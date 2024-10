เซอร์ไพรส์ ! “จีปู” ซูเปอร์สตาร์เวียดนาม ดึง “Gavin:D” ฟีทเจอริ่งเพลงครั้งแรก!

สวย เก่งครบเครื่อง สำหรับซูเปอร์สตาร์สาวสุดฮอตชาวเวียดนามที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นศิลปินหญิงแถวหน้าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโซเชียลมีเดียของเวียดนาม มีผู้ติดตามมากกว่า 21 ล้านคนจากทุกแฟลตฟอร์ม และยังมีชื่อเสียงในระดับอินเตอร์ ภายใต้สังกัด The First Management ในเวียดนาม , Ryce Entertainment ในประเทศจีน และล่าสุด “จีปู” ยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการชวนศิลปินชาวไทย อย่างมาร่วมฟีทเจอริ่งในเพลงซึ่งถือเป็นการร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกของทั้งคู่“จีปู” เตรียมตัวอย่างเต็มที่สำหรับคัมแบ็คอัลบั้มใหม่ EP Flexible และมองหาศิลปินจากต่างประเทศมาร่วมสร้างสีสันทางดนตรี จีปูรู้สึกประทับใจในสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ Gavin:D จึงได้ตัดสินใจร่วมงานกัน โดยใช้เทคนิคแยกกันบันทึกเสียง และนำมามิกซ์จนกลายเป็นเพลง “Waste Time” ที่สมบูรณ์ จีปูชื่นชมในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของ Gavin : D มาก ๆ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีปูร่วมงานกับทีมงานและศิลปินไทย เพราะในปี 2019 จีปูเคยร้องเพลง คิดมาก ประกอบภาพยนตร์ไทยยอดฮิตเรื่อง Friend Zone เวอร์ชั่นเวียดนาม และยังร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย ล่าสุดเธอได้เข้าร่วมงานแฟชั่น the Gucci Visions exhibition ที่ประเทศไทย ได้ร่วมเฟรมกับซูเปอร์สตาร์ชาวไทย อาทิ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ , บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล , ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ , กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ฯลฯ“จีปู” เกิดในปี 1993 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม เธอเริ่มมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในปี 2009 หลังจากที่เป็น 1 ใน 20 ผู้เข้าประกวด Miss Teen Vietnam และเข้าสู่อุสาหกรรมบันเทิงในเวลาต่อมา จนเรียกว่าเป็นทีนไอดอลของเวียดนาม ด้วยความสวยและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้ “จีปู” ได้รับความสนใจจากสื่อและแบรนด์แฟชั่นระดับโลกมากมาย โดยใช้เวลาเกือบ 2 ทศวรรษในการสร้างชื่อเสียงในวงการบันเทิงด้วยตัวเองในฐานะนักร้องและนักแสดง ไม่ใช่แค่ความนิยมในเวียดนามและยังได้รับความนิยมในระดับเอเชียอีกด้วย“จีปู” มีผลงานเพลงมากกว่า 20 ซิงเกิ้ล และยังได้ร่วมงานในโปรเจ็คระดับอินเตอร์ และได้รับบทนำในทีวีซีรีส์ของเวียดนามและเกาหลี ผลงานเพลงที่โดดเด่นของจีปู ได้แก่ “Feel like ooh”, “Talk to me”, “Queen”, “Finding you” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลง “Darling please stay” ที่มิวสิค วิดีโอกวาดยอดวิวไปแล้วกว่า 110 ล้านวิว และยังมีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเรื่อง 5S Online, Love, Sister sister, Muoi: The Curse Returns ฯลฯในปี 2023 “จีปู” มีชื่อเสียงและประสบความอย่างมากในประเทศจีน หลังจาก เข้าร่วมรายการวาไรตี้ยอดนิยมบน MangoTV อย่าง Sisters Who Make Waves และ A Delicious Guess ทำให้เธอเป็นที่รู้จักไปทั้งเอเชียแปซิฟิก จากนั้นเธอก็เข้าร่วมการแข่งขัน Super Novae Games 2024 และได้รับรางวัลเหรียญเงินอีกด้วย ตลอดอาชีพการทำงาน “จีปู” ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Asia Artist Award 2016 สำหรับ ดาวรุ่งของเอเชีย , รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี จาก ELLE Style Awards 2017 , รางวัล 100 DIGITAL STARS สุดยอด "ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย จาก Forbes Asia (2020) , รางวัลบุคคลสาธารณะแห่งปี โดย TikTok Award 2020 , รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม โดย Face Of The Year Awards (2020 & 2022) , ชนะการแข่งขันในรายการ “Sisters Who Make Waves” (2023) และรางวัลศิลปินหน้าใหม่ และ Best Stage Performance Awards , รางวัล Beauty of the Year (2023), รางวัล บุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ และศิลปินหน้าใหม่แห่งปี โดย WeChoice Award (2023)แฟน ๆ ติดตามความฟังเพลง “Waste Time” ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง ทั้ง Spotify, Apple Music, Itunes และ Youtube : Chi Pu | Waste Time ft. ‪@GAVIN.D‬ (Visualizer) - The First EP - FLEXIBL‬‬‬