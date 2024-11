เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่! SKECHERS centralwOrld คว้าตัว ชาอึนอู และ อาโป ณัฐวิญญ์ ร่วมงาน

แบรนด์ผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับการเล่นกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำสัญชาติอเมริกัน จัดงานเปิดสเก็ตเชอร์สสโตร์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมคอนเซ็ปต์โดยได้สองหนุ่มหล่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ สเก็ตเชอร์สประจำภูมิภาค และแบรนด์แอมบาสเดอร์ สเก็ตเชอร์ส ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้คนดังอาทิมาร่วมนำเสนอคอมมูนิตี้ที่หลากหลาย พร้อมร่วมงานเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่ ณ Skechers Flagship Store โซน Beacon ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์การเปิดตัวสโตร์สุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Central Marketing Group (CMG) ร่วมมือกับ Skechers ที่มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสิ่งที่ดีที่สุดจาก Skechers มาสู่ผู้บริโภคทุกคน ด้วยการนำเสนอสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าสำหรับออกกำลังกายทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อย่างครบครัน พร้อมสำหรับทุกเพศและทุกวัย ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการช่วยให้ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กทุกคนดูดีและรู้สึกสบายซึ่งคอนเซ็ปต์ของแฟล็กชิปสโตร์นี้มีต้องการที่จะยกระดับการช็อปปิ้งด้วยการออกแบบสโตร์ให้มีความโมเดิร์น โดยมีจุดเด่นสำคัญคือตัวอักษร “S” ที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ โดยใช้เทคโนโลยี LED คริสตัลฟิล์มในการถ่ายทอดคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับเซ็นทรัลเวิลด์และกรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสเก็ตเชอร์สเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ใกล้ชิดและเข้าใจวัฒนธรรมและผู้คนท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นคือเสาที่เป็นหน้าจอดิจิทัลสำหรับนำเสนอและสร้างความน่าสนใจให้กับแคมเปญต่าง ๆ ของ Skechers อีกทั้งยังมีพื้นที่ Treadmill Experience เพื่อให้ลูกค้าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับกีฬาและการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สำรวจการเดินและการวิเคราะห์การงอตัวของเท้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของลูกค้า ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอของแบรนด์ Skechers ตั้งแต่วัสดุรองรับน้ำหนักที่เบาและวัสดุที่ใช้ใน Skechers GO RUN® และ Skechers GO WALK® รุ่นแรก จนถึงคุณสมบัติที่ให้ความสบายในทุกคู่ เช่น Skechers Hands Free Slip-ins® Technology, Skechers Arch Fit® Technology, Skechers Max Cushioning® Technology, Skechers Hyper Burst Pro™ Technology, and Skechers Air-Cooled Memory Foam® โดยปัจจุบัน Skechers ยังคงลงทุนและพัฒนาสินค้าเพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ ทั้งมีสไตล์และคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าด้วยนวัตกรรมที่คิดค้นด้วยความตั้งใจนอกจากนี้ในงานยังมีแฟชั่นโชว์และโชว์สุดพิเศษจัดเต็มเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์ครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยกิจกรรม Meet & Greet จาก ชา อึนอู และ อาโป ณัฐวิญญ์ ที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจแฟน ๆ ของทั้งสองหนุ่ม และ แฟน ๆ ของ Skechers ณ ลาน Outdoor Square C&D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามสินค้าได้ที่ร้าน Skechers Flagship Store เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 โซน Beacon หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.skechers.co.th รวมถึงข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่องทาง Facebook: SKECHERSThailand, Instagram: skechersth และ Line: skechersth