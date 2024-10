STAYC ปล่อยซิงเกิลใหม่ "...I (Dot Dot Dot)"

STAYC ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปแบบและคอนเซ็ปต์สดใหม่ทุกครั้งที่ปล่อยผลงานใหม่ๆ ฤดูใบไม้ร่วงนี้พวกเธอขอเป็นสาวคลั่งรักที่กล้าสารภาพความในใจ ซิงเกิลล่าสุดพวกเธอจะลงลึกถึงการเติบโตและความเปราะบางของความรักวัยรุ่นผ่านเรื่องรักที่ไม่สมหวัง ซึ่งเข้าถึงความรู้สึกของแฟนเพลงในช่วงวัยรุ่นหรือช่วงวัย 20 ได้เป็นอย่างดี โดย STAYC ยังเปิดตัวแชทบอท AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนากับผู้ใช้ที่ชื่อ ‘Dot Dot Dot Bot’ ในช่วงของการเปิดตัวผลงานใหม่ ก็ทำเอาแฟนเพลงตื่นเต้นกันไม่น้อย บอทสีชมพูสุดน่ารักนี้ดึงดูดให้แฟนๆ มาร่วมกิจกรรม “crush consultation (ปรึกษาปัญหาหัวใจ)” ด้วยข้อความ “Answer me, Dot Dot Dot Bot” (ตอบฉันที, Dot Dot Dot Bot”) ที่จะปรากฎอยู่บนหน้าจอ แฟนๆ ยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความรักและรอการตอบกลับจากแชทบอท พร้อม “อัตราความสำเร็จ” คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละคนยิ่งช่วยเพิ่มความสนุกสนานได้ไม่น้อย“…ㅣ (Dot Dot Dot)” ถือเป็นผลงานแรกของ STAYC นับตั้งแต่อัลบั้มเต็ม Metamorphic ถูกปล่อยออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และมีเพลงฮิตอย่าง “Cheeky Icy Thang” สำหรับซิงเกิลนี้ STAYC นำเสนอความงามอันโดดเด่นที่ได้แรงบันดาลจากฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งช่วยเพิ่มความลุ่มลึกให้กับงานเพลง ทั้งยังเผยให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงใหลของพวกเธออีกด้วยชื่อเพลง “...l (Dot Dot Dot)” สื่อถึงการสื่อสารกันทางหน้าจอด้วยคำว่า “Typing ...(กำลังพิมพ์)” โดยยังไม่มีการตอบกลับ ซึ่งเปรียบเปรยถึงความคาดหวังและความปรารถนาระหว่างกำลังรอคอยข้อความที่ยังไม่ตอบกลับมา เพลงหลักอย่าง “GPT” เปรียบเปรยการหลงรักใครสักคนข้างเดียวกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ “GPT” ที่คอยตอบคำถามต่อเนื่องด้วยคำพูดซ้ำๆ ซึ่งสะท้อนอารมณ์ของความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่ได้รับการตอบสนอง STAYC สามารถผสานความจริงใจกับความรอบรู้ นำเสนอประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ กับความรู้สึกที่ไม่ได้รับการตอบกลับ ซึ่งนั่นยิ่งทำให้เรื่องราวของพวกเธอสร้างอารมณ์ร่วมและกินใจไปพร้อมๆกันด้านดนตรี “GPT” ผสานจังหวะฟังก์กับดนตรีซินธ์สุดเท่ จนเกิดเป็นทำนองเฟรนช์เฮาส์ที่แตกต่าง ส่วนเนื้อเพลงก็ติดหูและคมคาย อย่าง “Answer me, GPT, aren’t you curious about me?” (ตอบฉันที GPT คุณไม่อยากรู้เรื่องของฉันบ้างเหรอ?) สื่อถึงความรู้สึกสนใจที่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างสิ้นเชิง เพลงนี้เริ่มต้นด้วยอินโทรดั่งเทพนิยาย ก่อนจะนำไปสู่จังหวะชวนฝันที่สร้างความประทับใจให้คนฟังไม่รู้ลืมซิงเกิลดิจิทัลนี้ยังเพิ่มประสบการณ์การฟังด้วยการเพิ่มเพลงเข้าไปถึง 2 เวอร์ชั่น ได้แก่ “GPT - Instrumental (ดนตรีบรรเลง)” ที่เน้นองค์ประกอบของดนตรีเฟรนช์เฮาส์เก๋ๆ และ “GPT - Acapella (ร้องประสานเสียง)” ซึ่งเน้นเสียงร้องของ STAYC และอารมณ์เพลงอันลึกซึ้ง เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปรีมิกซ์นอกจาก “GPT” แล้ว ยังมีอีกเพลงที่เข้าคู่กันอย่าง “Meant To Be” ที่นำเสนอความรักชวนฝันข้ามกาลเวลาและสรรพสิ่งผ่านเรื่องราวของหญิงสาวที่เดินทางผ่านช่วงเวลาเพื่อค้นหารักแท้ เพลงนี้ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของความสัมพันธ์ที่ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรค ด้วยเนื้อเพลงโดนใจอย่าง “I’ve crossed long periods of time and the universe to meet the star, and it’s you” (ฉันข้ามกาลเวลาอันยาวนานและท่องจักรวาลเพื่อพบกับดวงดาว ซึ่งนั่นก็คือคุณ) เพลงนี้ให้อารมณ์ซาบซึ้งของความรักที่จะคงอยู่นิรันดร์Digital Single “...I (Dot Dot Dot)”กำหนดปล่อย : 30 ตุลาคม 2024Tracklist1. GPT2. Meant To Be3. GPT - Instrumental4. GPT - Acapellaเพื่อฉลองครบรอบ 4 ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้ STAYC ยังเปิดตัวป็อป-อัพ สโตร์สุดพิเศษในชื่อ ‘ONLY 4 SWITH’ ที่สำคัญแฟนเพลงตั้งตารออัลบั้มชุดใหม่ที่กำหนดวางแผงในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 รวมถึงเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะเปิดฉากที่กรุงโซล ในเดือนเมษายน ติดตามข้อมูลล่าสุดและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลอย่างเป็นทางการของ STAYC