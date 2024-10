"มินฮวาน" งานเข้าหนัก! อดีตภรรยาแฉทำพิษ ตำรวจเตรียมสอบด่วน พักงาน FT Island ไม่มีกำหนด

สถานีตำรวจคังนัมยืนยันเมื่อวันที่ 25 ต.ค. ว่าได้เปิดการสอบสวนภายในเกี่ยวกับชเว มินฮวานในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายลงโทษการจัดการกิจกรรมทางเพศเชิงพาณิชย์ หลังอดีตภรรยา ยูลฮี อดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป Laboum ได้โพสต์วิดีโอยาว 37 นาทีบนช่อง YouTube ของเธอเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมาในวิดีโอนั้น ยูลฮี หรือชื่อเต็ม คิม ยูลฮี อ้างว่าชเว มักไปใช้บริการธุรกิจค้าประเวณี และได้เปิดเผยข้อความที่คุยกันระหว่างเขากับบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นพนักงานของสถานที่ค้าประเวณี ซึ่งบันทึกไว้ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2022หลังจากวิดีโอของยูลฮีถูกเผยแพร่ ก็มีประชาชนรายหนึ่งแจ้งความผ่าน e-People – แพลตฟอร์มของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิมนุษยชนของเกาหลีใต้ โดยได้รายงานทั้งชเวและบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังตำรวจฐานละเมิดกฎหมายดังกล่าวชเว วัย 31 ปี และยูลฮี วัย 26 ปี แต่งงานกันในปี 2018 และมีลูกด้วยกัน 3 คน – ลูกชายวัย 6 ขวบ และลูกสาวฝาแฝดวัย 4 ขวบ ทั้งคู่หย่าร้างกันในเดือนธันวาคม 2023 โดยชเวเป็นผู้ดูแลลูกชเวเคยปรากฏตัวในรายการเลี้ยงลูกของเกาหลีใต้ "The Return Of Superman" ซึ่งพูดถึงความท้าทายของการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ยูลฮีเปิดเผยในวิดีโอ YouTube ว่าเธอได้รับคอมเมนต์ที่ทำร้ายจิตใจและถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งลูกหลังการหย่าร้าง พร้อมกล่าวว่า “บางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมต้องทนกับคำวิจารณ์ที่ไม่ยุติธรรมและเจ็บปวดแบบนี้”หลังเกิดเรื่อง บริษัท FNC Entertainment ต้นสังกัดของชเวได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 25 ต.ค. แสดงความเสียใจที่ทำให้สาธารณชนผิดหวัง และยืนยันว่าชเวจะหยุดกิจกรรมสื่อทุกประเภท รวมถึงการปรากฏตัวพร้อมลูกในรายการโทรทัศน์ด้วยในขณะเดียวกันที่คอนเสิร์ตของวง FT Island ที่เกาสง ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ชเวแสดงโชว์ในห้องพักหลังเวทีโดยไม่ได้ขึ้นเวที คอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ “Pulse In Asia” ฉลองครบรอบ 17 ปีของวง