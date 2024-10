“RAVIPA” ขยายสาขาสู่แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ชวน “แต้ว-เต-นิว-เก่ง-น้ำปิง“ เปิด “RAVIPA Concept Boutique” ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ณ One Bangkok

จากปกติ 2,470 บาท และซื้อ BABY GANESHA ครบชุด 4 ปาง ได้ในราคา 4,990 บาท จากปกติ 5,960 บาทไม่เพียงเท่านั้นหากซื้อสร้อยข้อมือ RAVIPA Reminder ครบ 6 เส้น แถมฟรีทันที 3 เส้น และซื้อครบ 3 เส้นแถมฟรี 1 เส้น พิเศษ ทุกการสั่งซื้อจะได้รับ ปฏิทินมงคล RAVIPA Calendar 2025 ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567- 3 พฤศจิกายน 2567

แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทยที่มีดาราชั้นนำ และศิลปินระดับโลกสวมใส่ ปัจจุบันมีรวมกว่า 40 สาขาในไทย ด้วยความตั้งใจจะมอบพลังบวกและความหมายดีๆ ให้ทุกวันของทุกคนมีความหมายและเปี่ยมด้วยความสุข เปิดสาขาใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ One Bangkok ชวนเหล่าคนดังร่วมฉลองคับคั่ง พร้อมเปิดต้อนรับคนรักเครื่องประดับความหมายดีตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567 ณ One Bangkok ชั้น 1 โซน Paradeผู้ก่อตั้งแบรนด์ RAVIPA กล่าวว่า “RAVIPA Concept Boutique สาขา One Bangkok ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไทยดีไซน์เนอร์ที่พร้อมจะมอบเรื่องราวดี ๆ และส่งต่อพลังงานบวกให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการออกแบบและตกแต่งภายในร้านให้สวยหรู แฝงด้วยเรื่องราวและความหมายผ่านลวดลาย อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ อาทิ เชือกถักสร้อยข้อมือ BABY GANESHA องค์ใหญ่ สูงรวมกว่า 160 เซนติเมตร เพื่อให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับพลังงานที่ดี เป็นมงคล และได้สัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อเครื่องประดับในรูปแบบที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างแท้จริง”โดยไฮไลต์การตกแต่งภายในของ RAVIPA Concept Boutique สาขา One Bangkok จุดแรกคือ “BABY GANESHA ปางนาคปรก” พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จที่ทรงประทับนั่งบนบัลลังก์พญานาค เพื่อประทานพรในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด เสริมโชคลาภ วาสนาบารมี พร้อมมอบพลังงานดีๆให้กับทุกคน สร้างบรรยากาศให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงพลังบวก และ “เชือกถักสร้อยข้อมือ” เป็นการนำเชือกถักอันเป็นเอกลักษณ์ของสร้อยข้อมือ RAVIPA Reminder มาตกแต่งสร้างความสวยงามให้กับร้าน พร้อมกับสื่อความหมายในการนำพาพลังบวกเหมือนเช่นทุกครั้งที่สวมใส่สร้อยข้อมือของ RAVIPA นอกจากนี้ยังมีมุมถ่ายรูปที่ไม่เพียงสวยสะกดตายังเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์อีกหลายจุดที่ RAVIPA จัดเตรียมไว้ เพื่อมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งอันแสนพิเศษ ซึ่งจะกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายและน่าจดจำของลูกค้าทุกคนสำหรับวัน Grand Opening 25 ตุลาคม 2567 นอกจากจะมีเหล่าคนดังมาร่วมยินดีและฉลองเปิดสาขาใหม่อย่างคับคั่ง อาทิ แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิวฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง แบรนด์ RAVIPA ยังถือโอกาสนี้ ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของ Art Toy - BABY GANESHA ผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านคาแรกเตอร์พระพิฆเนศสุดน่ารักพร้อมความหมายเสริมสริมงคล โดดเด่นในเรื่องของความสำเร็จและด้านอื่น ๆ ของแต่ละปาง ซึ่งเคยเปิดตัวและถูกจับจองหมดอย่างรวดเร็วไปก่อนหน้านี้ โดยมีให้สะสมทั้งหมด 4 ปาง ได้แก่ BABY GANESHA ปางประทับสังข์ ประทานพรไว สมหวังในรัก, BABY GANESHA ปางปฐมพรหม เริ่มต้นใหม่ สร้างสิ่งดี เสริมอำนาจบารมี, BABY GANESHA ปางสมาธิ เสริมสติปัญญา เมตตามหานิยม คนรักใคร่เอ็นดู และ BABY GANESHA ปางนาคปรก ร่ำรวยเงินทอง มีทรัพย์ล้นเหลือนอกจากนี้ยังมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ เพื่อฉลองเปิด RAVIPA Concept Boutique สาขา One Bangkok โดยลูกค้าทุกคนสามารถซื้อ BABY GANESHA และ MOOSHIKA SET ได้ในราคา 1,990 บาท“เราเชื่อว่าการมอบสิ่งที่ดีที่สุดเริ่มต้นมาจากความรักและการอยากส่งมอบพลังงานดี ๆ ให้กับคนที่รักเครื่องประดับทุกชิ้นของ RAVIPA จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับ แต่ยังคงคุณค่าภายในตัว ผ่านเรื่องราวที่ RAVIPA ใส่ใจเข้าไปในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต จนกระทั่งส่งตรงถึงมือลูกค้าคนสำคัญเชิญมาสัมผัสความงดงามและเรื่องราวความหมายดี ๆ ผ่านจิวเวลรี่ ทั้งสร้อยข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู และแหวนได้ที่ RAVIPA Concept Boutique สาขา One Bangkok และอีกหลายสาขาทั่วกรุงเทพฯ” ธนิสา วีระศักดิ์ศรีผู้ก่อตั้งแบรนด์ RAVIPA กล่าวRAVIPA Concept Boutique สาขา One Bangkok เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ชั้น 1 โซน Parade, One Bangkok หรือเยี่ยมชมและสั่งซื้อเครื่องประดับความหมายดีได้ทาง https://www.ravipa.com IG: @ravipajelwery, Facebook: RAVIPA รวมถึง RAVIPA ทุกสาขาทั้ง 40 สาขา