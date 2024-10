“หมอปลาย” เปิดดวงชะตา 2 เดือนหลังก่อนสิ้นปี 67 ทักเตือนดวงเกิด - เศรษฐกิจประเทศไทย ต้องระวัง?!

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! ดวงชะตา 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนถึงสิ้นปี 2567 จะเกิดเรื่องราวอะไรบ้าง? มีคำตอบ! เพราะล่าสุด หมอดูชื่อดังตัวแม่ที่เป็นสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์ กับ นรกภูมิ สื่อกลางที่สื่อมาหมดทั้งภูตผีวิญญาณ แม้กระทั่งพญายม ได้มาทำนายทายทักดูดวง 2 เดือนหลังจากนี้ ในฐานะพรีเซนเตอร์ Slim Up และเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการตีสิบพร้อมกับเผยความลับที่เกิดขึ้นกับตัวเอง จากการดูดวงแม่น และต้องเจอคนมากมาย ทำให้ตัวเองเก็บเรื่องราวต่างๆ มาคิด ส่งผลทำให้ “หมอปลาย” กลายเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ป่วยเป็น โรคซึมเศร้า และพักผ่อนน้อย นอนไม่หลับทำให้เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLEซึ่ง หมอปลาย ก็ได้เล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องสุขภาพของตัวเองแบบหมดเปลือกว่า “ตอนนี้เหลือแค่กินยาคุมโรค อาทิตย์ละ 3 วัน 3 เม็ด แต่ช่วงที่ผ่านมาต้องทานยาเพรดนิโซโลน วันละ 12 เม็ดทุกวัน การกินยาในปริมาณที่เยอะส่งผลทำให้อ้วนขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 20 กิโล ภายใน 2 อาทิตย์ เซลลูไลท์ ผิวเปลือกส้ม รอยแตก ตัวบวม แขน ขา น่องเป็นปล้องๆ มาพร้อมกับความอ้วนหมดทุกอย่าง ไม่สลิมทั้งตัว และก็ทำให้เป็นโรคอื่นๆตามมา ทั้ง ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้น ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้ เป็นคนไม่มีเหงื่อ ออกไปทำงานข้างนอก ตากแดด ก็ไม่มีเหงื่อ ปลายถึงขั้นร้องไห้เลย เพราะเราเป็นผู้หญิง ความสวยเป็นสิ่งสำคัญ แถมปกติจะต้องขึ้นเครื่องบินทุกอาทิตย์เพราะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด ก็ไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ เพราะเกิดอาการเวียนหัว ขึ้นลิฟท์ก็ขึ้นไม่ได้ ช่วงนั้นคือรักษาตัวถึงขั้นต้องเจาะเลือด เช็คสุขภาพทั้งหมด ตรวจพบเป็นไขมันในเส้นเลือดอุดตันเยอะเกิน จนเกือบจะเป็นสโตรก (Stroke) และ เขียนพินัยกรรม ทิ้งเอาไว้เรียบร้อย เพราะไม่รู้ว่าชีวิตจะหนักกว่านี้อีกไหมสุดท้ายตัวเองเลยหาวิธี หาตัวช่วย ก็ตัดสินใจมา Slim Up ให้ช่วยจัดระบบ บอกวิธีการดูแลว่าควรดูแลร่างกายตรงไหน ซึ่งก็ใช้เครื่อง AI Digital TailorMade เครื่องตัวนี้ไม่ได้วัดแค่น้ำหนัก แต่ช่วยวัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลน้ำในร่างกายทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร ตอนแรกไขมันในช่องท้องของปลาย 66 ทำไป 6 เดือน ตอนนี้ปลายเหลือ 47 ไขมันลง และ สัดส่วนลด กระชับขึ้น เซลลูไลท์ลด จนตอนนี้สุขภาพดีขึ้น แถมยังหุ่นดี สวย มวลกล้ามเนื้อมากขึ้น ไขมันลดลง น้ำหนักลดลง มีเหงื่อออก การเผาผลาญดีขึ้น อ้วนยากขึ้น”และนอกจากเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นของ หมอปลายแล้ว วินาทีนี้บอกเลยว่าใครที่เชื่อในเรื่องของการดูดวง ทำนายทายทักห้ามพลาด 2 เดือนหลังจากนี้ ก่อนถึงสิ้งปี 2567 เรื่องดวงเศรษฐกิจประเทศไทย เรื่องปากท้องจากนี้ “จะมีคนทะเลาะกันคล้ายๆกับมีม๊อบอาจจะมีการประท้วง และจะมีเรื่องของการจ่ายเงินชดเชย จะเป็นของหน่วยงานหน่วยใหญ่ที่จะจ่ายให้กับประชาชน ตรงนี้จะทำให้ประชาชนมีปัญหามากๆในเรื่องของการจ่ายภาษีมากขึ้น เช่น จากเคยจ่าย VAT 7% ก็อาจจะเป็น 10-15% หรือ 17% คิดว่าเป็นเรื่องที่มีการคุยกันก่อน แต่ดวงมันมาขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ น่าจะมีการอนุมัติในช่วงปีหน้า ร้านที่อยู่ในห้าง เป็นบริษัทใหญ่ๆ ที่เราไม่สามารถเลือกได้ นอกจากเราจะต้องมากินร้านอาหารที่ขายข้างนอก ตามข้างทางแทนถึงจะไม่โดน ส่วนเรื่องของการกู้เงิน จะมีชาวบ้านไปกู้เงินเกินลิมิตของตัวเองและทำให้ประเทศที่เป็นหนี้อยู่แล้ว ชาวบ้านก็จะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น คำว่าล้มละลาย จะมีมากกว่าปีที่แล้วอีก ประมาณ 2-3 เท่าตัว อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ค่อนข้างจะเป็นห่วง ใครที่จะเปิดธุรกิจ ค้าขายในห้าง ควรจะเลี่ยงลองเปลี่ยนมาดูพื้นที่ในตลาด หรือ ข้างทางแทน จะทำมาค้าขายดีขึ้นกว่าส่วนเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติ อีก 2 เดือน ก่อนเข้าปี 2568 นี้ ถ้าธาตุดินในเดือนพฤศจิกายนนี้ ยังไม่มาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว ดินโคลนที่มากับน้ำท่วม เกณฑ์ดวงในเดือนพฤศจิกายนปลอดภัย แต่จะกลับมาลุ้น เสียวกันอีกทีในเดือน พฤษภาคม 2568 ปีหน้าแทน ในเรื่องของ น้ำ ภูเขาไฟ และ ดินเท่านั้นยังไม่พอ “หมอปลาย” ยังเจาะลึกดวงในแต่ละเดือนตั้งแต่ครึ่งปีหลัง 2567 - มกราคม 2568 เริ่มจากคนเกิดเดือนมกราคม : ให้ระวังเรื่องของการลงทุน การสร้างบ้าน หรือการทำอะไรนอกจังหวัด นอกสถานที่ของตัวเองยังไม่เหมาะ ให้ผ่านเดือนมีนาคม 2568 ไปก่อนถึงจะทำได้ ถ้าช่วงนี้ทำจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผู้รับเหมา หรือว่าจะมีการเปลี่ยนคนบริหารทั้งหมดคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ : อาจจะมีปัญหากับหัวหน้างาน หรือรุ่นพี่ที่ร่วมงานกัน ให้ใจเย็นๆ ให้หาแหวนมาใส่ที่นิ้วก้อยข้างซ้ายและข้างขวา จะทำให้คนเมตตาเอ็นดูมากขึ้น จะผ่านพ้นไปได้คนที่เกิดเดือนมีนาคม : มีเกณฑ์ที่ต้องพบปะผู้คนมากขึ้นกว่าที่เคย จนขัดความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องทำ อันนี้ก็วงเล็บไว้เลยว่าต้องทำ เพราะว่าถ้าไม่ทำเลือกแต่สิ่งที่ชอบมันจะไม่มีความสุขคนเกิดเดือนเมษายน : จะดีในเรื่องของการเดินทาง หรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่ง แต่สิ่งที่อยากให้ระวัง ให้ระวังคนในครอบครัวที่มีอายุป่วย แนะนำให้ทำบุญ ปล่อยปลาหมอ กับ ปลาไหล อย่างละ 16 ตัว และกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้ใหญ่ท่านนั้นคนเกิดเดือนพฤษภาคม : ระวังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย แต่เรื่องการเงินดี แต่ระวังเรื่องของสุขภาพ นอนไม่หลับ หรือรู้สึกเครียดลึกๆ ไม่ค่อยกล้าเล่าให้ใครฟัง หรือจะเจอเหตุการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ่อยๆ แนะให้ไหว้พระพิฆเนศเยอะๆ ให้ถวายน้ำแดง และดอกกุหลาบสีแดง จะกี่ดอกก็ได้ จะช่วยเสริมในเรื่องของพลังในตัว ให้มีพลังที่อยากจะไปทำงาน อยากออกนอกบ้าน อยากออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นคนเกิดเดือนมิถุนายน : ในช่วง 2 เดือนหลังจากนี้ก่อนสิ้นปี จะมีโอกาสทางการเงิน การงาน แต่ต้องคว้าให้ได้ ห้ามเกี่ยงงาน ถ้ารีบคว้าบอกเลยว่ารวยไม่รู้จะรวยยังไง แนะนำใครที่เกิดเดือนมิถุนายน ให้ไปไหว้พระพรหม จะช่วยในเรื่องของการงาน การติดต่อสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นคนเกิดเดือนกรกฎาคม : อยากให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางทางน้ำเป็นหลัก ห้ามดำน้ำ ห้ามขึ้นเรือ ห้ามขึ้น สปีดโบ๊ท แต่ถ้าต้องขึ้นเรือข้ามฟาก ให้ใส่เสื้อชูชีพคนเกิดเดือนสิงหาคม : ระวังเรื่องของการใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การประทินโฉม การซื้อวิตามินบำรุงที่แพงมากเกินไป หรืออาจถูกหลอก การกินวิตามินมากเกินไปทำให้ร่างกายพัง หรืออาจจะต้องไปหาหมอตรวจมากกว่า 1 โรงพยาบาลคนเกิดเดือนกันยายน : ให้คิดดีๆในเรื่องการเดินทาง ให้คิดดีๆในเรื่องของความรัก ถ้าจะเดินทางไกลให้เขามาหาเรา ดีกว่าเราไปหาเขา อันนี้ปลอดภัยกว่า ราศีนี้ถ้าจะขอเรื่องความรักให้ไปขอกับพระแม่สตี และ พระแม่ทุรคา จุดธูปดำ 16 ดอก และดอกกุหลาบคนเกิดเดือนตุลาคม : ใครที่วางแผนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศไปได้ ไปแล้วจะเจอคนที่ชอบ คนที่อุปถัมภ์ หรือว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยกันได้ในอนาคต หรือเราจะย้ายถิ่นฐานไปในที่ๆเราไปเที่ยว จะมีในเรื่องซื้อของแพงๆ อย่างเช่นอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลข เล่นหวยหนักๆ ต้องระวังคนเกิดเดือนพฤศจิกายน : ให้ระวังอาจเกิดอุบัติเหตุ จากยานพาหนะ 4 ล้อ ต้องระวังในเรื่องของการขับไปชนผู้อื่น หรือหลับในคนเกิดเดือนธันวาคม : ให้ระวังเรื่องของการออกกำลังกายมาก หรือระวังเรื่อง ขาพลิก ขาแพลง เอ็นเจ็บ กระดูกข้อใหญ่ร้าว อันนี้ให้ระวัง ต้องดูแลตัวเองดีๆหมอปลาย ดูดวง ทำนายทายทักให้แบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ ใครที่เกิดเดือนไหนลองอ่าน และวิเคราะห์กันดู ถ้าแม่น ถ้าโดน อย่าลืมบอกต่อกันนะจ๊ะ ส่วนใครที่อยากมีสุขภาพดี มีหุ่นดี รูปร่างสัดส่วนกระชับ สวยแบบ หมอปลาย ก็สามารถเข้ามาสอบถามที่ Slim Up ได้ทุกสาขา