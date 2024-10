ยัยตัวร้ายลุยซอมบี้! "จอนจีฮยอน" เตรียมรับบทนำโปรเจกต์ล่าสุดของผู้กำกับ Train To Busan

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม SPOTV News รายงานว่า จอนจีฮยอนได้รับข้อเสนอให้แสดงนำในผลงานใหม่ของผู้กำกับยอนซังโฮเรื่อง “Grove” โดยอยู่ระหว่างการเจรจา ขณะนี้เธอกำลังถ่ายทำเรื่อง “Tempest” ร่วมกับคังดงวอน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จอนจีฮยอนจะดำเนินตารางงานที่แน่นต่อไปกับ “Grove”“Grove” หมายถึงถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ และใช้ชีวิตอยู่ในโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นการขยายจักรวาล K-Zombie ที่โด่งดังของยอนซังโฮให้ลึกซึ้งขึ้น โดยคาดว่าจะนำเสนอเนื้อเรื่องแนวซอมบี้ที่สดใหม่และน่าติดตามผู้กำกับยอนซังโฮเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จระดับโลกใน K-Zombie ด้วยผลงานอย่าง “Train to Busan”, “Peninsula” และแอนิเมชัน “Seoul Station” ซึ่งได้สร้างจักรวาลซอมบี้อันเข้มข้นอย่างเป็นเอกลักษณ์จอนจีฮยอน นักแสดงที่โดดเด่นในหลากหลายบทบาท ทั้งโรแมนซ์ คอมเมดี้ แอ็กชัน และอื่น ๆ จะได้ร่วมงานกับยอนซังโฮเป็นครั้งแรกในโปรเจกต์นี้ โดยเธอเคยฝากผลงานประทับใจในซีรีส์ซอมบี้เรื่อง “Kingdom: Ashin of the North” ปี 2021 มาแล้ว ซึ่งแฟน ๆ ก็น่าจะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นการแสดงของเธอในจักรวาลซอมบี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้กำกับยอน“Grove” จะสร้างเพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักแสดง และวางแผนเริ่มถ่ายทำในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า