆ ตอนภาพเหตุการณ์ที่เห็น ก็คิดว่าทำไมหลินไม่อยู่ตรงโน้น ตอนช่วงที่เขาถอดจะได้ให้หลินหยิบต่อไปเลย จริงๆ ทุกคนก็นอยด์หมด เพราะในช่วงเก็บตัวเพราะปีที่แล้วเขาก็ได้รอง 1 ไป แล้วปีนี้ได้ที่ 3 ด้วย ประเทศไทยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นเลย โอกาสที่จะเข้าติดๆ กันตำแหน่งทุกตำแหน่งมันมีคุณค่าอยู่แล้ว แต่มันก็ไม่ได้การันตีเรื่องของรายการและชื่อเสียง สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าพอเราประกวดเสร็จไป แต่ละคนจะเอาไปต่อยอดยังไงยอมรับว่าแอบเสียใจ แต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมูฟออนต่อไป ตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ดีค่ะ”ไม่แปลกใจ ใครๆ ก็มาเพื่อให้ได้ที่ 1 อยู่แล้ว แต่สุดท้ายต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยอิงฟ้า : “จริงๆ ไม่แปลก ทุกคนมาอยากได้ที่ 1 อยู่แล้วในการเก็บตัวเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรจะได้ไปต่อ ใครควรได้ตำแหน่งนี้ ใครควรอยู่กับตรงไหน สุดท้ายก็อยากให้ชนะใจตัวเอง มันจะได้พอใจกับสิ่งที่เรามี ที่เราได้ และพอใจกับโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้ด้วย”ตกใจ เพราะเคยเจอทั้งนางงามและ ND ที่ผ่านมาน่ารักทั้งคู่อิงฟ้า : “จริงๆ หนูได้เจอน้องก่อน เพราะตอนที่เราเปิดตัวภาพยนตร์วิมานหมาม น้องกับ ND ก็ยังมา ก็น่ารักทั้งคู่ เขาอยู่เป็นในการทำงานหลินอยู่ห้องเดียวกัน แต่ไม่อยากพูดเรื่องนิสัยส่วนตัวหลิน : “ก็คือเป็นภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันมากกว่า เลยไม่อยากพูดถึงเรื่องนิสัยส่วนตัว เพราะน้องเขาค่อนข้างแยกแยะได้กับการประกวดนางงาม ส่วนเขามีความเป็นตัวของตัวเองหรือต้องฟังคนอื่น อันนี้หลินไม่ทราบเลยค่ะ เพราะว่าเรื่องการประกวดก็ขึ้นอยู่กับตัวน้อง แล้วก็ทีมเป็นหลักค่ะ (เขาอยู่ที่ห้องตลอดไหม?) ก็อยู่ค่ะ”ซีนกราบชุดหลังเวทีหนักใจต้องตอบ บอกถ้าตอบอาจทำให้ภาพลักษณ์ปลี่ยนหลิน : “เอาจริงๆ หนูหนักใจมากเลยที่ต้องตอบเรื่องนี้ หนูแค่รู้สึกว่า สิ่งที่ตัวน้องและทีมเลือกที่จะทำ ก็คงเป็นการตัดสินใจที่ถูกของทีมเขาแล้วแต่หนูเชื่อว่าการตัดสินใจของทีมเขา เขามองว่าถูกแล้ว”