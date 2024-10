เซ็นทรัลพัฒนา ดึง “PROXIE” รับภารกิจ “Mr. Santa” ฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปียิ่งใหญ่ระดับโลกแคมเปญ “The World’s Great Celebration 2025”

ทศเปิดตัว Mr. Santa “PROXIE” ด้วยเพลงโปรเจกต์พิเศษ “Love you all the way” ซิงเกิลประจำเทศกาลแห่งความสุขช่วงคริสต์มาสที่คนทั่วโลกรู้จัก ถูกนำมาเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองใหม่ในสไตล์ PROXIE โดย “แอ้ม อัจฉริยา” นักแต่งเพลงแนวหน้าของวงการ T-Pop แท็กทีมมาพร้อมกับการปรากฏตัวของเหล่า Santa & Friends 6 คาแรกเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น SANTA, DEERZING, ELFZA, GINGERBOY, COOLSNOW และ CHRISTREENA สร้างสีสันให้สเตจสนุกยิ่งขึ้น พร้อมออกสเต็ปโชว์ท่าเต้นสุดคิวท์ที่พร้อมเป็นไวรัลไปทั่วประเทศ ตกเหล่า USER และคนทั่วโลกให้ใจละลาย ก่อนปิดท้ายโชว์ด้วยเอเนอร์จี้สุดสนุกจาก PROXIE กับเพลง “KISS KISS” และ “STOP!” สร้างโมเมนต์ใจฟูสุดประทับใจ สมกับเป็นแคมเปญฉลองสุขระดับโลกส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย!ล็อกคิวมาฟินต่อเนื่องกับ 6 หนุ่ม “PROXIE” ที่พร้อม Roadshow ส่งความสุขด้วยโชว์เซอร์ไพร์สสุดพิเศษที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 9 สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 (2 พ.ย. 67), ศาลายา (25 พ.ย. 67), ปิ่นเกล้า (26 พ.ย. 67), แจ้งวัฒนะ (27 พ.ย. 67), เวสต์เกต (29 พ.ย. 67), บางนา (7 ธ.ค. 67), พระราม 3 (21 ธ.ค. 67), เอสพละนาด รัชดา (25 ธ.ค. 67) และเซ็นทรัลเวิลด์ (27 ธ.ค. 67) พิเศษ! ช้อป-กินครบ 3,000.-* รับและลุ้นฟรี! 2 ต่อกับกิจกรรม PROXIE Exclusive Gift & Event (1) รับฟรี! Limited Edition Photocard PROXIE Your Santa baby สุด Exclusive สุ่ม 1 ใบ* (จาก 14 แบบ) และ (2) ลุ้นเป็น Lucky Fan เข้าร่วมงาน Fan Meet สุด Exclusive 500 ที่นั่ง*ติดตามฟังและชมมิวสิควิดีโอเพลง “Love you all the way” ซิงเกิลพิเศษฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ได้ที่ Music Streaming: Spotify, Apple Music, TikTok และ Youtube : Central Pattana หรือ คลิก: https://youtu.be/ThgSqApZOEc