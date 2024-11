บันเทิงรอบโลก งานกันเข้าไป "แฮลลี เบลีย์" คอสเพลย์เป็น "แฮลลี เบอร์รี"

หลังจากที่ถูกสับสนเรื่องชื่อมาหลายปี ในวันฮาโลวีนนี้ "แฮลลี เบลีย์" สร้างความฮือฮาอีกครั้งด้วยการแต่งตัวเลียนแบบ "แฮลลี เบอร์รี" โดยเบลีย์เผยชุดคอสตูมสุดเท่บนอินสตาแกรม ซึ่งเป็นการเลียนแบบชุดของเบอร์รีในบทบาทสาวบอนด์ "จิงซ์ จอห์นสัน" จากภาพยนตร์ Die Another Day เธอใส่ชุดบิกินีสีส้มสดและเข็มขัดมีดสีขาว พร้อมทำผมสั้นแบบเบอร์รี และโพสท่าเท่ ๆ บนชายหาดเพื่อให้เหมือนภาพจากหนังปี 2002 เบลีย์ยังโพสต์ใน Instagram Stories เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ใช้ AI สร้างภาพนี้แต่อย่างใดหลังการเสียชีวิตของ “เลียม เพย์น” สมาชิกวง One Direction เมื่อไม่นานมานี้ อัลบั้มของวงทั้งหมดกลับขึ้นชาร์ต UK Top 40 อีกครั้ง จากการสนับสนุนของแฟน ๆ ที่หวนฟังผลงานเก่า ๆ เพื่อรำลึกถึงเขา โดยอัลบั้ม Midnight Memories จากปี 2013 ได้ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 13 ตามมาด้วย Four ที่อันดับ 22, Take Me Home ที่อันดับ 25 และ Up All Night ที่อันดับ 38 ขณะที่เพลงดังหลายเพลงของวงรวมถึงเพลงเดี่ยวของเลียม เช่น "For You," "Strip That Down," และ "Teardrops" ก็กลับมาติดชาร์ตอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของเลียมที่ยังคงอยู่ในใจแฟน ๆ ทั่วโลกแม้จะจากไปแล้ว“โอจานี โนอา” อดีตสามีของ “เจนนิเฟอร์ โลเปซ” ได้ออกมากล่าวหา ฌอน“ดิดดี้” คอมบ์สว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและโลเปซจบลงในปี 1998โนอาให้สัมภาษณ์ในรายการ Despierta America โดยกล่าวว่า เมื่อบริษัทเพลงSony มอบเงินจำนวนมากให้กับโลเปซเพื่อผลิตอัลบั้มแรก On The 6ดิดดี้ได้เข้ามาร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ในบางเพลงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการโกหกและการหักหลัง เขาเล่าต่อว่าในช่วงที่โลเปซอยู่ระหว่างไมอามีและนิวยอร์กเพื่อทำงานในอัลบั้มขณะที่เขาเองอยู่ในลอสแอนเจลิสเพื่อเปิดร้านอาหารการห่างเหินและการแยกจากกันทำให้เกิดช่องว่างจนทำให้เธอเริ่มนอกใจตามข้อกล่าวหาของเขา"สมาคมแข่งม้าแห่งฮ่องกง" มีกฏการแต่งกายที่เคร่งครัดเช่นเดียวกับโรงแรมระดับห้าดาวโดยไม่อนุญาตให้ผู้ใส่รองเท้าแตะเข้าใช้บริการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางสังคมและความมั่งคั่งของลูกค้าล่าสุด นักร้องและนักแสดงชื่อดัง "กัวฟู่เฉิง" ผู้ชื่นชอบการแข่งม้าถูกปฏิเสธการเข้าไปในสนามแข่งเพราะสวมเสื้อโปโลแทนที่จะเป็นเสื้อสูทแต่ด้วยความใจเย็น "กัวฟู่เฉิง" รออย่างสุภาพเพื่อรอการแก้ไขสถานการณ์จนในที่สุดหลังการหารือภายใน พนักงานจึงอนุญาตให้เขาเข้าได้จนชาวฮ่องกงถึงกับนำเรื่องนี้มาถกกันในโลกออนไลน์ว่ากฎระเบียบเก่าแบบแบบนี้ สมควรเลิกได้แล้วหรือยังหลังการเสียชีวิตของ “เลียม เพย์น” สมาชิกวง One Direction เมื่อไม่นานมานี้ อัลบั้มของวงทั้งหมดกลับขึ้นชาร์ต UK Top 40 อีกครั้ง จากการสนับสนุนของแฟน ๆ ที่หวนฟังผลงานเก่า ๆ เพื่อรำลึกถึงเขา โดยอัลบั้ม Midnight Memories จากปี 2013 ได้ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 13 ตามมาด้วย Four ที่อันดับ 22, Take Me Home ที่อันดับ 25 และ Up All Night ที่อันดับ 38 ขณะที่เพลงดังหลายเพลงของวงรวมถึงเพลงเดี่ยวของเลียม เช่น "For You," "Strip That Down," และ "Teardrops" ก็กลับมาติดชาร์ตอีกครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของเลียมที่ยังคงอยู่ในใจแฟน ๆ ทั่วโลกแม้จะจากไปแล้ว