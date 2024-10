“แก้มบุ๋ม ปรียาดา” เปิดกระเป๋าเมกอัพเผยเคล็ดลับความสวยในงาน “ICS BEAUTY AND THE LISTS” มหกรรมความงามแห่งปีที่ยกทัพบิวตี้ไอเท็มแบรนด์ดังมาให้ช็อป พร้อมกิจกรรมมากมาย

หนึ่งในตัวมัมเรื่องผิวสวยจัดเต็มเอาใจแฟน ๆ สายบิวตี้ ยกกระเป๋าเครื่องสำอางคู่ใจมาเผยเคล็ดลับในการดูแลผิว และโชว์เทคนิคแต่งหน้าให้เป๊ะปัง ในงานมหกรรมความงามแห่งปีที่รวมทุกเรื่องความสวยไว้อย่างครบครัน พร้อมชวนเหล่าคนรักความงามมาเลือกช็อปบิวตี้ไอเท็มแบรนด์ดังกับส่วนลดสูงสุดกว่า 70% จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และร่วมลุ้นรับแพคเกจเสริมความงามรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2567 ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม จัดพิธีเปิดงานมหกรรมความงามแห่งปี “ICS BEAUTY AND THE LISTS” ชวน แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย มาเผยเคล็ดลับหน้าใส พร้อมเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางเผยบิวตี้ไอเท็มที่ขาดไม่ได้ และโชว์เทคนิคการแต่งหน้าสไตล์เฉพาะตัวให้แฟน ๆ ได้ชม โดยภายในงานแก้มบุ๋มเปิดเผยว่า เคล็ดลับในการดูแลผิวของเธอสามารถทำตามได้ไม่ยาก เน้นใส่ใจเรื่องการทำความสะอาด บำรุง และดูแลตัวเองจากภายใน “สิ่งสําคัญคือการทำความสะอาดผิวทุกครั้ง นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยคือการทาครีมบำรุงและครีมกันแดด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องใส่ใจ เลือกครีมบำรุงให้เหมาะกับตัวเองที่สุดถึงจะดี ส่วนการดูแลจากภายในทำเท่าที่ทำได้ก็คือ พยายามอารมณ์ดี ไม่เครียด และคิดดี คิดบวก ยิ้มบ่อย ๆ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้โดยไม่ต้องเสียเงิน นอกจากนี้คือการดื่มน้ำ ถ้าอยากผิวฉ่ำ การดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยได้ ใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งอยากให้ลองดื่มน้ำเปล่าให้เยอะขึ้น อย่างน้อยดื่มน้ำให้เพียงพอติดกันสักประมาณ 3-4 วันจะเริ่มรู้สึกได้ว่าผิวดีขึ้นจริง ๆ และอีกอย่างคือ จะสังเกตร่างกายตัวเองตลอดว่าช่วงนี้ร่างกายรู้สึกขาดอะไร หรือใช้งานส่วนไหนหนักไปบ้าง อย่างสายตา สมอง ถ้ารู้สึกว่าต้องดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษจะเสริมด้วยวิตามิน เพื่อเป็นการดูแลตัวเองอีกทางหนึ่ง” เธอกล่าวนอกจากร่วมกิจกรรมบนเวทีทั้งเปิดกระเป๋าเมกอัพให้แฟน ๆ ได้เห็นบิวตี้ไอเท็มประจำตัว และโชว์เทคนิคการการทาลิปสติก ที่แก้มบุ๋มเผยเคล็ดลับส่วนตัวว่า มักจะเน้นการผสมสีลิปสติกเพื่อให้ได้เฉดสีที่เหมาะกับตัวเอง และลุคประจำวันนั้นๆ และลิปสติกยังเป็นไอเท็มที่ขาดไม่ได้ เพราะสามารถใช้ลิปสติกทาได้ทั้งปากตาและแก้มในวันเร่งรีบอีกด้วย นอกจากนี้แก้มบุ๋มยังร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานอย่าง “Personal Color” เช็กโทนสีที่ใช่เพื่อให้เลือกโทนแต่งหน้าได้อย่างมั่นใจ และ “Beauty Pool Lucky Time: All You Can Beauty” นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานครบ 600 บาท แลกสิทธิ์โกยผลิตภัณฑ์ความงามกลับบ้านอย่างจุใจในเวลา 10 วินาที รวมถึงช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ความงามที่ยกขบวนมาให้เลือกสรรอย่างครบครัน ซึ่งงานนี้ถูกใจสายบิวตี้อย่างเธอมาก เพราะได้ไอเท็มเด็ด ๆ กลับไปเติมคลังความสวยเพียบ ก่อนย้ำว่า คนรักความงามห้ามพลาดมาร่วมงาน “ICS BEAUTY AND THE LISTS” ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2567สำหรับงาน “ICS BEAUTY AND THE LISTS” เป็นมหกรรมความงามแห่งปีที่รวมกิจกรรมเอาใจคนรักความงามไว้มากมาย ไฮไลต์คือกิจกรรม “ICS Beauty Happy Fan” ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมลุ้นกระทบไหล่ศิลปินสุดฮอต เพียงซื้อสินค้าภายในไอซีเอส ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567– 1 พฤศจิกายน 2567 ก็สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิที่นั่งชมกิจกรรม ICS Beauty Happy Fan กับ ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00-18.00 น. พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อซื้อสินค้าภายในงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 (ไม่มีขั้นต่ำ) ยังจะได้รับคูปองร่วมลุ้นเป็น 10 ผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิทำกิจกรรมกับไบร์ทบนเวที และเมื่อซื้อสินค้าภายในไอซีเอสครบ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 – 8 พฤศจิกายน 2567 สามารถลงทะเบียนรับสิทธิที่นั่งร่วมชมกิจกรรม ICS Beauty Happy Fan กับ เติร์ด-ลภัส งามเชวง ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 18.00-19.00 น. (จำนวนจำกัด) Exclusive มากขึ้น!! เมื่อซื้อสินค้ากลุ่ม Beauty และสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาท รับคูปองร่วมลุ้นเป็น Beauty Happy Fan 20 ท่าน ที่จะได้ร่วมกิจกรรม Hi Five และ Photo Group กับเติร์ด (จำนวนจำกัด)นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ กิจกรรม “Personal Color” เช็กโทนสีที่ใช่สำหรับคุณพร้อมรับผลิตภัณฑ์บิวตี้ (จำนวนจำกัด) ซึ่งเปิดให้ร่วมสนุกฟรี! และอีกหนึ่งไฮไลต์คือกิจกรรม “Beauty Pool Lucky Time: All You Can Beauty” ที่ให้ทุกคนได้โกยผลิตภัณฑ์ความงามกลับบ้านอย่างจุใจในเวลา 10 วินาที เพียงมียอดซื้อสินค้าภายในงานครบ 600 บาท และร่วมสนุกตามเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งยังจะได้พบกับแบรนด์ชั้นนำซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเกี่ยวกับความงามมานำเสนอ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ อาทิ APEX, THE RITZ CLINIC, GANGNAM CLINIC, BEAUTRIUM, SKINTIFIC, BAREME, FEEV, COSMIC, INGU, LESASHA, GEM SCIENTIFIC BEAUTYนอกจากนี้ยังมีร้านค้ากลุ่ม Health & Beauty ใน ICS ได้แก่ BOOTS, CUTE PRESS, DOCTOR DELIGHT CLINIC, FLASH NAIL, MONET SPA & SALON, ORIENTAL PRINCESS, PASOOK DENTAL CLINIC, REALMED STORE, RELAX PLACE HEALTH & MASSAGE, SOAP FOR SOUL, 24 HOURS MINERALS และ SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต พร้อมส่งมอบความสวยสุขภาพดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าพร้อมกันนี้ ICS ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นเอาใจคนรักความงามให้พิเศษมากยิ่งขึ้น กับ “ICS BEAUTY AND THE LISTS” ลุ้นรับแพคเกจเสริมความสวยสุดปังและรับของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567 – 10 พฤศจิกายน 2567 สำหรับสมาชิก ONESIAM ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ภายในงาน ต่อที่ 1 เมื่อช้อปสินค้าหรือรับบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในไอซีเอสครบทุก 1,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (พิเศษ ใบเสร็จจากร้าน APEX, GANGNAM CLINIC และ THE RITZ CLINIC รับเพิ่มอีก 10 ใบ) ลุ้นรับแพ็กเกจทำสวยจาก APEX, THE RITZ CLINIC GANGNAM CLINIC จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน, รวม 3 รางวัล ตลอดรายการ) รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท , ต่อที่ 2 แลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไข เมื่อซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้ากลุ่ม Health & Beauty ครบ 8,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท และเมื่อซื้อครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 2,000 บาทมหกรรมความงามแห่งปี “ICS BEAUTY AND THE LISTS” จัดเต็มเรื่องความงามมาให้ทุกคนได้เติมความสวย ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2567 ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยาม ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICS