ซูเปอร์สตาร์เพลงคนใหม่ "แชปเพล โรน" เจออุปสรรคสุขภาพจิต ท่ามกลางแสงไฟแห่งความดัง

แชปเพล โรน เปิดเผยว่าตัวเองเริ่มปรึกษาจิตแพทย์เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ก่อน เพราะไม่เข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง สุดท้ายเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง แม้ว่าเธอจะไม่คิดว่าตัวเองเศร้าแต่กลับพบอาการมึนงง ลืมอะไรง่าย ๆ สมาธิสั้น และรู้สึกเฉื่อยชาซึ่งเธอเชื่อว่าอาการเหล่านี้เกิดจากการที่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปมาก เต็มไปด้วยภาระต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับความโด่งดัง ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งหรือการออกกำลังกายที่เดิมเคยทำได้สบาย ๆ แต่ตอนนี้ต้องทำพร้อมทีมการ์ดที่คอยรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอกลับถึงบ้าน มักจะร้องไห้หรือรู้สึกโกรธตัวเองเพราะเส้นทางชีวิตนี้ที่ได้เลือกมา แชปเพล โรน ได้ขอคำแนะนำจากเพื่อนในวงการ เช่น ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ ที่มีประสบการณ์ชีวิตเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมีปัญหาทางจิตใจ เพราะก่อนจะดัง แชปเพล โรน เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพลาร์เมื่ออายุ 22 ปี ซึ่งเธอกล่าวว่า หากชื่อเสียงแลกมากับความอันตราย เธอจะยอมเลิกเป็นศิลปินในการให้สัมภาษณ์กับ The Face แชปเพล โรน ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยโดนคุกคามโดยคนที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับจนเธอคิดจะเลิกทำเพลง เนื่องจากเริ่มรู้สึกว่าชื่อเสียงกำลังทำให้ชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตราย เช่นเหตุการณ์ที่มีชายสองคนมารอที่สนามบินเพื่อขอลายเซ็นแต่เธอรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่แฟนเพลงจริง ๆ จึงปฏิเสธที่จะเซ็นให้ ก่อนจะถูกตะโกนด่าและถูกกล่าวหาว่า “ดังแล้วเหลิง”ล่าสุด แชปเพล โรน ยังได้ขอคำขอโทษจากช่างภาพคนหนึ่งที่เคยมีปัญหากันบนพรมแดงระหว่างงานเปิดตัวภาพยนตร์ Guts World Tour ของ โอลิเวีย โรดริโก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเธอได้เข้าไปพูดตรง ๆ ว่า "คุณตะโกนใส่ฉันในงานแกรมมี่ ฉันสมควรได้รับคำขอโทษ" แต่คู่กรณีกลับยังคงนิ่งเฉยจนสุดท้ายทีมงานต้องพาเธอออกไปในปีนี้ เธอยังเคยโต้ตอบช่างภาพอีกคนที่พูดจาหยาบคายกับเธอที่งาน MTV VMAs 2024 ซึ่งเธอได้กล่าวกับ Entertainment Tonight ว่าการเดินพรมแดงนั้นกลายเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวสำหรับเธอ เนื่องจากพฤติกรรมไม่สุภาพจากผู้คนในงานศิลปินหลายคน อาทิ บิลลี่ อายลิช, เคที เพอร์รี, มูน่า, ไมลีย์ ไซรัส, บอยเจเนียส และ ซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ ต่างออกมาสนับสนุนเธอและชี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับแชปเพล โรน หรือชื่อจริง เคย์ลี โรส แอมสตัซ เป็นนักร้องสาวป๊อปชาวอเมริกันที่โด่งดังจากการแสดงที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและสไตล์การแต่งตัวที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงของแดร็กเธอเติบโตมาจากครอบครัวเคร่งศาสนาในรัฐมิสซูรี แต่สามารถปลดปล่อยตัวตนและเอกลักษณ์ทางเพศได้เมื่อย้ายไปแอลเอ ที่ซึ่งเธอได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ดนตรีที่สนับสนุน LGBTQ+​ผลงานเพลงของเธอเช่น "Pink Pony Club" และ "HOT TO GO!" เป็นเพลงแนวซินธ์ป๊อปที่ได้รับความนิยม โดยมีแนวดนตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 80s และการเต้นตามจังหวะแบบ Y2K ซึ่งทำให้เธอมีฐานแฟนเพลงที่แข็งแกร่งและได้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีใหญ่ ๆ อย่าง Coachella และ Governors Ball ความโดดเด่นของเธอคือการผสมผสานระหว่างเสียงร้องที่มีเอกลักษณ์ เนื้อหาเพลงที่เชื่อมโยงกับ LGBTQ+ และสไตล์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้เธอกลายเป็นที่จดจำ​