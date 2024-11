ไอคอนสยาม ร่วมกับ Loft และ Disney จัดงาน “Bottle Of Love” เปิด Pop Up “Disney Tsum Tsum” ครั้งแรกในประเทศไทย!

ร่วมกับสเปเชียลตี้สโตร์จากญี่ปุ่นสุดล้ำสมัย เดสติเนชั่นขวัญใจเหล่านักช็อป และ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) แบรนด์ความบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ร่วมส่งมอบความสนุก จัดงานครั้งแรกในประเทศไทย ขนทัพคอลเลกชัน การ์ตูนดัง Tsum Tsum รวม 28 คาแรคเตอร์ พร้อมด้วยสินค้าลิขสิทธิ์แท้ และกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย มาให้เลือกช็อปและสนุกสุดหรรษา ระหว่างวันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2567 ณ วอล์คเวย์ ชั้น M ไอคอนสยามภายในงาน “Bottle Of Love” พบกับไฮไลต์ความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมตัก Mini Figure คอลเลกชัน การ์ตูนดัง Tsum Tsum รวม 28 คาแรคเตอร์ ในราคาเพียง 1,990 บาท และพบกับสินค้าลิขสิทธิ์แท้สุดคิวท์จากดิสนีย์ ทั้ง Take Toys, AppleSheep, Toytopia, Mad Beauty, Wet Brush, Couture Kingdom, MYSTiC, Yunic, Catchy เป็นต้น พร้อมอัดแน่นกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อส่งมอบความสนุกอีกมากมาย อาทิ วันที่ 1-10 พ.ย. 67 เมื่อซื้อขวด Tsum หรือ Stitch & Aliens Bottle of Love 1 ขวดขึ้นไป และซื้อสินค้าต่างๆ ภายในงาน ครบ 2,500 บาท/ใบเสร็จ รับสิทธิ์แลกทำพวงกุญแจจาก Figure Tsum Tsum ทันที 1 ชิ้น (จำกัด 30 สิทธิ์/วัน/ใบเสร็จ/ท่าน เท่านั้น), วันที่ 1-17 พ.ย. 67 พบกับกิจกรรม Shoot & Share ถ่ายภาพหรือคลิป Reels รีวิวขวด Bottle of Love Disney Tsum Tsum Mini Figure หรือ Disney Stitch & Pixar Aliens พร้อมแท็กเพจ LOFT และแคปภาพ Comment ใต้โพสต์ที่กำหนด ลุ้นรับขวด Mini Figure Tsum Tsum 2 รางวัล, วันที่ 1-3 พ.ย. 67 เพียงร่วมกิจกรรม Passport Stamp และเก็บตรา Stamp ครบ 5 ดวง นำมาแลก “Bottle Of Love” Pop Up Event Disney Tsum Tsum Mini Figure Magnet!! ได้ 1 ชิ้นทั้งนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ทางไอคอนสยามมอบให้เพื่อสาวกคนรักอาร์ตทอยโดยเฉพาะ กับแคมเปญ “ICONSIAM ART TOY TREASURE” สำหรับสมาชิก ONESIAM เพียงช็อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในบริเวณงาน แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 100 บาท โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุก พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับโลกแห่งความมหัศจรรย์ในดินแดนสุดคิวท์กับสินค้าลิขสิทธิ์แท้ ที่คนรักดิสนีย์ต้องห้ามพลาด ในงาน “Bottle Of Love” กับ Pop Up Event Disney Tsum Tsum ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤศจิกายน 2567 นี้ ณ วอล์คเวย์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของประสบการณ์สุดพิเศษได้ทาง Facebook: ICONSIAM