ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จับมือ “Ogilvy Thailand” ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขใน “ชามา” ที่ที่หัวใจของใครหลายคนเรียกว่า “บ้าน”

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับในการรังสรรค์เรื่องราวถ่ายทอดความหมายของแบรนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป โดยแนวคิด “Live Your Blended Life at Shama: เบลนด์ทุกโมเมนต์ที่ใช่ในชีวิตที่ชามา” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกของผู้เข้าพักที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงพื้นที่ที่หัวใจเรียกว่าบ้านอย่าง “ชามา (Shama)” นับเป็นการตอกย้ำจุดมุ่งหมายของแบรนด์ชามาที่มุ่งนำเสนอที่พักอาศัยในรูปแบบเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์การพักอาศัยที่สร้างความหมายและความประทับใจให้กับผู้เข้าพักในทุกช่วงเวลา และแนวคิด “Freedom to Explore” ได้เป็นอย่างดีภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ Ogilvy Thailand ในการบอกเล่าเรื่องราวของ “ชามา (Shama)” เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าพักที่มีหลายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางคนเดียว กลุ่มเพื่อน ตลอดจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่ต่างมองหาสถานที่ที่ช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตและมอบอิสระในการค้นพบความสุขใหม่ ๆ จากสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จนทุกคนล้วนผูกใจไว้กับชามา ดังคำที่สะท้อนผ่านถ้อยคำบอกเล่าในภาพยนตร์ที่ว่า “Wherever life takes me, the place my heart calls home is Shama. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ที่ใจเรียกว่าบ้านยังคงเป็นที่ชามา”โดยการสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ คุณกำพล ลักษณะจินดา Chief Creative Officer (CCO) ของ Ogilvy Thailand ผู้อยู่เบื้องหลังงานโฆษณาระดับมาสเตอร์พีซที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกมาแล้วมากมาย เป็นผู้กำหนดทิศทางการเล่าเรื่อง ภายใต้จุดมุ่งหมายร่วมกันกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่ต้องการปักหมุดสร้างเป้าหมายที่แข็งแรงและทิศทางที่ชัดเจนให้แบรนด์ชามา ให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แตกต่างจากแบรนด์อื่น รวมถึงสร้างภาพจำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแรงบันดาลใจจากชีวิตที่ชามา สู่เรื่องราว Home Away From Home ชามา (Shama) เป็นแบรนด์เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่มีจุดกำเนิดที่ฮ่องกง โดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้เข้าซื้อกิจการมาตั้งแต่ปี 2553 และทำการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันในประเทศไทยมีเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ชามารวม 6 แห่ง ฮ่องกง 7 แห่ง จีน 5 แห่ง และมาเลเชีย 2 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น “ชามา ลักซ์ (Shama Luxe)” “ชามา (Shama)” และ ”ชามา ฮับ (Shama Hub)” ซึ่งแตกต่างกันในด้านของขนาดห้องพัก ทำเล และการออกแบบตกแต่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Upper Upscale จนถึง Upper Middle scaleสำหรับจุดเด่นของชามาที่แตกต่างจากเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อื่นๆ คือ มีขนาดห้องพักที่กว้างขวาง แบ่งสัดส่วนอย่างใส่ใจเพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยจริงของผู้พักอาศัยทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักธุรกิจที่เดินทางท่านเดียวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว พร้อมทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานระดับโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน อีกทั้งชามาทุกแห่งยังตั้งอยู่ในทำเลย่านที่พักอาศัยใจกลางเมือง ที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และง่ายต่อการเดินทาง ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การพักอาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสุขภาวะของผู้เข้าพัก ตลอดจนผสมผสานวิถีชีวิต การทำงาน การเดินทาง และการพักผ่อนอย่างลงตัว ส่งเสริมการใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อให้ผู้เข้าพักรู้สึกเสมือนว่าชามาเป็นบ้านหลังที่สองที่มอบความสุขและความอบอุ่นทุกครั้งที่เข้าพัก อันเป็นที่มาของแนวคิด “Live Your Blended Life at Shama: เบลนด์ทุกโมเมนต์ที่ใช่ในชีวิตที่ชามา”ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ Ogilvy Thailand ได้นำจุดเด่นต่าง ๆ เหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์วิดีโอ โดยถ่ายทอดความรู้สึกในมุมมองของผู้เข้าพักว่า เมื่อรู้สึกกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชามาแล้ว ไม่ว่าจะย้ายไปที่ไหนก็จะยังคงคิดถึงที่นี่เสมอ เปรียบเสมือนชามาได้ดึงดูดหัวใจของผู้คนเอาไว้ จนเกิดเป็นครีเอทีฟไอเดียที่ว่า “ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ชามา”“ถ้าพิจารณาจากสินค้าและบริการในกลุ่มเดียวกัน จะสังเกตได้ว่าแทบทุกแบรนด์บอกเล่าไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีโลเคชั่นสวย ที่พักสะดวกสบาย ผู้คนมีความสุข ฯลฯ ซึ่งการพูดเหมือนกันทำให้เราจดจำแบรนด์ไม่ได้ ต่างจากชามาที่มีแนวคิด Live Your Blended Life at Shama ซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าจะจำคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนนี้ได้ ประกอบกับมิติของภาพยนตร์ที่ทำให้คนดูรู้สึกฉงนด้วยการใช้ภาพ ‘ใจ’ สร้าง Visual Impact ทำให้รู้สึก เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นนะ ซึ่งพอเฉลยในครึ่งหลังว่าเราใช้ภาพ ‘ใจ’ เล่าเรื่องราวของผู้ที่เคยเข้าพักในชามาว่า ถึงแม้ตัวเขาจะออกไปอยู่ที่ไหนก็ตาม แต่ใจของเขาถูกผูกเอาไว้ที่นี่ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจริงที่ผู้เข้าพักมีต่อชามา ก็ทำให้รู้สึกว่าที่นี่น่าจะมีความพิเศษไม่เหมือนที่อื่น เพราะกล้าที่จะประกาศว่าเป็นแบรนด์ที่สามารถผูกใจผู้คนไว้ได้ ซึ่งน่าจะเป็นแบรนด์เดียวที่กล้าบอกแบบนี้ และหากใครมีโอกาสได้ไปลองใช้บริการจะรู้ว่า ชามาให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆ เป็น Home Away From Home เสมือนบ้านหลังที่สองของลูกค้าทุกคน อีกทั้งสโลแกนของแบรนด์ Freedom to Explore ยังเข้ากับบริบทของคนยุคนี้ ที่ไม่ใช่แค่เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังสนใจที่จะค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งความหมายของสโลแกนนี้ก็ถูกถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์วิดีโอเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน” คุณกำพลบอกถึงแรงบันดาลใจและครีเอทีฟไอเดียของผลงานล่าสุดถ่ายทอด DNA แห่งความใส่ใจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ไม่เพียงสะท้อนภาพความเป็นชามาออกมาได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจ ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสื่อให้เห็นถึง DNA ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่ส่งผ่านทุกแบรนด์ในเครือ โดยคุณกำพลเผยความรู้สึกว่า ในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ตในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เป็นประจำ มองเห็นว่าโรงแรม รีสอร์ต และเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การบริหารงานของออนิกซ์ฯ มีศักยภาพในการมอบความสุขให้กับผู้คนทุกกลุ่ม ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อน หรือนักธุรกิจที่เดินทางไปทำงาน จึงไม่ลืมที่จะสอดแทรก DNA นี้ลงไปในภาพยนตร์ของชามาด้วย“ผมเป็นแฟนตัวยงของโรงแรมในเครือของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เลยก็ว่าได้ ด้วยเพราะอาชีพครีเอทีฟซึ่งต้องการแรงบันดาลใจค่อนข้างเยอะ ทำให้ช่วงโควิดผมเลือกไป Work From Hotel กับโรงแรมในเครือของออนิกซ์ฯ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแรงบันดาลใจในงานหลาย ๆ ชิ้นของผม เกิดขึ้นได้เพราะอยู่ในสถานที่ที่ดี อยู่ในพื้นที่ที่สบายใจจริง ๆ และจากการที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับโปรดักส์และเซอร์วิสของเครือออนิกซ์ฯ ก็รู้สึกได้ถึง DNA ที่มีอยู่ในทุกแบรนด์ภายใต้การบริหารของออนิกซ์ฯ รวมถึงชามา นั่นคือการใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ยังรวมถึงการให้บริการของพนักงาน การสร้างคอมมูนิตี้อย่าง “ชามา โซเชียลคลับ (Shama Social Club)” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพื้นที่นั้น ๆ ทำให้ผูกใจผู้คนไว้ได้ จนรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่คุ้นเคย สามารถพักอาศัยในระยะยาว เช่นที่ฮ่องกง บางคนพักอยู่ที่ชามานานนับสิบปี เพราะรู้สึกว่าที่นี่อยู่สบายจริง ๆ หรืออย่างตัวผมเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่ไปใช้บริการแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะประทับใจเสมอ ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงพยายามสะท้อนแง่มุมนี้ออกมาด้วย ให้เห็นว่าชามาไม่ใช่แค่เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ แต่เป็นจิตวิญญาณของการบริการที่มุ่งหวังจะมอบความสุขให้กับผู้เข้าพักทุกคน ถ่ายทอดออกมาผ่านทุกรายละเอียด ดังที่ได้เห็นกันในภาพยนตร์เรื่องนี้” CCO ของ Ogilvy Thailand กล่าวดังนั้นแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่เพียงสื่อสารความเป็น “ชามา” ที่ที่หัวใจของใครหลายคนเรียกว่า “บ้าน” แต่ยังถ่ายทอด DNA แห่งความใส่ใจของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน โดยทั้ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ Ogilvy Thailand ต่างคาดหวังว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณแห่งการบริการที่อยากจะมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ดีที่สุดให้กับทุกคนของชามา จนอยากมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตัวเองดูสักครั้ง “ผมเชื่อว่า ถ้าได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ที่ชามาทุกคนจะได้รับแต่ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน เหมือนที่เราบอกเล่าในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า ถึงตัวจะอยู่ที่อื่นแต่ใจยังอยู่ที่ชามา หากได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเอง จะพบว่าทุกอย่างที่บอกผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เกินจริงเลย” คุณกำพลเน้นย้ำพบกับโมเม้นต์อันอบอุ่นที่เปี่ยมด้วยความสุขในพื้นที่ที่หัวใจของใครหลายคนเรียกว่า “บ้าน” และประสบการณ์แบบ Freedom to Explore ของชามาได้ที่ www.shama.com หรือเข้ามาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบ Live Your Blended Life กับเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครได้ที่ ชามา เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ (Shama Yen-Akat Bangkok), ชามา เอกมัย กรุงเทพฯ (Shama Ekamai Bangkok), ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ (Shama Lakeview Asoke Bangkok), ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ (Shama Petchburi 47 Bangkok), ชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Shama Sukhumvit Bangkok), ชามา ซัวซานา ยะโฮร์ บาห์รู ประเทศ มาเลเชีย (Shama Suasana Johor Bahru, Malaysia), ชามา ฮับ เฉียงถั่ง หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (Shama Hub Qiantang Hangzhou, China), ชามา ฮับ เมโทร เซาธ์ ฮ่องกง (Shama Hub Metro South, Hong Kong) ฯลฯ แล้วจะรู้ว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น Home Away From Home อย่างแท้จริง...ที่ชามา