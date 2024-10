สั่งจากคุก! “บอสพอล” เชือด “กบ ไมโคร” และแม่ข่ายอีก 4 จากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหา ลั่นเราโดน คุณก็ต้องโดนด้วย!

กรณีทนายความของหนึ่งในผู้ต้องหาคดี The iCon เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ระบุว่าได้รับมอบหมายจากบอสพอลให้แจ้งความข้อหาฉ้อโกงประชาชน กับกลุ่มแม่ข่าย 2,000 คน ที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหายล่าสุดวันนี้ นายวิฑูรย์ ได้ออกมาเผย 5 รายชื่อที่จะโดนเชือดก่อนใคร ลั่นจะลอยหน้าลอยตาเป็นผู้เสียหายไม่ได้ หากบอสพอลเป็นผู้ต้องหา คุณก็ต้องโดนด้วย!“วันนี้คุยกันหลักๆ คือแม่ทีมที่ตีเนียนเป็นผู้เสียหาย ผมรวบรวมรายชื่อผ่านโครงการไอคอน help ชัวร์ๆ ที่สามารถพูดได้ตอนนี้ มีประมาณ 5 ท่าน คนแรกคือ พัช เป็นคนแรกที่เปลี่ยนสถานะจากผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหา สองลูกตาล ออกรายการโหนกระแส มีตัวแทนในสังกัดหลายคนมาก ได้ผลกำไรจากบริษัทไปเยอะพอสมควรคนที่สามคือ กบ ไมโคร จะยื่นหนังสือถึงทางดีเอสไอให้เปลี่ยนสถานะท่าน จากผู้เสียหายให้กลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับเรา สี่ คือคุณหนึ่งฟ้า จำนามสกุลไม่ได้ ห้าคือคุณอโณทัย ทั้งห้าไปก็ไปด้วยกัน ถ้าเราผิดนะ คุณก็ต้องผิดเหมือนกัน ระบบไอคอน help จะให้กรอกว่าคุณแจ้งความไว้หรือเปล่า ถ้าคุณแจ้งความแล้วเป็นแม่ทีม คุณไม่รอดถ้าเราโดนเขาก็ต้องโดนเหมือนเรา อันนี้ไม่ใช่เทคนิคเอาตัวรอด เราซวย เราโชคร้ายถูกดำเนินคดีคุณก็ต้องโชคร้ายเหมือนเรา จะมาตีเนียนไม่ได้ เรายืนยันว่าธุรกิจที่ทำไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่กลายเป็นว่าเราฉ้อโกงประชาชน เราถูกกล่าวหา ถ้าเราถูกกล่าวหา คุณก็ต้องโดนด้วย พวกคุณจะนั่งลอยหน้าลอยตาเป็นผู้เสียหายไม่ได้ พวกคุณต้องมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับเรานี่คือ 5 คนที่เห็นเป็นตัวเป็นตน ที่เหลือต้องมานั่งคัด บอก 5 คนที่คนรู้จักก่อน ส่วนแต่ละคนมีดาวน์ไลน์กี่ท่าน ต้องเช็กอีกที ผมจะลาก 5 คนนี้มาเป็นผู้ต้องหาร่วมก่อน เป้ามีแค่นี้ เรามีข้อมูลครบทุกอย่าง ว่า 5 ท่านนี้ ได้ซื้อของไปเท่าไหร่ ทำกำไรไปเท่าไหร่ มีหมดทุกอย่าง ต้องดูรายละเอียด หลักหลายล้านอยู่ ผมไม่ได้แจ้งความเขา ผมทำหนังสือกล่าวโทษเขา เพื่อให้เขาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับเรา เราโดนข้อหาอะไร คุณโดนข้อหานั้น”