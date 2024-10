“น้องวิว กุลวุฒิ - รอน“ ร่วม “CRA Food Fit for Fine Fest” มหกรรมสุขภาพดี ครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมพลังฟู้ดฟิตฟอร์ไฟน์ ชวนกินให้เป็น-ชวนออกให้ฟิต-ยิ่งฟิตยิ่งได้บุญ ผนึกกำลังสร้างสรรค์และผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนตามพระปณิธาน ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาวะดี กินดี ได้สุขภาพดีควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคที่รุนแรงยิ่งขึ้นอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง เป็นต้นภายในงานพบกับโซนตรวจปรึกษาสุขภาพ ฟู้ด-ฟิต-ฟอร์ไฟน์ กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายและปรึกษาการบริโภคอาหารที่ถูกสุขภาวะกับโภชนาการ โดยทีมโภชนศาสตร์คลินิก และแนะนำการออกกำลังกายโดยทีมเวชศาสตร์การกีฬา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและให้คำปรึกษาสุขภาพหัวใจ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และการทดสอบภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุจากคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือด โซนชวนออกให้ Fit ยิ่งฟิตยิ่งได้บุญ กิจกรรมชาเล้นจ์รวมพลังคนไทย “ร่วมพิชิต 15 ล้านแคล ฉลอง 15 ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 29 พ.ย. 2567 เชิญชวนประชาชนมาร่วมคิกออฟออกกำลังกายในวันงานเพื่อร่วมสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge อาทิ ปั่นจักรยาน, วิ่งบนลู่วิ่ง, กรรเชียงบก, กิจกรรมทดสอบปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นต้น โดยทุกแคลสะสมมีค่าแปลงเป็นเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพบกับโซน Food อิ่มอร่อยกับรสชาติแห่งความสุขกับเมนูจากร้านคนดังมากมาย อาทิ Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว by ท็อป ดารณีนุช , ข้าวมันไก่ เค้ก by น้ำหวานzaza, ซุปตีนไก่-น้ำสมุนไพนby ธงธง มกจ๊ก,ลูกชิ้นปาระเบิดby เปรี้ยว AF,ผัดไทยสำเร็จรูปby หนุ่ม อรรถพร , สมูทตี้ดีใจ by ผัดไทย ใจดีดี,ลูกชิ้นปิงแม่จวงยกนิ้วby จุ๊บแจง วิมลพันธ์,แคปหมูไร้มันby อะตอม ฯนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช้อปได้บุญกับผลิตภัณฑ์เซรามิกจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ ผลิตภัณฑ์จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ของที่ระลึกการกุศลจากมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมบริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า จะได้รับเสื้อยืดออกกำลังกายฟู้ดฟิตฟอร์ไฟน์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และในวันเปิดมหกรรมสุขภาพดี วันที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 10.30-12.00 น. เชิญร่วมฟังเสวนาความรู้สุขภาพ Food Fit for Fine on stage และร่วมเปิดมหกรรมสุขภาพดี ครบรอบ 15 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปกับ 2 หนุ่ม “น้องวิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์” นักแบดมินตันทีมชาติไทย เหรียญเงินโอลิมปิก 2024 และ นักแสดง “รอน-ภัทรภณ โตอุ่น” พบกับเสวนาหัวข้อ Food for your Health Fit for your Heart “ ชวนกินอย่างใส่ใจ ห่างไกลโรค NCDs ชวนออกให้ฟิต พิชิตโรคหลอดเลือดหัวใจ” โดย นายแพทย์วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, แพทย์หญิงสิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางโภชนศาสตร์คลินิก, นายแพทย์ศุภณัฐ วรวิชชวงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต ศูนย์โรคไต และทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ Positive Power for Fine “กล้าที่จะออก กล้าที่จะฝัน สุขภาพดีคุณก็มีได้” ร่วมเสวนากับ นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา: https://forms.office.com/r/CNieB27sjs พิเศษ++ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมฟังเสวนาและยืนยันตัวตนเข้าร่วมงาน รับเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น!! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อชีวิตที่ดีในงานมหกรรมสุขภาพดี “CRA Food Fit for Fine Fest” ด้วยกันนะคะ