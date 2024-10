กระหึ่มโลก! Dolby และ จิน จากวง BTS ร่วมฉลองซิงเกิลใหม่ "I’ll Be There" ด้วย Dolby Atmos ระบบเสียงที่มีคุณภาพ ให้แฟนๆ ได้ฟินถึงใจ ในแคมเปญแบรนด์ระดับโลก "Love More in Dolby"

แฟนๆ นักร้องหนุ่ม จิน (Jin) วง BTS เตรียมตัวเปิดประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงที่เหนือระดับมากกว่าเดิม เมื่อ Dolby Laboratories, Inc. (ดอลบีแลบอราทอรีส์) หรือที่แฟนๆ ทั่วโลกคุ้นเคยกับสัญลักษณ์ดับเบิ้ลดี ผู้นำด้านประสบการณ์การบันเทิงที่สมจริง ได้ร่วมมือกับ จิน (Jin) สมาชิกวงป็อปไอคอนชื่อดังอย่าง BTS ในแคมเปญแบรนด์ระดับโลก “Love More in Dolby” ซึ่งหนุ่มจินได้ร่วมแสดงโฆษณา เพื่อฉลองซิงเกิลใหม่ของเขา “I’ll Be There” อัลบั้มเดี่ยวเต็มชุดแรกของ Jin ที่ทุกคนรอคอยอย่าง “Happy” โดยสามารถฟังได้ทั่วโลกด้วยระบบ Dolby Atmos ระบบเสียงคุณภาพที่ถูกเลือกใช้ในโรงภาพยนตร์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้หนุ่ม จิน วง BTS กล่าวว่า “เมื่อผมได้ฟังเพลงใหม่ของตัวเองใน Dolby Atmos ผมรู้สึกทึ่งมาก กับประสบการณ์ที่สมจริงและคมชัด มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในเพลงของผมจริงๆ โดยสำหรับธีมของซิงเกิล และอัลบั้มใหม่นี้คือ 'ความสุข' ผมอยากให้ ARMY (อาร์มี่) ได้สัมผัสกับความสุขที่แตกต่างในแต่ละเพลง ด้วย Dolby Atmos ผมเชื่อว่าแฟนๆ ทั่วโลกจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ผมต้องการสื่อมากขึ้น"Todd Pendleton (ท็อดด์ เพนเดิลตัน) รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจาก Dolby Laboratories เผยว่า “จินได้ดึงดูดผู้ฟังทั่วโลกด้วยการแสดงที่น่าทึ่ง พร้อมความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงของเขา และด้วย Dolby Atmos แฟนๆ จะรู้สึกใกล้ชิดกับจินมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของซิงเกิล ‘I’ll Be There’ และอัลบั้มกำลังจะออกในวันที่ 15 พ.ย. นี้”Dolby Atmos เป็นวิธีใหม่ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การฟังเพลง โดยทำให้ผู้ฟังได้ดื่มด่ำกับการสร้างสรรค์ การแสดงของศิลปินได้อย่างเต็มที่ และสามารถใกล้ชิดกับศิลปินได้มากยิ่งขึ้น ผ่านระบบเสียงที่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากระบบเสียงทั่วไป ดนตรีใน Dolby Atmos จะพาทุกท่านก้าวข้ามประสบการณ์การฟังแบบปกติ ด้วยความรู้สึกที่สมจริง เหมือนผู้ฟังเป็นส่วนนึงของเสียงเพลง โดยเผยให้เห็นทุกองค์ประกอบของดนตรีกับความคมชัดและลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดนตรี เสียงลมหายใจ หรือเสียงร้องที่กังวาล และละเอียดอ่อนของนักร้อง ไม่มีประสบการณ์ไหนสามารถเทียบได้กับการฟังเพลงผ่านระบบ Dolby Atmosแคมเปญโฆษณา “Love More in Dolby” กำกับโดย Colin Tilley (โคลิน ทิลลีย์) ผู้กำกับภาพยนตร์ และผู้กำกับมิวสิควิดีโอชาวอเมริกัน ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award จัดแคมเปญที่แสดงให้เห็นว่า Dolby Atmos จะสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาๆให้กลายเป็นประสบการณ์ที่พิเศษได้อย่างไร ด้วยการพาแฟนๆ เข้าไปสัมผัสบรรยากาศการแสดงที่น่าจดจำของจิน จากวง BTSแคมเปญแบรนด์ระดับโลก “Love More in Dolby” ของ Dolby พร้อมเฉลิมฉลองประสบการณ์บันเทิงที่จะเปลี่ยนแปลงสัมผัสเดิม ๆ ให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมเสียง และภาพล่าสุดของ Dolby จาก Dolby Atmos และ Dolby Vision ที่นำภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ พร้อมเสียงหลากหลายมิติ มาสู่บทเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี เกม และกีฬาสำหรับแฟน ๆ ของ จิน BTS สามารถชม แคมเปญแบรนด์ระดับโลก “Love More in Dolby” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EQ20iv0otiA และสามารถฟังเพลง "I’ll Be There" ด้วย Dolby Atmos ได้แล้ว ผ่านบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมทั้งระดับโลก และระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น Amazon Music, Apple Music, TIDAL, QQ Music, Melon ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะฟังที่บ้านในรถยนต์ หรือผ่านอุปกรณ์พกพา ด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Samsung, Mercedes-Benz และอีกมากมาย