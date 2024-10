เคยถ่ายรูปด้วยกันมาก่อน!! "นนกุล" ขุดภาพลับ เมื่อ 11 ปีที่แล้ว อวยพรวันเกิด "แอฟ ทักษอร"

หวานน้ำตาลเรียกพี่กันไปเลยช่วงนี้ สำหรับคู่ของนางเอกสาว "แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ" กับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง "นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ที่งานนี้แฟนๆ ต่างพากันอิจฉาในความรักของทั้งคู่และล่าสุด "นนกุล" ก็ขอปาโมเมนต์หวานๆ ด้วยการขุดภาพลับเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ออกมาอวยพรวันเกิดสาว "แอฟ ทักษอร" พร้อมเขียนข้อความว่า "เราเคยถ่ายรูปด้วยกันด้วยนะครับเมื่อ 11ปีที่แล้ว แต่พี่คงจำไม่ได้ (ไม่แปลก)I took a photo with you 11 years ago but I don't think you could remember. (Yeah.. right) ขอบคุณสำหรับรูป @pipe_wongwarit @aff_taksaorn Happy Birthday krub"ซึ่งหลังจากที่หนุ่ม "นนกุล" ได้ลงรูปดังกล่าวในไอจีไป ก็มีเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมอวยพรสาว "แอฟ" เป็นจำนวนมาก ขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็ไม่รีรอเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า "ตอนนั้นที่ไปป์บอกว่านนชอบมณีจันทร์...ไม่เชื่อ!..จนเห็นรูปนี้"