“GO UP AND NEVER STOP EXPAND MULTI SKILLS” เสริมความรู้ เติมทักษะ ปั้นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ให้เป็นได้มากกว่านักเขียนบท

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงหลายปีให้หลังมานี้คือการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วน รวมถึงแวดวงละครโทรทัศน์และซีรีส์ที่ได้รับผลกระทบจากการ Disruption จนต้องลดการผลิตผลงานและเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อฟันเฟืองทุกส่วน หนึ่งในนั้นคือนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่การเปลี่ยนแปลงสร้างความสั่นคลอนต่ออาชีพของพวกเขาจึงตระหนักว่า ในเมื่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป นักเขียนบทก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม ด้วยการเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาตัวเองให้เป็นได้มากกว่านักเขียนบทจัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างทักษะใหม่เพื่อพัฒนานักเขียนบทให้เป็นกำลังสำคัญของยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยเป็นความร่วมมือครั้งแรกของ สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ (TSA) และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,THACCA (Thailand Creative Culture Agency) รวมถึง OFOS (One Family One Soft Power) เพื่อส่งเสริมนักเขียนบทให้มีความสามารถหลากหลาย ต่อยอดทักษะใหม่ สร้างคุณค่าเรื่องเล่าที่สร้างสรรค์สู่เทรนด์โลก ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพของละครและซีรีส์ไทย ช่วยผลักดันแผนยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติได้อย่างแท้จริง โดยจัดขึ้น 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 หัวข้อการเสวนา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรชื่อดังผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ เผยว่า สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายนักเขียนบทละคร ให้เป็นชุมชนที่จะร่วมกัน Up-Skills และ Re-Skills พัฒนานักเขียนบทรุ่นใหม่ให้กับวงการ รวมถึงเป็นส่วนเชื่อมระหว่างวิชาชีพในวงการทีวีและวงการบันเทิง โดยมีภารกิจที่ตั้งไว้คือจะจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายให้แข็งแกร่ง ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาจึงมีโครงการและกิจกรรมมากมาย ทำให้อาชีพนักเขียนบทละครเป็นที่รู้จักมากขึ้น และกิจกรรมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นด้วยความคิดที่ว่า แท้จริงแล้วว่านักเขียนบทสามารถพัฒนาต่อยอดทักษะ เพื่อปรับเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่มากกว่าอาชีพนักเขียนบทได้อีกมาก ฉะนั้นถึงแม้อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไป แต่ถ้านักเขียนบทไม่หยุดพัฒนาและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอยู่เสมอก็จะสามารถอยู่รอดได้“ยิ่งทุกวันนี้ละคร ซีรีส์ รวมถึงนวนิยายไทย ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนนับเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่มีศักยภาพ ยิ่งเป็นโอกาสให้นักเขียนบทได้เติบโต ซึ่งการ Up-Skill ครั้งนี้เต็มไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจและและนำไปต่อยอดใช้ได้จริง จะช่วยให้นักเขียนผลักดันเรื่องเล่าและบทละครเข้าสู่อุตสาหกรรมละครและซีรีส์ได้ด้วยตนเอง เสริมจุดแข็งด้านความสร้างสรรค์และเทคนิคในการถ่ายทอดเรื่องราว สร้างคุณค่าเรื่องเล่าให้สามารถดึงดูดผู้ชมทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการผลักดันวัฒนธรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก ผ่านอุตสาหกรรมละครและซีรีส์” นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์กล่าวกิจกรรม “GO UP AND NEVER STOP EXPAND MULTI SKILLS” เปิดโอกาสให้นักเขียนบทโทรทัศน์ บุคคลในวงการภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ นักเขียนนิยาย และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมทั้งแบบ Onsite ณ ห้อง Chamber โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 และแบบ Online โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 7 หัวข้อ ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน เป็นกันเอง แต่เต็มไปด้วยสาระที่อัดแน่น ตั้งแต่ความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก AI วิธีการนำเสนองานให้ได้งาน การปรับตัวรับศาสตร์อื่นและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ไปจนถึงการสร้างความเข้าใจในเทรนด์โลก เพื่อให้นักเขียนบทและผู้สนใจสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง“นักเขียนบทสู่นักเขียนเอไอ” รู้จักตัวช่วยยุคดิจิทัลเริ่มด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยในการเขียน ให้สามารถเขียนงานอย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และเร็วขึ้น ซึ่งได้กูรูอย่าง โชค วิศวโยธิน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ร่วมเขียนหนังสือ “ChatGPT: AI ปฏิวัติโลก” มาถ่ายถอดความรู้ให้เหล่านักเขียนบทได้เรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่าง Chat GPT มาช่วยถ่ายทอดสิ่งที่คิดให้เป็นเนื้อหาและภาพ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยแนะนำว่านักเขียนบทสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้หลากหลาย อาทิ การใช้ AI เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยคิดพล็อตและประเด็นต่างๆ หรือใช้เป็นผู้ช่วยผลิตงานในรูปแบบ AI Draft Human Craft โดยให้ AI ร่างงานขึ้นมา ก่อนนำมาพัฒนาเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงยังสามารถใช้ความแม่นยำของ AI ช่วยตรวจทานข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเช็กคำผิด ตรวจสอบช่องโหว่ในเนื้อเรื่อง ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อควรระวังคือ AI ไม่ได้รู้จริงในทุกเรื่อง ดังนั้นขอบเขตการใช้งาน Chat GPT จึงขึ้นอยู่ที่ความรู้ของแต่ละคน ยิ่งรู้มากก็จะยิ่งใช้งานได้มาก เพราะจะสามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่าสิ่งที่ AI สร้างหรือให้ข้อมูลมานั้นเป็นความจริงหรือไม่ เหนือสิ่งอื่นหากอยากใช้เทคโนโลยี AI คุณโชคบอกว่า “ต้องเข้าใจ ใช้เป็น เห็นโอกาส จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน”“นักเขียนบทสู่โชว์รันเนอร์” อัพสกิลให้ขายงานได้ครบวงจรหนึ่งในหัวข้อที่ช่วยเสริมศักยภาพให้นักเขียนบทคือ “การพัฒนานักเขียนบทสู่โชว์รันเนอร์” ซึ่งได้ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท The One Enterprise จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Soft Power ด้านภาพยนตร์ และละครซีรีส์ (อดีต)รองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ(อดีต) คณะกรรมการกองทุนภาพยนตร์ไทยเข้มแข็ง (กองทุนภาพยนตร์ของรัฐบาล) มาให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านการขายและบริหารโครงการ เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นโชว์รันเนอร์ที่สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและตลาดโลก โดยชี้ให้ผู้เข้าร่วมเสวนามองเห็นโอกาสว่าตลาดคอนเท้นท์ประเภทซีรีส์และละครในยุคนี้กว้างขึ้นมาก และรูปแบบของการขายงานไม่ได้มีเฉพาะการรับจ้างผลิตดังที่คุ้นเคยในตลาดละครไทย แต่ยังมี Showrunner Independent ที่มีอิสระในการสร้างสรรค์และยังมีโอกาสในการสร้างเม็ดเงินจากผลงานได้มากกว่า แต่ความยากคือการหาทุน สปอนเซอร์ และช่องทางออกอากาศ ซึ่งใน Session นี้ให้ความรู้เรื่อง Pitch Deck และ Pitch Presentation อาวุธสำคัญของการหาเงินทุนอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในการวาง Positioning ของงาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และคุณพันธุ์ธัมม์ยังเผยถึงวิธีการขายงานว่า “สิ่งที่ต้องรู้มี 3 คำคือ Window ช่องทางการฉาย Territory ขอบเขตการเผยแพร่ และ Period ระยะเวลาในการฉาย” เพราะคอนเท้นท์ละครและซีรีส์ในยุคนี้ ไม่ได้ขายแค่ทางโทรทัศน์ แต่ยังฉายผ่านแพลตฟอร์ม OTT และไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ยังสามารถขายไปได้ทั่วโลก“นักเขียนบทสู่นักเขียนวาย” เข้าใจเทรนด์ซีรีส์ Y และ Yuriได้รับเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลาม กับหัวข้อการเสวนาที่กำลังอยู่ในกระแส อีกทั้งยังได้สองผู้คร่ำหวอดในแวดวงวาย (Y) เจติยา โลกิตสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรณาธิการบริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด และ กฤษดา วิทยาขจรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีออนคลาวด์ จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์ชื่อดังอย่าง KinnPorsche The Series La Forte, 4 Minutes และภาพยนตร์แมนสรวง มาเป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงวายอย่างครบรส ทั้งในมุมของนวนิยายและซีรีส์โดยทั้งสองท่านมองว่าไทยเป็นผู้นำในตลาดนิยายและซีรีส์วายซึ่งขยายความนิยมไปทั่วโลก และปัจจัยที่ทำให้ความวายกลายเป็นกระแสคือแฟน ๆ ที่พร้อมจะสนับสนุนศิลปินและผลงานที่ชอบอย่างเต็มที่ แม้ช่วงหลังจะมีผู้ผลิตคอนเท้นท์วายออกมามาก แต่เชื่อว่ายังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ด้วยแนวทาง เนื้อหา และสไตล์ที่แตกต่างหลากหลาย จะทำให้นิยายและซีรีส์วายโตไปได้อีก เช่นเดียวกับแชฟฟิก (Sapphic) และยูริ (Yuri) ซึ่งเติบโตมาจากฐานแฟนคลับสายวายรวมถึงคนที่ชื่นชอบเรื่องราวแนว Girl Love จนกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟพาวเวอร์ที่ทรงพลังของไทย โดยคุณเจติยาฝากถึงนักเขียนบทที่อยากหันมาเขียนนิยายวายว่า “หลักการเขียนนิยายวาย ไม่ได้แตกต่างจากนิยายทั่วไป เพียงแต่เปิดรับเรื่อง LGBTQ+ ท่านใดที่สนใจอยากให้ลงมือเขียนไปเลย หากตั้งใจจริงเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์วายได้แน่นอน” ด้านคุณกฤษดาเสริมทางซีรีส์วายว่า “จริง ๆ ทุกเรื่องราวล้วนบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ ถ้าเรามองข้ามอัตลักษณ์ทั้งหมดแล้วมองไปที่แก่นของความรู้สึก ซีรีส์วายก็คือซีรีส์ปกติที่มีพล็อตดี ใคร ๆ ก็เขียนได้เช่นกัน”“นักเขียนบทสู่นักเขียนนิยาย” ศึกษาข้ามศาสตร์กับนักเขียนนิยายระดับครูหัวข้อนี้ได้สองนักเขียนชื่อดัง นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ และ “กิ่งฉัตร” ปาริฉัตร ศาลิคุปต มาสร้างแรงบันดาลใจในการข้ามศาสตร์จากนักเขียนบทไปสู่นักเขียนนิยาย พร้อมเผยวิธีการสร้างสรรค์ผลงานที่จะทำให้นิยายมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้อ่าน โดยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสองศาสตร์ว่า การเขียนบทจะมองเป็นภาพ แต่นิยายไม่มีภาพมาเป็นกรอบกำหนดจึงสามารถจินตนาการได้ลึกกว่า ส่วนสำคัญคือจินตนาการและภาษาที่จะทำให้คนเห็นภาพ ในณะที่การบรรยายหรือพรรณนาที่นักเขียนบทอาจจะกังวล เป็นสไตล์เฉพาะตัวของแต่ละคน ซึ่งนักอ่านรุ่นใหม่ชอบการเล่าเรื่องที่กระชับได้ใจความมากกว่า“ศาสตร์ในการเขียนบทและนิยายมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้ว หากอยากข้ามศาสตร์มาสู่การเขียนนิยายจึงสามารถทำได้ไม่ยาก แถมนักเขียนบทอาจจะได้เปรียบในกลุ่มคนอ่านสมัยนี้ด้วยซ้ำ ในเรื่องของการกระชับภาษา ฉะนั้นถ้าอยากเขียนนิยายอาจจะตัดการบรรยายที่เยอะ ๆ ออกแล้วใช้จุดแข็งของตัวเองใส่เข้าไป เน้นสั้นกระชับ ให้เห็นภาพ จากที่เคยให้เห็นภาพในละครก็ปรับมาให้เห็นภาพในนวนิยายแทน” คุณกิ่งฉัตรแนะนำ ในขณะที่ นพ.พงศกร เสริมว่า “เรื่องการบรรยายเป็นบุคลิกเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันรสนิยมในการอ่านของคนเปลี่ยนไปเยอะ เทรนด์ของการอ่านยุคนี้คือสั้น กระชับ ไม่ต้องบรรยายเยอะ แต่ก็ยังมีอยู่ ขึ้นอยู่กับประเภทของนิยาย ที่ยากคือจะขายอย่างไรมากกว่า แนะนำว่าในยุคนี้ที่มีคอนเท้นท์ต่าง ๆ ให้เสพเยอะมาก อย่าไปกังวลว่าเขียนแล้วคนจะชอบหรือเปล่า ใน 100 ร้อยคนอาจจะชอบสัก 20 คน ให้โฟกัสกับ 20 คนนั้นแล้วค่อยขยายฐานคนอ่านออกไปจะดีกว่า”“นักเขียนบทสู่นักเขียนออนไลน์” เปิดโลกสู่วรรณกรรมออนไลน์พูดคุยกับ ศิริวิมล วิสุทธิ์ศักดิ์ชัย Marketing Division ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ของ Meb Corporation ผู้นำด้านการประกอบธุรกิจวรรณกรรมออนไลน์ และจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผ่านแพลตฟอร์ม Meb และ ReadAwrite ที่มาบอกเล่าถึงการเติบโตของตลาดนิยายออนไลน์ พร้อมแนะนำวิธีนำผลงานเข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างละเอียด โดยบอกว่า “ถ้าอยากเขียนนิยายส่งให้ Meb เพียงแค่ลงมือเขียนก็ส่งได้เลย เพราะ Meb มีเครื่องมือมากมายในการช่วยสร้างสรรค์นิยายให้มีคุณภาพ ทั้งเครื่องมือตรวจคำผิด เครื่องมือช่วยสร้างปก เครื่องมือช่วยสร้างรูปโปรโมต และยังมีนิยายแชตที่เหมาะกับนักเขียนบทที่ไม่ถนัดการเขียนบรรยาย แถมนักอ่านนิยายรุ่นใหม่ยังชอบมากด้วย” ก่อนปิดท้าย Session ด้วยการเผยที่มาของรายได้และแนะนำการทำตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกจุด ซึ่งดึงดูดความสนใจจากเหล่านักเขียนบทได้ไม่น้อย “นิยายออนไลน์มีกลุ่มคนอ่านหลากหลาย ดังนั้นใครที่อยากเขียนนิยายไม่ต้องกังวลว่าแนวที่เราถนัดจะตอบโจทย์คนอ่านไหม ต้องลองเขียนและลงดู เพื่อค้นหาแนวที่ใช่สำหรับเรา” คุณศิริวิมลกล่าว“นักเขียนบทสู่ WEBTOON CREATOR” ขยายจักรวาลสู่เว็บตูนอีกหนึ่งหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับแพลตฟอร์มยอดนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างเว็บตูน (WEBTOON) ซึ่งได้ ศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ รองประธาน สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ, CEO บริษัท Cintnakarและ White Ape Digital Co.,ltd. (BOI Company) ผู้มีประสบการณ์กว่า 20ปีด้าน Film and Animation มาให้ข้อมูลที่น่าทึ่งว่าเว็บตูนเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของเกาหลีใต้ที่สร้างรายได้มหาศาล โดยมูลค่าตลาดสูงกว่าอุตสาหกรรม K-Pop เพราะเป็นตลาดคนรุ่นใหม่ที่มีผู้อ่านอยู่ทั่วโลก ด้วยจุดเด่นที่วิธีการเล่าเรื่องแนวตั้ง มีประเภทให้เลือกอ่านหลากหลาย และมีทั้งภาพ เสียง เนื้อหา รวมถึงจินตนาการ จึงทำให้เข้าถึงกลุ่มคนอ่านได้ง่าย และที่น่าสนใจคือเว็บตูนสามารถต่อยอดไปได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ทีวีซีรีส์ เกมส์ ของเล่น อาร์ตทอย ฯลฯ หากประสบความสำเร็จจะสามารถสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์ได้อย่างไม่รู้จบ“ส่วนสำคัญของเว็บตูนคือการเล่าเรื่อง ดังนั้นนักเขียนบทที่มีวัตถุดิบอยู่แล้วสามารถร่วมเป็นทีมสร้างสรรค์ได้เลย โดยหานักวาดมาช่วยเรื่องงานภาพ แต่ต้องวางแผนให้ดี เพราะนักเขียนและนักวาดสำคัญทั้งคู่ อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้คือ เมื่อสร้างสรรค์เว็บตูนขึ้นมาแล้วลิขสิทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ เป็นของเรา ดังนั้นรายได้จึงไม่ได้จบแค่การอัพผลงานลงไปบนแพลตฟอร์ม แต่สามารถต่อยอดไปได้มากกว่านั้น” ผู้คร่ำหวอดในวงการชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาเรื่องราวที่มีสู่เว็บตูน“นักเขียนบทสู่ตลาดโลก” รับฟังเทรนด์ เรียนรู้พฤติกรรมผู้ชมยุคใหม่ปิดท้ายกิจกรรม “GO UP AND NEVER STOP EXPAND MULTI SKILLS” ด้วยการรับฟังเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายในโลกยุคดิจิตอล เรียนรู้พฤติกรรมผู้ชมยุคใหม่ทั่วโลกเพื่อพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัย กับ พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ อนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Soft Power ด้านภาพยนตร์ และละครซีรีส์ และ วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ซึ่งเล่าถึง Media Disruption ที่ทำให้ผู้คนหันไปให้ความสนใจกิจกรรมหรือคอนเท้นท์อื่น ๆ ในโลกออนไลน์แทนการติดตามละครหรือซีรีส์ จนส่งผลกระทบให้ละครทีวีอยู่ในช่วงขาลง เหมือนที่คุณวิรัตน์บอกว่า “ผู้ชมในปัจจุบันสามารถเลือกได้ จากเมื่อก่อนที่มีคนเลือกให้” ฉะนั้นนักเขียนบทจึงต้องปรับตัวเองใหม่ให้เป็น Story Teller ที่เล่าได้ทุกอย่าง เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักเล่าเรื่องระดับสากล รวมถึงบอกต่อเทรนด์และรสนิยมของคนดูทั่วโลก เพื่อมองหาตลาดการขายเรื่องระดับนานาชาติ “ตลาดมี แต่เราต้องทำให้ตลาดเห็นก่อนว่าเรามีของ ต้องตกให้ได้ เพราะถ้าตกเรื่องเดียวได้จะสร้างตลาดในระยะยาว” คุณพันธุ์ธัมม์อธิบาย ซึ่งหากทำได้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา สร้างคุณค่าเรื่องเล่าไทยสร้างสรรค์สู่เทรนด์โลก และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบันเทิงตามยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติเรียกได้ว่าทุกหัวข้อล้วนอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ที่ไม่เพียงช่วยพัฒนานักเขียนบทให้มีความสามารถหลากหลายขึ้น ยังนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ได้อีกมากมาย ภายใต้ความคาดหวังของสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ที่อยากให้นักเขียนบทและผู้สนใจทั่วไป สามารถปรับตัวรับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และมีช่องทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาเรื่องเล่าที่มีคุณภาพให้มีมูลค่าและคุณค่ามากกว่าเดิม นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังมีโครงการดี ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกนักเขียนบทละครโทรทัศน์รวมถึงประชาชนทั่วไปอีกหลายโครงการ ติดตามได้ทาง Facebook: สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ “GO UP AND NEVER STOP EXPAND MULTI SKILLS” เสริมความรู้ เติมทักษะ 