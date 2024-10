“LYKN” feat. “Chrrissa (เอิ้ก ชาลิสา)” ส่งซิงเกิลใหม่ “หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT)” เอาใจคนแอบรัก!!

จากฮาโลวีนปีที่แล้วที่ “LYKN” ได้ปล่อยเพลงแอบรักสุดเศร้า “แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES)” สู่ฮาโลวีนปีนี้ที่พร้อมจะให้ทุกคนได้พบกับเพลงแอบรักสุดน่ารัก ในเพลงบีทสุดสดใสกับ “หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT)” ซิงเกิลล่าสุดของ “LYKN” บอยแบนด์จาก “RISER MUSIC” ถือได้ว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นสีสันใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นสไตล์และแนวเพลง และในการกลับมาครั้งนี้ยังได้ “Chrrissa (เอิ้ก ชาลิสา)” เจ้าของเพลงดังอย่าง “เลือดกรุ๊ปบี” มาร่วม Featuring ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรก โดยมีคนดนตรีมากฝีมือ “แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ” รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ การันตีคุณภาพเกินร้อยสำหรับเนื้อหาเพลง “หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT)” เล่าถึงการแอบรัก หรือแอบชอบใครสักคน ที่อาจไม่ต้องมีแค่การสารภาพรักตรงๆ แต่บางทีการแซว การหยอกล้อว่าไม่ได้จริงจัง แต่ความจริงแล้ว นี่แหละคือคนที่แอบรักแอบชอบเธออยู่นะ อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่หลอกแน่นอนก็คือ “TUI (TuiChayatorn)” กับ “HONG (hongshi)” ได้มีส่วนร่วมในการมาช่วยเขียนท่อน RAP ในเพลงนี้ด้วย ด้านมิวสิควิดีโอ “LYKN” ทั้ง 5 หนุ่มก็ได้สวมบทบาทพนักงานสวนสนุก ที่พร้อมจะมาหยอกล้อทุกคนด้วยความน่ารักให้รู้สึกถึงความรักและความสนุกในธีมฮาโลวีน ซึ่งมี “Chrrissa (เอิ้ก ชาลิสา)” มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย5 หนุ่ม “LYKN” เผยว่า “ถือเป็นการคัมแบ็คซิงเกิลที่ 7 ของพวกเรา สำหรับ ‘หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT)’ เป็นเพลงแนวแอบรักน่ารักๆ ที่ทุกคนไม่เคยได้ยิน LYKN ร้องมาก่อน ในสไตล์เพลงป๊อป ที่ฟังง่าย ร้อง เต้น ตามได้ เป็นฟีลเรารักเธอนะ แต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกไป และพิเศษสุดๆ พวกเรายังได้ร่วมงานกับ “พี่เอิ้ก” เป็นครั้งแรกด้วย รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมากครับ พี่เอิ้กน่ารักมากๆ เป็นการทำงานที่มีแต่รอยยิ้ม ส่วนในพาร์ทเอ็มวี ก็สนุกมาก พวกเราได้ไปถ่ายที่สวนสนุกในธีมฮาโลวีนด้วย ยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับ อยากให้ไปฟังกันเยอะๆ เป็นเพลงที่น่ารักมากๆ และพวกเราก็ตั้งใจทำกันมากๆ อยากให้ได้เห็นสีสันใหม่ๆ จาก LYKN หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เหมือนที่พวกเราชอบนะครับ”ติดตามฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุด “หยอกไม่หลอก (TRICK OR TREAT)” จาก “LYKN” feat. “Chrrissa (เอิ้ก ชาลิสา)” และรับชมมิวสิควีดีโอได้แล้ววันนี้ ที่ YouTube : RISER MUSIC และ Music Streaming ทุกช่องทาง สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook, Instagram, X ของ RISER MUSIC และติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok : LYKN Official