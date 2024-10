เปิดจักรวาลความสนุก!! 24ep. ชวนสัมผัสงานดี ซีรีส์ “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners”

​เปิดจักรวาลความสนุกให้แฟนๆ ได้สัมผัสงานดีแบบใกล้ชิดฟินขั้นสุด กับการรวมแก๊งของเหล่านักแสดงนำสุดฮอต “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” กับ ซีรีส์ที่แฟนๆ รอคอย “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” งานดีทุกชั้นปี สายรหัสนี้…เต็มสิบไม่หัก จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่แท็กทีมมาชวนแฟนๆ ดูตอนแรกพร้อมกัน ในงาน “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners FIRST DATE” ถ่ายทอดเรื่องราวในรั้วมหาวิทยาลัยอันแสนวุ่นวายของหนุ่มวิศวะ เมื่อมี “สายรหัสเทวดา” ที่รวมคนหน้าตาดีเข้ามาอยู่ด้วยกัน! จนเกิดเป็นความสัมพันธ์และความรักทั้ง 3 คู่ ของสายรหัสเทวดาในรั้วคณะวิศวะ พร้อมด้วยผู้กำกับฯ คนเก่ง “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ที่มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังสนุกๆ กับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดงที่เตรียมมามอบให้แฟนๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplexเปิดเวทีต้อนรับแฟนๆ เข้าสู่งาน “สายรหัสเทวดา Perfect 10 liners FIRST DATE” ด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “ฟอส-บุ๊ค” กับเพลง “ดึกมากแล้ว” (Night Ride) เรียกเสียงกรี๊ดกันลั่นฮอลล์ ไปต่อกับ “เพิร์ธ-แซนต้า” ในเพลง “เทคะแนน” (CANDIDATE) และ “จูเนียร์-มาร์ค” เพลง “เหนื่อยหน่อยนะ” (SOMEONE LIKE ME) ก่อนจะกรี๊ดสนั่นลั่นฮอลล์ เมื่อทั้ง 6 หนุ่มแท็กทีมมาร่วมกันเพลง “วันนี้ Perfect” เพลงประกอบซีรีส์ “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ชวน “ฟอส, บุ๊ค, เพิร์ธ, แซนต้า, จูเนียร์, มาร์ค” แนะนำตัวแบบทัชใจสไตล์รุ่นพี่รุ่นน้องสายรหัส ด้วยเพลง “น้องชื่ออะไร ชอบอะไร อวัยวะ” พร้อมบอกชื่อตัวละครที่ตัวเองรับบทบาท ก่อนจะเปิดเดทแรกพาทุกคนไปรู้จักคาแรกเตอร์ของแต่ละคู่ จนเครื่องเริ่มติดทั้งหมดชวนกันเล่นและร้องเพลงเรือแจว เรียกเสียงฮาจากแฟนๆ ไปหลายกรุบ มาถึงช่วงเจาะลึกเรื่องราวความสนุกของสายรหัสแต่ละสาย เริ่มจากสายโหดดุ “วิศวกรรมประสาท” ระหว่างพี่รหัสสายดุกับน้องรหัสสุดงง ต่อด้วย เทวดาสายลึกลับ “วิศวกรรณโยธา” ที่มีความแตกต่างแต่ลงตัว ระหว่างคนนึงที่ดูลึกลับกับอีกคนที่มีแต่ความสดใส และสายสุดท้ายเทวดาสายอาภัพ “วิศวะกับไฟฟ้า” เรื่องราวของ 2 หนุ่มที่ตีเนียนสอนวิชารักแต่ดันกลับตกหลุมรักกันซะเอง จากนั้น “ก๊อตจิ” เชิญผู้กำกับฯ “นิว” ขึ้นมาร่วมพูดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังสนุกๆ ความยากง่าย และความประทับใจที่ได้ร่วมงานในกองถ่าย ก่อนจะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างนักแสดงและแฟนๆ ที่มาให้กำลังกันแน่นฮอลล์​เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนตื่นเต้นและตั้งตารอ กับการดู EP แรก “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” ไปพร้อมๆ กัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขกับจักรวาลความสัมพันธ์ของนักแสดงแต่ละคู่ เรียกว่าแฟนๆ ได้ทั้งกรี๊ด มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดที่ชมซีรีส์ จากนั้น “ฟอส-บุ๊ค” กอดคอโชว์เพลงส่งท้าย “ผู้ร้ายปากแข็ง” และทั้ง 6 หนุ่มขึ้นเวทีอีกครั้งเพื่อส่งแฟนๆ กลับบ้าน ท่ามกลางความรักความอบอุ่นและสุดประทับใจ​แฟนๆ สามารถติดตามชมซีรีส์ “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV OFFICIAL และติดตามชมภาพความปรับใจงาน “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners FIRST DATE” ได้ทาง www.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV