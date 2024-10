ไอคอนสยาม เปิดตัว SIAM Gift Card ในแคมเปญ “Miracle Of Gift Card Celebration” มหัศจรรย์บัตรของขวัญแห่งการให้ ชู 2 คอลเลคชันพิเศษ ยกระดับประสบการณ์เฉลิมฉลองปีใหม่ ตอบสนองคนทุกเจน

จัดแคมเปญสุดพิเศษมหัศจรรย์บัตรของขวัญแห่งการให้ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข มอบเป็นของขวัญให้กันและกันในช่วงปีใหม่ ร่วมเฉลิมฉลองและอวยพรแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยบัตรของขวัญ 2 คอลเลคชันพิเศษ ICONSIAM x ZeeNuNew: The Eternity Miracle of ZeeNuNew เอาใจเหล่าแฟนคลับกับบัตรของขวัญดีไซน์คอลเลกชันสุดพิเศษจากคู่จิ้นชื่อดัง และ ICONSIAM x RAVIPA บัตรของขวัญมหามงคลไอคอนสยาม 5 องค์เทพ บันดาลใจรับขวัญปีใหม่ ส่งมอบพลังบวกในทุกการช็อปปิงให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปี พร้อมดีลสุดคุ้มแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ให้ทุกคนได้ช็อปแบบจุใจกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยาม ได้เปิดตัวบัตรของขวัญในแคมเปญ “Miracle Of Gift Card Celebration” มหัศจรรย์บัตรของขวัญแห่งการให้ เพื่อยกระดับประสบการณ์แห่งความสุข เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน โดยบัตรของขวัญดังกล่าว สามารถใช้จ่ายแทนเงินสดภายในไอคอนสยาม รวมสยาม ทาคาชิมายะ และไอซีเอส ครอบคลุมร้านอาหาร แฟชั่น ความงาม สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ รวมแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ ให้ทุกคนได้ใช้เวลาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขไปด้วยกันไอคอนสยามเปิดตัวบัตรของขวัญ 2 คอลเลคชันพิเศษ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของคนทุกเจน ไม่ว่าจะเป็นแฟนด้อมคู่จิ้น หรือสายมูประกอบด้วย ICONSIAM x ZeeNuNew The Eternity Miracle of ZeeNuNew บัตรของขวัญคอลเลกชันสุดพิเศษด้วยภาพถ่ายสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน จาก ZeeNuNew "ซี พฤกษ์ พานิช" และ "นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์" ที่พร้อมส่งมอบความสุข ความน่ารักเกินพิกัด และความรักที่มีให้กันมายาวนาน ให้กับเหล่าแฟนคลับ “ซนซน นานานุ ซันไชน์” ได้เก็บสะสมเป็นของขวัญสุดพรีเมี่ยม พร้อมลุ้นรับสิทธิ์ Fast Fan เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร ในงาน “ZeeNuNew Miracle Day” วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามบัตรของขวัญคอลเลคชัน ICONSIAM x ZeeNuNew พร้อมเปิดให้เหล่าแฟนด้อมจับจองใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. Individual Gift Card (แบบ 1 ใบเดี่ยว) มีให้เลือก 2 ลาย มูลค่าใบละ 5,000 บาท และ 2. Special Box Set (แบบรวม 3 ใบ) พร้อมลายเซ็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มูลค่า 20,000 บาท จำกัดเพียง 40 เซ็ตเท่านั้นนอกจากนี้ เพื่อขานรับกระแสมูเก็ตติ้ง ไอคอนสยามยังจับมือกับ แบรนด์ RAVIPA จัดทำคอลเลกชันสุดพิเศษ ICONSIAM x RAVIPA บัตรของขวัญมหามงคลไอคอนสยาม 5 องค์เทพ บันดาลใจรับขวัญปีใหม่ เพื่อเอาใจสายมู เอาฤกษ์เอาชัยต้อนรับปีใหม่ ด้วยบัตรของขวัญลายองค์เทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่มีให้สะสมถึง 5 ลายองค์เทพ ได้แก่ พระพิฆเนศ, พระแม่ลักษมี, พญานาคราช, ท้าวเวสสุวรรณ และ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นค้าขายร่ำรวย ความเจริญก้าวหน้าในการงาน เลือกเสริมพลังแบบใบเดี่ยว มูลค่าใบละ 3,000 บาท และเสริมพลังแบบครบทุกด้าน Special Box Set สุดพรีเมี่ยมครบทั้ง 5 องค์เทพ พร้อมเลือกรับสร้อยข้อมือองค์เทพ 1 เส้น (เจ้าแม่ทับทิม หรือ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย) รวมมูลค่าเซ็ตละ 21,000 บาท จำกัดเพียง 100 เซ็ตเท่านั้นสำหรับบัตรของขวัญทั้ง 2 คอลเลกชันพิเศษนี้ มาพร้อมดีลสุดคุ้ม แบ่งชำระ 0% เมื่อชำระผ่านบัตร ONESIAM KBANK แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน, บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยทุกหน้าบัตร แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน และบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกหน้าบัตร แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน ตั้งเป้าช่วยกระตุ้นสีสันการจับจ่ายในช่วงปลายปีให้คึกคักยิ่งขึ้น ร่วมส่งต่อความสุข ความมั่งมี และความรุ่งเรือง อวยพรปีใหม่ให้กันและกันด้วยบัตรของขวัญ 2 คอลเลกชันพิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อทุกคน โดยสามารถซื้อเพื่อส่งความสุขให้แก่กันได้แล้วระหว่างวันที่ 1 - 30 พ.ย. 67 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น M (หน้าร้าน ZARA) และบัตรมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook : ICONSIAM