เอ็ม ดิสทริค ฉลองเทศกาลฮาโลวีนแบบจุกๆ จัดเต็มกิจกรรมสุดหลอน ให้สนุกสุดหวีด

เริ่มที่ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ชวนทุกคนมาหลอนและขนหัวลุกไปกับกิจกรรมสุดหวีด ในงานค่ำคืนแห่งความกระหายเลือด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป ที่ SPHERE HALL ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ปาร์ตี้ฮาโลวีนที่หยิบเรื่องราวความรักของแวมไพร์สุดสยอง อย่าง แดร๊กคูล่า และเลดี้เอวาลีน ซึ่งถูกสาปให้มีชีวิตอันชั่วนิรันดร์ พร้อมมันส์สุดเหวี่ยงกับดีเจชั้นนำ ได้แก่และสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ thaiticketmelon.comพร้อมสนุกสุดเหวี่ยง ในค่ำคืนแห่งฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2567 กับงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ WONDER SPACE, EM WONDER ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ชวนทุกคนขนลุกกับบรรยากาศสุดหลอน สนุกในคืนปล่อยผีมาแต่งตัวฮาโลวีนกันแบบเต็มสตรีม พร้อมเอนจอยกับของรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท และสนุกไปกับกิจกรรมสุดหลอนมากมาย อาทิ Dare คุณให้ต่อยสุดแรงชวนมา Dance ให้กระจาย, ปาให้แรงแบบ Drop Undead และกิจกรรม Horror Make up ปลุกวิญญาณผีสวย ฯลฯ พร้อมเพลิดเพลินกับ Halloween Party จากร้านค้าต่างๆ ที่ EM WONDER และ TRIBE SKY BEACH CLUB, ESCAPE BANGKOK และ FLAMENCO BANGKOK SHOWด้าน ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ เอาใจสายปาร์ตี้ด้วยฮาโลวีนไนท์สุดมันกับกิจกรรม “THE NIGHTMARE’S TALE” วันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2567 ที่ Q Stadium ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ งานที่จะเปลี่ยนปาร์ตี้ฮาโลวีนของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่าที่คุณคุ้นเคย กับ 3 ศิลปินชื่อดังที่มาพร้อมกับคาแรกเตอร์สุดสะพรึง นำทีมโดยและพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ ได้แก่และในบรรยากาศสุดพิเศษให้สมกับคืนหลอน ด้วยปาร์ตี้ที่เสียงเพลงจะกลายเป็นเสียงกรีดร้องให้คุณขนลุกไปทั้งตัว ซื้อบัตรเข้าชมงานได้ที่แล้ววันนี้ ที่ thaiticketmajor.comพร้อมชวนทุกคนมาปล่อยของกับงาน “FLAMENCO BANGKOK Open Mic” ที่ FLAMENCO BANGKOK ชั้น 9 HELIX SKY DINING ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ด้วยไฮไลต์ “Open Mic” คืนเวทีให้กับคุณในทุกวันพฤหัสบดี ตลอดเดือนตุลาคม พร้อมเพลิดเพลินกับศิลปินรับเชิญสุดพิเศษในแต่ละสัปดาห์และดีเจที่คัดสรรเพลงดังจากยุค 90’ ห้ามพลาด! ค่ำคืนแห่งฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2567 พบกับนักร้องเสียงทรงพลัง อู๋ ธรรพ์ณธร ที่มาเสิร์ฟความสนุกสุดมันส์ให้กับทุกคนนอกจากนี้ ชวนทุกครอบครัวจูงมือน้องๆ หนูๆ มาร่วมฉลองเทศกาลกาลฮาโลวีนแบบน่ารักกับงาน “EMJOY HALLOWEEN PARTY” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2567 ที่ EMJOY ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ให้น้องๆ ทุกคนได้มาร่วมขบวน Trick-or-Treat ของผีน้อยสุดคิ้วต์กับ Spooky Parade พร้อมสนุกกับกิจกรรมเพิ่มความหลอนผสมความน่ารัก อย่าง Spooky Resin Keychain Workshop และ Spooky Face Paint เพลิดเพลินกับ Monster Boo Munchies และ EMJOY Mascot สุดตื่นเต้นส่งท้ายด้วยกิจกรรมฮาโลวีนสุดหลอนกับงาน “Monster Paws Society” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2567 – 3 พฤศจิกายน 2567 ที่ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ พบกับร้านขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมากมาย พร้อมพื้นที่ให้ทุกคนได้พาน้องหมาน้องแมวสุดเลิฟแต่งตัวมาปล่อยผีกันให้เต็มที่ พร้อมจุดถ่ายรูปชวนหลอนไม่แพ้ใครร่วมฉลองเทศกาลฮาโลวีนสุดมัน ไปกับกิจกรรมมากมายแบบจัดเต็ม ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2567 – 3 พฤศจิกายน 2567 ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เอ็มสเฟียร์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Emporium Emquartier และ Emsphere at EM District หรือ LINE @EMDISTRICT