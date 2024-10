เดือดสุด! ND มิสแกรนด์ เมียนมา ไลฟ์น้ำตาแตก “ณวัฒน์” เฉดหัวออกนอกประเทศ แจ้งหมิ่นประมาท ร้องสถานทูต (คลิป)

ดรามายาวไป สำหรับกรณีกระชากมงกุฎ-สายสะพาย อุ้มหรือที่คนไทยเรียกว่ามิสแกรนด์ เมียนมา ออกจากการประกวดทันทีหลังคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ประกาศกร้าวขอคืนมงกุฎ ไม่ไปต่อในฐานะ ND ขณะที่ แธ ซู เญียน ไลฟ์ว่าตนเองมาเพื่อให้ได้ที่ 1 เท่านั้นงานนี้ทำเอาบอสเวทีมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไลฟ์สดฟาดแหลก ลั่นจะดำเนินคดีข้อหาเพราะมีการกล่าวหาว่าณวัฒน์ซื้อขายมงกุฏ 2.5 หมื่นดอลลาร์ รวมทั้งแนะนำว่าให้รีบออกนอกประเทศ“สิ่งที่เขาถามว่าไม่แฟร์ น่าจะได้ตำแหน่งดีกว่านี้ ใครจะอธิบายเขาได้ ในเมื่ออธิบายแล้วเขาไม่ยินดีที่จะฟัง พยายามพูดเอง เออเอง แล้วปลุกระดมความเกลียดชัง ปราศจากเหตุและผล ไม่เป็นไร ไม่ได้มีความสำคัญสำหรับผมและองค์กร ย้ำนะ ให้กลับเมียนมาทั้งหมด ไม่ควรอยู่เมืองไทยนานกว่านี้ ในเมื่อมีแต่ปัญหา ไม่ใช่รังเกียจนะ แต่ถ้าจะมาด่าองค์กร ถามหาความยุติธรรมบ้าๆ บอๆ แบบนี้ กลับบ้านคุณดีที่สุด ที่นี่ไม่มีอะไรดีที่ทำให้คุณพึงพอใจได้สักอย่าง คุณกลับไปเถอะ รีบๆ กลับไปเลยต่อไปผมจะนำเสนอเอกสารและเรื่องราวทั้งหมดส่งสถานทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย อันนี้ทำแน่นอน เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ทำรายละเอียดทั้งหมด ประวัติ ND ประวัตแตแต ภาพในการประกวด สิ่งที่ได้ และคลิปการอุ้มจะเอาไปให้สถานทูตดู แล้วจะบอกว่านี่คือมาเฟียทั้งกลุ่ม ให้กลับไปจัดการได้เลย อย่ามาอยู่ในประเทศไทยสุดท้ายจะแจ้งความเป็นหลักฐาน ไม่แน่ใจว่าอุ้มรองอันดับ 2 ลอยทะยานออกไป แล้วใครบอกให้ใจเย็นๆ ชี้หน้าด่ากราดเขาไปทั่วนะ ผมจำเป็นต้องแจ้งตำรวจเพื่อความปลอดภัยในอนาคตของผม ไม่รู้พวกคุณจะมาอุ้มพนักงานผม อุ้มผม เมื่อไหร่ไม่รู้ แจ้งไว้ก่อน สองอย่างที่ผมจะทำสาม ขอร้องแฟนๆ ทุกคน ช่วยแชร์คลิปที่เขาเอามงกุฎออกและอุ้ม มันดูละเมิดสิทธิมนุษยชน มันเหมือนไม่ได้ทำกับมนุษย์ มันเหมือนมาเฟีย ช่วยแชร์ไปแล้วพิมพ์ว่าเมียนมา มาเฟีย ทั้งแก๊ง เอาเลย ช่วยกันทำ ได้ไหมแล้วช่วยแปลให้เขาฟังด้วย เขารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ถือเป็นการหมิ่นประมาท ฉะนั้นผมจะเอาจดหมายไปยื่นที่สถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย แล้วให้สถานทูตเมียนมา ร้องขอคุณทั้งสองคนไปอธิบายที่สถานทูตว่าคุณอยู่ประเทศไทยกันทำไม คุณทำอะไรอยู่ที่นี่ โดยปกติแล้ว คุณมีระยะเวลาในการอยู่ ได้ระยะนึง แต่ถ้าคุณอยู่มากกว่านั้น คุณจะบินเข้าบินออกบ่อยๆ ต้องอยากรู้แล้วล่ะ ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่คนที่มีความคิดแบบพวกคุณไม่ควรอยู่ประเทศไทย คุณมาทำงานอะไรคุณต้องตอบให้ชัดเจน หรือไม่ผมอาจต้องขออนุญาตแจ้งความเอาไว้ เพราะผมเริ่มไม่ไว้ใจคนในกลุ่มของคุณทั้งหมด ผมจะเอาคลิปที่คุณอุ้ม ในนั้นมีกี่คน จะส่งให้ตร.เอาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นการกระทำการที่อุกอาจ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในวันข้างหน้า หรือกลุ่มคนนี้ยังอยู่ในเมืองไทย ถ้าเขาใช้วิธีอุ้มอย่างนี้กับใคร มันจะอันตราย ผมก็กลัวอันตราย ผมก็ขออนุญาตไปแจ้งความ”ขณะที่ ND เมียนมา ได้ออกมาไลฟ์ผ่านติ๊กต๊อกด้วยอาการน้ำตานองหน้า โดยคราวนี้ได้ออกมาขอโทษไทย พม่าและสื่อต่างๆ ที่ได้กระทำแบบนั้นออกไป (ดึงมงกุฎ) ระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเหมือนไม่มีมารยาท แต่ยืนยันว่าตนไม่เคยไร้มารยาทกับใคร ขอโทษทำให้ภาพพม่าดูไม่ดี ยอมรับว่าผิด ไม่ควบคุมอารมณ์ เนื่องจากตั้งใจกับงานนี้มากๆ โดยทุ่มเงินเกว่า 2 หมื่นดอลลาร์เพื่อน้องแตแต