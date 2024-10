“ณวัฒน์” ประกาศปลดอย่างเป็นทางการ “มิสแกรนด์ เมียนมา” ประพฤติตัวไม่เหมาะสม!

ออกประกาศอย่างเป็นทางการ จากเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกรณีของหรือให้พ้นจากตำแหน่งรองอันดับ 2 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ซึ่งทางบอสใหญ่ขององค์กรมิสแกรนด์ก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมของตนเช่นกันโดยมีข้อความว่า “The Miss Grand International Organization has decided to revoke the title of 2nd Runner-Up from Miss Grand Myanmar 2024, Ms. Thae Su Nyein due to inappropriate behavior and actions that violated saveral regulations. This announcement is made for your information.””องค์กร มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล มีมติเพิกถอนตำแหน่งรองอันดับ 2 มิสแกรนด์ เมียนมาร์ 2024 แธ ซู เญียน เนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมและกระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การรักษาศีล ประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของคุณ”