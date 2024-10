"168 to be Design x อ.ช้าง" จัดแคมเปญสุดพิเศษ ‘สาธุ99’ เปลี่ยนบ้านรับทรัพย์ ในงานบ้านและสวน

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567บริษัทรับเหมาออกแบบตกแต่งภายในอันดับ1 ของประเทศไทย พร้อมรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001 จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยชื่อดัง จัดแคมเปญสุดพิเศษแห่งปีเปลี่ยนบ้านรับทรัพย์ สำหรับลูกค้า 9 หลังแรก !!! ในงานบ้านและสวน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2567 ณ บูธ L37 L38 L9 L10 อาคาร CHALLENGER 1-3 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานีบริษัท 168 to be design ได้รับรางวัลการันตีมากมาย โดยในปี 2024 ชนะรางวัลอันดับ 1 ระดับเอเชีย ในงาน ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2024 , ชนะรางวัลอันดับ 1 ในงาน HKDA BRAND DESIGN AWARDS 2024 D เขตปกครองพิเศษฮ่องกง , ได้รับรางวัล สาขา INTERIOR DESIGN RESIDENTIAL 114 LONDON DESIGN AWARDS 2024 ณ ประเทศอังกฤษ และได้รับรางวัล HONORABLE MENTION สาขา INTERIOR DESIGN HOUSE & RESIDENTIAL ในงาน PARIS DESIGN AWARDS 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการทำงาน และการยอมรับระดับนานาชาติผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์ บริษัท 168 to be design กล่าวว่า ‘ปีนี้ถือเป็นปีที่โดดเด่นมากๆ เพราะเป็นปีแรกของศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 ทาง 168 To Be Design จึงได้ร่วมกับอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา จัดแคมเปญ "สาธุ 99" คือการออกแบบตกแต่งภายในให้ดูดี มีความทันสมัย ตรงตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบ พร้อมจัดบ้านให้ถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 เปลี่ยนบ้านที่แสนธรรมดา ให้กลายเป็นบ้านมหาเศรษฐี ดึงดูดโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคล ที่ผ่านมาเราเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอยู่ตลอด ทั้งเรื่องการออกแบบตกแต่งภายในบ้านหรู ระดับ HI-END และถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในแบบที่ลูกค้าต้องการ อยากให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าบ้านของคุณจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่เหนือระดับมีความ Luxury และถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยยุค 9 แน่นอนครับ‘และปีนี้ 168 To Be Design จัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน 9 หลังแรก ในราคา 9 ล้านบาทขึ้นไป ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ได้รับคำแนะนำระดับ VVIP และอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา จะตามไปดูฮวงจุ้ยให้ถึงบ้าน ด้วยประสบการณ์ทำงานของเราที่มากกว่า 17 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ลูกค้าท่านใดที่สนใจออกแบบตกแต่งภายในให้มีคุณภาพระดับ HI-END พร้อมกับถูกต้องตรงตามหลักฮวงจุ้ยยุค 9 สามารถติดต่อสอบถามละเอียดได้ทุกช่องทางของ 168 To Be Design ครับ’ทางด้าน อาจารย์ช้าง ทศพร กล่าวเสริมถึงความพิเศษของแคมเปญ “สาธุ99” ว่า ‘เป็นแคมเปญที่พิเศษแน่นอนครับ เพราะเป็นการออกแบบตกแต่งภายในตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ตกลงเซ็นสัญญาออกแบบตกแต่งภายใน 9 หลังแรก ท่านจะได้รับสิทธิสุด Exclusive รวมถึงคำแนะนำระดับ VVIP และผมอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา จะตามไปดูฮวงจุ้ยถึงบ้านของท่านเลยครับ’‘และปีนี้เป็นปีแรกของศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา หากได้รับการตกแต่งบ้านให้ตรงตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ดึงดูดโชคลาภ เสริมการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศให้บ้านร่มรื่น สวยงาม และน่าอยู่อาศัย การตกแต่งภายในให้ตรงตามตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 จะมีเรื่องของสีสัน รูปลักษณ์ ดวงดาว ธาตุ และทิศมงคลประจำยุคเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากได้รับการปรับฮวงจุ้ยบ้านให้ถูกต้องตรงตามศาสตร์ฮวงจุ้ยยุค 9 จากผมแล้ว ยังต้องอาศัยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญของทาง 168 To Be Design เพื่อดีไชน์ให้ตรงตามสไตล์ความต้องการ และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทุกท่าน โดยผมและ 168 To Be Desigก จะร่วมกันผสมสานให้เข้ากัน เพื่อให้บ้านของลูกค้าทุกท่านถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยยุค 9 และเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพระดับ HI-END เป็นบ้านหรู อยู่แล้วผ่อนคลาย ดึงดูดโชคลาภ เสริมความเป็นสิริมงคลและเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วยครับ’‘ผมกับทางบริษัท 168 To Be Design ร่วมงานกันกันปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วครับ ที่ร่วมกันกันมายาวนานขนานนี้เนื่องจากผมประทับใจในมาตรฐานของทางบริษัทที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 150 9001:2015 และการันตีด้วยรางวัลอันดับ 1 ระดับเอเชียมากมาย เป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพการทำงานของ 168 To Be Design ที่เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีผลงานอันยอดเยี่ยม รวมถึงทางบริษัทยังสามารถนำเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยมาปรับใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในให้มีความหรูหรา Luxury และถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยไปพร้อมๆ กันได้ด้วยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการออกแบบตกแต่งภายในให้ถูกต้องตรงตามหลักฮวงจุ้ยยุค 9 ไม่อยากให้พลาดกับแคมเปญสุดพิเศษอย่าง "สาธุ 99" ผมมั่นใจว่าบ้านทุกหลังที่ได้รับการปรับฮวงจุ้ยบ้านให้ตรงตามศาสตร์ยุค 9 จากผม และได้รับการออกแบบตกแต่งภายในจาก 168 To Be Design นอกจากจะทำให้บ้านของคุณร่มรื่นมีชีวิตชีวาแล้ว ยังช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการงาน เสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้อาศัย เสริมการมีสุขภาพที่ดี และดึงดูดโชคลาภ เป็นบ้านมหาเศรษฐีอยู่แล้วร่ำรวย และที่สำคัญเราจะลบภาพจำของการจัดบ้านตามฮวงจุ้ยแบบเดิม ๆ ที่จะต้องเต็มไปด้วยวัตถุมงคล ให้กลายเป็นบ้านหรูมีความทันสมัย ระดับ HI-END และในปีหน้าผมกับ 168 To Be Design มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแน่นอน รอติดตามกันได้เลยครับ’บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด (168 To Be Design) ตั้งใจรังสรรค์เพื่อส่งมอบความสมบูรณ์แบของที่พักอาศัยอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 08:00 - 18:00 น. หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Fecebook : 168 To Be Design Interior and Construction รับออกแบบตกแต่งภายในhttps://www.facebook.com/168To8eDesignWebsite : www.168tobedesign.co.thLine :@168tobedesign https://lin.ee/l5V6cG7IG : 168_to_be_designTiktok : 168tobedesignPinterest : 168tobedesign