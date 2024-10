"โรเซ่" ทำสถิติใหม่ ศิลปินหญิง K-pop คนแรกใน Top 10 ของ Billboard Hot 100"

เพลง "APT." ยังเป็นการเปิดตัวอัลบั้มโซโล่ที่กำลังจะมาถึงของโรเซ่ ซึ่งมีชื่อว่า "rosie" ด้วยในขณะเดียวกัน บรูโน มาร์ส ก็ได้ทำสถิติใหม่ที่มีเพลงติด TOP10 บน Billboard Hot 100 เป็นเพลงที่ 20 ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในเพียง 25 ศิลปินที่ทำได้สำหรับอันดับที่ 1 คือ ซิงเกิ้ลใหม่ "Love Somebody" ของ มอร์แกน วอลเลน ที่ปล่อยออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม และเป็นเพลงถัดจากความสำเร็จของ "I Had Some Help" ที่เขาร่วมงานกับโพสต์ มาโลน ซึ่งครองอันดับ 1 ถึง 6 สัปดาห์"Love Somebody" เข้าสู่ชาร์ตด้วยยอดสตรีมกว่า 31 ล้านครั้ง, ผู้ฟังทางวิทยุ 15 ล้านคน และมียอดขายในสหรัฐอเมริกาถึง 17,000 ก๊อปปี้ เพลงนี้ยังคว้าอันดับ 1 บนชาร์ต Streaming Songs และ Digital Song Sales พร้อมกันด้วยนอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในชาร์ตอื่น ๆ เช่น เพลง "A Bar Song (Tipsy)" ของชาบูซีย์ ยังคงอยู่ที่อันดับ 2 เพลง "Birds of a Feather" ของบิลลี่ อายลิช ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 3 และเพลง "Espresso" ของซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ ตกลงมาอยู่ที่อันดับ 5 ขณะที่เพลง "Die With a Smile" ของเลดี้ กาก้าและบรูโน มาร์ส ยังคงอยู่ที่อันดับ 4 โดยมาร์สมีเพลงอยู่ใน 10 อันดับแรกพร้อมกันถึงสองเพลงในชาร์ต Billboard 200 อัลบั้ม "Lyfestyle" ของ Yeat ขึ้นอันดับ 1 เป็นครั้งแรก ขณะที่วง Seventeen เปิดตัวที่อันดับ 5 ด้วยอัลบั้ม "Spill the Feels" ส่วน อัลบั้ม "Short n' Sweet" ของซาบรีนา คาร์เพนเตอร์ กลับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 2 และ "Beautifully Broken" ของ Jelly Roll ร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ 3 หลังจากที่เคยขึ้นอันดับ 1 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว