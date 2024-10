ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ แวดวงความงาม ร่วมยินดี รพ.มาสเตอร์พีช ในโอกาสที่ หลักทรัพย์ MASTER ย้ายกระดานเข้า SET

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคณะกรรมการบริษัท พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ ด้านความงามและไลฟ์สไตล์ ต่อก้าวสำคัญทางธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามของประธานกรรมการบริหาร บมจ.มาสเตอร์สไตล์ และ Group CEO MASTER จับมือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ edrสไตล์ หรือพี่ดาว-มาสเตอร์พีช นำทัพ MASTER อวดความสำเร็จ พร้อมสักขีพยานนับร้อยชีวิต ทั้งแพทย์พนักงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาในงานแถลงแผนธุรกิจ และการย้ายหลักทรัพย์ MASTER เข้าซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET หลังจากอยู่ในตลาด mai มาเพียงปีกว่า นับตั้งแต่ 25 มกราคม 2566 โดยในงานนี้ เหล่าอินฟลูเอนซอร์ที่มาเข้าร่วมแสดงความยินดี ล้วนเป็นคนดังที่ใช้บริการหัตถการต่างๆ ของ รพ.มาสเตอร์พีช อย่างต่อเนื่องด้วยความประทับใจอินฟลูเอนเซอร์ในงาน ประกอบไปด้วย ตุ๊ดตู่ - สุภาพร อำภาไพ, ออยล์ - จุฑามาศ เมฆเสรี, ปอเปี๊ยะ - ภัสสนันต์ สุวรรณกรสกุล ยูทู้บเบอร์กูรูนางงาม,บอม - จิรวัฒน์ เวชสกล บอม จิรวัฒน์ เวชสกลMister Global Thailand 2019 และ รองอันดับ 2 Mister Supranational Thailand 2023, นาราแบงค์ - ณัชนารา คงพัฒนานนท์ Miss Tiffany Universe The Future is Yours 25th, นลิน - ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร Miss Intercontinental 2023, สามหนุ่มจาก Star Hunter ได้แก่ แบงค์ - มณฑป เหมตาล, มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ และเฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง ยังมีศิลปินจาก IDX Entertainment ได้แก่ แซน - ปรานต์ จันทนะ, น้ำ - จุฑามาศ หวังสวัสดิ์ รวมทั้ง ดร. ม่านฟ้า อรปภัตร จันทรสาขา เก้า - ภูมภัสส์ ดลพุทธิทรัพย์ และแขกผู้มีเกียติอีกคับคั่งนอกจากนั้นในงานยังมีพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของ MASTER จากแบรนด์ในอุตสาหกรรมความงามและแวดวงสื่อร่วมงานครบ 14 ทีม Wind Clinic, Rattinan Medical Center, Dr.CHEN Surgery Hospital International Center, The Skin Clinic (Hair), เชียงใหม่ เนิร์สซิ่ง โฮม, V Square Clinic, Me Center, กรวิน คลินิก และ รณภีร์ คลินิก, S45 Clinic, TYP Clinic, Aurora Clinic , BEQ Group, Kin Corporation และ Twinkle Star ผู้ผลิตรายการแฉ และรายการบันเทิงชั้นนำ