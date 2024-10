มีเมียแล้วยังปัง! "หมาก ปริญ" บินเสิร์ฟความสนุกในแฟนมีตครั้งแรกที่อินโดนีเซีย

คุ้มค่าการรอคอยกว่า 10 ปีที่แฟนคลับอินโดนีเซียได้เจอพระเอกหนุ่มขวัญใจ "หมาก ปริญ สุภารัตน์" ที่บินลัดฟ้าไปหาแฟนๆ เป็นครั้งแรกใน "2024 MARK PRIN 1ST FANMEETING IN JAKARTA : Together With Mark Prin" ที่จัดขึ้นที่ THE KASABLANKA HALL_ JAKARTA Goktix LTLAIKAR ที่จุคนได้ถึง 2,000 คนสำหรับบรรยากาศงานแฟนมีตในครั้งนี้ หมากสร้างความสุดประทับใจที่แฟนๆ ลืมไม่ลงกันเลยทั้งความสุข สนุก รวมถึงการเซอร์วิสเล่นเกมส์กับแฟนๆ จนได้รับเสียงกรี๊ดมากมาย รวมถึงการหยิบเพลง "พี่ชอบหนูที่สุดเลย" เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ชาวอินโดนีเซียได้ตั้งแต่เริ่ม แต่ที่เป็นไฮไลท์และทำเอาแฟนๆ อึ้ง! เมื่อ "หมาก" นำเพลงดังยอดวิว 12 ล้านวิวของอินโดนีเซียอย่างเพลง "Janji Suci" ของศิลปินวง "Yovie & Nuno" มาขับร้อง สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ อย่างมากปิดท้ายงาน ด้วยการถ่ายรูปรวมกับแฟนๆ ก่อนที่ "หมาก" จะโดนแฟนๆ เซอร์ไพรส์กลับด้วยคลิปสุดพิเศษที่แฟนๆ ชาวอินโดนีเซียทำขึ้นเพื่อบอกถึงความรักและแรงซัพพอร์ตที่มอบให้กับพระเอกหนุ่มขวัญใจ ทำเอาหนุ่มหมากตื้นตันกับความรักตลอด 10 ปีที่แฟนๆ มอบให้และรอคอยการมาของเขา โดย "หมาก" ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆ กับสิ่งที่แฟนๆ ทำให้เขาและคอยอยู่ข้างๆ เขามาตลอด ซึ่งเขาหวังเป็นอย่างมากว่าเขาจะได้กลับมาหาแฟนๆ ที่นี่อีกครั้ง พร้อมทั้งขอให้แฟนๆ รักและสนับสนุนเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆ และเขาจะทำผลงานดีดีออกมาเพื่อตอบแทนแรงสนับสนุนของแฟนๆ ที่มีให้