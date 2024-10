“เจนี่ – โยเกิร์ต - บุ๊คโกะ” คว้ารางวัลด้านธุรกิจสุขภาพและความงามสุดยิ่งใหญ่ “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024”

​นับเป็นงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่การันตีความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทย สำหรับงาน THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2024 (ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ อวอร์ดส 2024) หรือ THBA 2024 ซึ่งเดินหน้าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว จากการร่วมมือกันระหว่าง “คุณก้อง-อรรฆรัตน์ นิติพน” พิธีกรผู้คว่ำหวอดในวงการธุรกิจความงามและสุขภาพ และ บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด โดย “คุณทิพย์-ฐิติมา นวภคกุล” ผู้นำแห่งวงการสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สร้างความ วิน ให้ทั้งแบรนด์และผู้บริโภคมายาวนานกว่า 20 ปี โดยจัดขึ้นเพื่อยกระดับวงการธุรกิจสุขภาพและความงานของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับ Global และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ EnCo Terminal มีเหล่าคนบันเทิง ที่นั่งแท่นผู้บริหารแบรนด์สุขภาพและความงาม รวมถึงนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง​สำหรับรางวัล “THAILAND HEALTH AND BEAUTY AWARDS 2023” แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ รางวัล RISINGSTAR BUSINESS จำนวน 14 รางวัล , รางวัล BEST QUALITY BUSINESS จำนวน 10 รางวัล , รางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS จำนวน 18 รางวัล โดยมีทั้งคนบันเทิงที่ผันตัวไปทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ รวมถึงคนบันเทิงที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนวงการธุรกิจและความงามของไทย ก็ได้เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ ได้แก่ ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ , โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ , มาย ณภศศิ , ติช่า กันติชา , นุ้ย สุจิรา , กาละแมร์​ พัชรศรี , บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ , ฟลุ๊ค กะล่อน” และ “เอแคลร์ จือปาก” รวมไปถึงยังมีแบรนด์ชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยก็ร่วมขึ้นรับรางวัลอีกมากมายด้วย​โดย “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ที่ได้รับรางวัล RISINGSTAR BUSINESS OF SUPPLEMENTS จากธุรกิจแบรนด์ Jemila และรางวัล THE MASTERPIECE BUSINESS OF INFLUENTIAL PEOPLE IN HEALTH AND BEAUTY ก็ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจว่า “ก็ต้องขอบคุณมากๆ ค่ะ จริงๆ ปีนี้เป็นปีแรกในการทำธุรกิจแบบเต็มๆ ของเจนี่ กับแบรนด์ Jemila ก็รู้สึกดีใจ และกระแสตอบรับก็ดีมากๆ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อไป ก็เห็นผลและกลับมาซื้อซ้ำ รางวัลนี้ก็เหมือนเป็นฟีดแบคที่ตัวของ Jemila ขายตัว Jemila เอง ที่ลูกค้าชอบและเห็นผล เขาก็เลยรัก Jemila ซึ่งเป้าหมายในฐานะนักธุรกิจของเจนี่ คืออยากเน้นคุณภาพ เพราะถือเป็นหน้าตาของเจนี่ด้วย เราจะรู้สึกว่าถ้าได้เห็นเจนี่ ก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงในการรักที่จะดูแลตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจนี่ขาย สินค้าที่เป็นลูกของเจนี่ก็เหมือนเป็นหน้าตาของเจนี่ ถ้าเขาซื้อของของเราไป ก็คือเขารักที่จะดูแลตัวเองและได้ทานอะไรดีๆ ด้วย และยิ่งในยุคปัจจุบันการที่ดารานักแสดงหันมาทำธุรกิจค่อนข้างเป็นเรื่องที่เปราะบาง เพราะฉะนั้นเราจะทำของไม่ดีไม่ได้ ซึ่งตัวเจนี่เอง ได้ลงไปดูในขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน ชิมเองทุกขั้น จนได้ตัวที่ดีที่สุดออกมา รวมถึงไปเช็คฟีดแบคจากลูกค้าเองด้วยว่าลูกค้าทานแล้วรู้สึกอย่างไร และปีใหม่นี้ก็จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นจากแบรนด์ Jemila ออกมาให้ติดตามกันอีก ก็อยากให้รอติดตามกันนะคะ”ขณะที่ “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” ที่มารับรางวัล RISINGSTAR BUSINESS OF SUPPLEMENTS จากแบรนด์ Benutra ก็ได้เปิดใจว่า “รู้สึกดีใจมากค่ะ เพราะเป็นธุรกิจน้องใหม่ ขอบคุณที่เห็นถึงศักยภาพของแบรนด์เรา และขอบคุณที่ตระหนักถึงสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันให้ทุกคนกลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเอง เพราะร่างกายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรา ที่เราต้องดูแลอย่างดี ก็ต้องขอบคุณมากๆ สำหรับรางวัล เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปมากๆ เลยค่ะ คือมันรู้สึกชื่นใจตรงที่แบรนด์เพิ่งเปิดตัว แล้วก็ได้รับรางวัลเลย ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ สัญญาว่าจะนำเสนอสิ่งดีๆ ต่อไป พยายามจะหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมานำเสนอต่อไปค่ะ”ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทย จากฝีมือนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการธุรกิจสุขภาพและความงามของไทยให้ก้าวไปไกลสู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้น