“เบลล่า ราณี” รับหน้าที่เด็กเอนฯ จัดแฟนมีตติ้ง 12 ปี บ้านเบลล่า ปิดร้านหมูกระทะเปย์แฟนคลับ

จัดมีตติ้งคืนความสุขให้กับแฟนคลับเป็นประทุกปี จนปีนี้เข้าปีที่ 12 แล้ว สำหรับนางเอกสาวกับงาน งาน #BellaFanMeeting2024 และครบรอบ 12 ปีบ้าน @we_arebellaclub ที่ปีนี้จากที่แฟนคลับตั้งใจรวมตัวกันปาร์ตี้หมูกระทะ แต่กลายเป็นปาร์ตี้ประจำปี เบลล่าปิดร้านเลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงแฟนคลับกว่า 200 ชีวิตแบบ Exclusive ซึ่ง เบลล่า ได้โพสต์ความในใจลงในอินสตาแกรมไว้ว่า…“อยู่ด้วยกันมา 12 ปีแล้วนะกับ Fanmeet แบบใหม่ มีตติ้งกินหมูกระทะ เอาจริงๆ ชอบนะ มันดูวุ่นวายดี ประมาณว่าคลิปก็จะถ่าย หมูก็ต้องปิ้งความจริงงานนี้เป็นงานที่แฟนคลับนัดกันเอง แต่ไอ้เราก็อยากจะแจม แถมขนญาติพี่น้องมานั่งกินหมูกระทะด้วย ยิ่งทำให้รู้สึกว่า เหมือนเรานั่งกินข้าวกับครอบครัวใหญ่ โดยที่เราแวะรับบทเด็กเอนฯ นิดหน่อย ปล. ชอบตรงที่ เมนร้องเพลงได้ท่อนเว้นท่อน แฟนคลับก็เช่นกัน ต่างคนต่างจะเซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้กัน แต่ร้องกันไม่ได้สักฝ่าย 555 unique สุดๆประทับใจโมเมนต์ที่จับผู้โชคดีมา 10 คน แล้วให้พูดอะไรก็ได้บางคนก็ให้กำลังใจ บางคนให้เต้น ให้ทำโน่นนี่ที่เขาฮิตกัตกันอยู่และบางคนก็พูดความในใจ..เบลอาจจำไม่ได้ทุกเหตุการณ์ แต่พอได้รู้ว่ากอดของเราไปเพิ่มพลังใจให้คนอื่นได้มากขนาดนี้ ได้ยินแล้วก็ใจฟู ทำให้นึกได้ว่า การมอบความรักหรือความใส่ใจให้กับคนรอบข้าง เป็นสิ่งสำคัญและควรทำจริงๆขอบคุณที่รักกันมายาวนานกว่า 12 ปีนะคะ ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนนี้ขออ้าแขนกอดและส่งความรักให้กับทุกคนเลยค่ะAnd big thanks to my inter fans for intended to fly to join the event. I love you all so so much what you guys did really meant a lot to me. Hope you enjoyed themoments and looking fwd to meet you again.