"แอ็คมี่ วรวัฒน์" นักร้องนำ Double DEEP คุณพ่อป้ายแดง รับขวัญลูกแฝดเงินดิจิทัลคนละ 7,777,777 ACT มูลค่ากว่า 15.5 ล้านบาท

หลังจากทราบว่า นนนี่ ได้มีการตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนแล้วซึ่งก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ไปทำการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Stem cell Banking) ที่สถาบันชื่อดัง MEDEZE Group และเมื่อได้ทำการอัลตราซาวด์ผลปรากฏว่า ว่าที่คุณพ่อแอ็คมี่-Doubledeep และว่าที่คุณแม่นนนี่-ณัฐชาจะได้ทายาทเป็นทารกคู่แฝดชายหญิงแน่นอน ทั้งคู่ก็ได้แต่ตั้งตานับวันรอคอยให้ถึงวันที่กำหนดคลอดของทายาทตัวน้อย จนเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา นนนี่ก็ได้ให้กำเนิดทายาทคู่แฝดให้กับแอ็คมี่สมใจ โดยคลอดที่โรงพยาบาล MedPark และทำคลอดโดยคุณหมอชื่อดัง นพ.วรชัย ชื่นชมพูนุท ซึ่งทารกคนพี่เป็นเพศหญิง น้ำหนัก 2,040 กรัม และคนน้องเป็นเพศชาย น้ำหนัก 2,215 กรัม ทั้งคู่สุขภาพสมบูรณ์ดีเยี่ยมหลังจากเห็นหน้าลูก ๆ แล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แสดงความรู้สึกหลังได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกนนนี่ กล่าวว่า “วินาทีที่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกดีใจมาก เบบี๋ทั้งคู่หน้าเหมือนนนนี่และพี่แอ็คมาก และสุขภาพสมบูรณ์สุด ๆ เลย รู้สึกรักเค้าสองคนจริง ๆ จะตั้งใจดูแลให้เวลากับพวกเค้าให้เต็มที่ อยากให้เค้าทั้งสองคนมีอนาคตที่ดีที่สุดค่ะ ยินดีต้อนรับลูก ๆ สู่ครอบครัวของเรานะจ๊ะ "Warm Welcoming my Sweety Twinnies"ส่วนแอ็คมี่ก็แสดงความรู้สึกว่า “ตอนที่ได้รู้ว่าจะได้เป็นว่าที่คุณพ่อมือใหม่ตอนนั้นก็ดีใจที่สุดแล้ว และผมก็ได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าจะเป็นพ่อที่ดีที่สุด "As I promised, l'll be your super Dad for you my TWINS !" ตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะรักษาคำสัญญา คือจะเป็นพ่อที่รักและทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุด และก็ได้เตรียมพร้อมวางแผนทั้งชีวิตและการศึกษา เพื่อให้พวกเค้าพร้อมที่จะเติบโตและมีชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตในโลกยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับ”นอกจากนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระที่แสนพิเศษสำหรับครอบครัวใหม่ของทั้งคู่ที่ได้มีทายาทสมความตั้งใจ ด้านคุณพ่อแอ็คมี่ซึ่งนอกจากจะเป็นนักร้องวงร็อค DoubleDeep และเป็นนักธุรกิจนักลงทุนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดการเงินระดับโลกนอกจากเป็นเจ้าพ่อคริปโตตัวท็อปและไอดอลเทรดเดอร์ของเมืองไทยแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญ ACT อีกด้วย งานนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่สมกับวาระสุดพิเศษ จึงได้สร้างความฮือฮาแบบไม่ตกกระแสยุคการเงินดิจิทัลด้วยการให้ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สำหรับทายาทฝาแฝดตัวน้อย น้อง Elite และน้อง Aurora ด้วยการโอนเงินดิจิทัลให้คนละ 7,777,777 ACT คิดเป็นมูลค่ารวม 15,555,554 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2567) ซึ่งเหรียญนี้เคยมีมูลค่าสูงสุดถึง 1.9 ดอลลาร์ต่อเหรียญ โดยแอ็คมี่ก็ได้มีข้อความถึงลูกน้อยทั้งสองคนว่า“ของขวัญวันเกิดมาบนโลกใบนี้ของลูก ๆ ทั้ง 2 ของพ่อ พ่อขอมอบ ACT(Acet) ให้ลูกทั้ง 2 คนละ 7,777,777 ACT ให้กับทั้ง Elite และ Aurora ซึ่งลูก ๆ จะสามารถนำมันไปใช้ได้ตอนลูกอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ โดยในช่วงก่อนที่จะถึงเวลานั้น พ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดเท่ากับความสามารถที่พ่อมี”