ไอคอนสยาม ยืนหนึ่งสุดยอดจุดหมายปลายทางลักซ์ซูรี่ ที่ดีที่สุดในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากการจัดอันดับ The world’s most luxurious shopping malls of 2024 โดย Luxurious by Marketing Mentor

กรุงเทพฯ (31 ตุลาคม 2567)แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา หนึ่งในโครงการสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าพรีเมียมระดับโลก ภายใต้การร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ (MQDC) ตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางลักซ์ซูรี่ที่ดีที่สุดในเอเชีย และติดอันดับ 4 ของโลกจากการจัดอันดับ The world’s most luxurious shopping malls of 2024 โดย Luxurious by Marketing Mentor (luxuriousbymm) โดยการจัดอันดับครั้งนี้เป็นการคัดเลือกจุดหมายปลายทางที่สำคัญจากทั่วโลกที่มีจุดเด่นทางสถาปัตยกรรมและการคัดสรรแบรนด์ชั้นนำเพื่อมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการช็อปปิ้ง ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่ที่ศิลปะ แฟชั่น และวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างลงตัวการจัดอันดับครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ (The Visionary Icon) มุ่งมั่นในการบุกเบิกโกลบอลเดสติเนชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการที่เยี่ยมยอด สร้างบรรทัดฐานใหม่ของความล้ำเลิศให้กับวงการ ทำให้กลายเป็นต้นแบบที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติจากทั่วโลก9 สถานที่ที่ได้รับการจัดอันดับ มีดังนี้ 1) Dubai Mall, UAE ; 2) Galleria Vittorio Emanuele ll, Italy; 3) Place Vendome, Qatar ; 4) ICONSIAM, Thailand ; 5) Harrods-London, UK ; 6) Grand Canal Shoppes, USA ; 7) K11 Musea, Hong Kong ; 8) Hyundai Seoul, South Korea ; 9) American Dream – New Jersey, USAที่มา : https://www.instagram.com/p/DBs1GXVTbRm/?igsh=M2Jzc29lMzNjcm56