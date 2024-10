ไม่วายเจอดราม่า!! "สไปร์ท SPD" โพสต์คลิปหวานรีเทิร์น "อุงเอิง"

หลังจากห่างหายไปนาน จากกระแสดราม่าปมปัญหาระหว่างเพื่อนและคนรัก จนทำเอาคนกลางอย่างยูทูบเบอร์ชื่อดัง "สไปร์ท SPD" หรือ "เนติเจน เนติรัตนไพบูลย์" โดนโซเชียลกระหน่ำอย่างหนักแต่ล่าสุด "สไปร์ท SPD" ก็ออกมาโพสต์คลิปหวานคู่ "อุงเอิง" ในสไตล์น่ารักๆ ตามเทรนด์ปัจจุบัน พร้อมกับระบุแคปชั่นด้วยว่า “Meet me at the Apt #apt”งานนี้หลังจากที่หนุ่ม "สไปร์ท" ได้โพสต์คลิปดังกล่าวออกไป ก็ไม่วายเจอดราม่าจากแฟนคลับทั้งสองฝ่าย โดยฝั่งที่สนับสนุน บอกจากเมื่อก่อนที่ไม่ชอบ ตอนนี้ก็น่ารักดี, แต่ก่อนไม่ชอบ แต่ตอนนี้มองดีๆ อุงเอิงน่ารักสุดๆ, สมน้ำหน้าพวกที่ขอให้เขาแตกแยกกันนะคับขณะที่อีกฝ่ายบอกว่า ไม่ขึ้นฟีดนานมาก ไม่รู้จะขึ้นมาอีกทำไม, เจ้าชายกบกับแก้วหน้าม้า, มันกลับมาแล้วทุกโคนนนน