แซบสยองรับฮาโลวีน!! "เบียร์ เดอะวอยซ์" เปลือยกายเป็น "โทมิเอะ"

เรียกเสียงฮือฮาได้ตลอดจริงๆ สำหรับนักร้องสาว "เบียร์ ภัสรนันท์" หรือ "เบียร์ เดอะวอยซ์" ที่ล่าสุดก็ออกมาเปลื้องผ้าแปลงโฉมเป็น "โทมิเอะ" ตัวละครสาวสวยสุดสะพรึงของ "จุนจิ อิโต้" นักเขียนการ์ตูนผีชาวญี่ปุ่นชื่อดังโดย "เบียร์ เดอะวอยซ์" ได้โพสต์ภาพแซบๆ ชวนหลอนรับฮาโลวีน ด้วยการเปลือยกายถ่ายรูปโชว์ความเซ็กซี่แบบเต็มตาอกเป็นอกเอวเป็นเอว พร้อมเขียนแคปชั่นว่า " She has the power to make any man fall in love with her But it also leads them want to kill her too #tomie"ซึ่งหลังจากที่สาว "เบียร์" ได้ปล่อยภาพไป ก็มีแฟนๆ แห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันสนั่นหวั่นไหว บอกเลยว่าสวยแซ่บทุกอณูเกินคำจะบรรยายจริงๆ