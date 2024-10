มาแล้ว! ชม “Olivia Rodrigo: GUTS World Tour” วันนี้ที่ Netflix

“Olivia Rodrigo” ป็อปสตาร์สาวเจ้าของยอดสตรีม และยอดขายอัลบั้มระดับ multi-Platinum และ 3 รางวัลแกรมมี่ คัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่ในรอบปี เปิดตัว “GUTS” อัลบั้มชุดที่สองที่ทั่วโลกรอคอย มาพร้อมโฟกัสแทร็ก “get him back!” เพลงจังหวะสนุก กับเนื้อเพลงที่เล่าถึงความรักแบบแสบๆ สไตล์วัยรุ่นว้าวุ่น โปรดิวซ์โดย “Dan Nigro” และ “Alexander 23”โดยทั้งคู่ได้ร่วมโปรดิวซ์เพลง “good 4 u” จนเดบิวต์อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard มาแล้วอัลบั้ม “GUTS” ยังคงได้ “Daniel Nigro” นั่งคุมงานโปรดิวซ์ร่วมกับ “Olivia Rodrigo” อีกครั้ง นอกจากนี้ศิลปินสาวยังเซอร์ไพรส์แฟนเพลงด้วยการปล่อยวิดีโอ Live from rehearsal ซิงเกิล “all-american bitch” เพื่อฉลองการเปิดตัวอัลบั้มครั้งยิ่งใหญ่นี้ อัลบั้ม “GUTS” ตอกย้ำให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “Olivia Rodrigo” จนเธอได้รับคำชื่นชมและยกย่องจากสื่อชั้นนำ “New York Times” ที่ขนานนามว่าเธอคือ “ดาวดวงใหม่แห่งวงการเพลงป็อป”ก่อนหน้านี้ “Olivia Rodrigo” ได้ปล่อยสองซิงเกิลอย่างเพลง “vampire” และ “bad idea right?” ออกมาบิ้วอารมณ์แฟนเพลงก่อนจะปล่อยอัลบั้ม “GUTS” ซึ่งซิงเกิลแรกอย่าง“vampire” สามารถคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต “Billboard Hot 100” พร้อมเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่สุดบน Spotify และยังสามารถขึ้นอับดับ 1 บน “UK Official Singles Chart” ได้สำเร็จ ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินหญิงที่มีซิงเกิลอันดับ 1 บนชาร์ต UK มากที่สุดในรอบทศวรรษ#OliviaRodrigoGUTSWorldTour #NetflixTH#Netflix #OliviaRodrigo #GUTSWorldTour #UniversalMusicTH