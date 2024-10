ทายสิใครเอ่ย !! เพจ ARMCHAIR โพสต์เงาปริศนาแขกรับเชิญสุดพิเศษ เตรียมขึ้น “THE CONCERT Present “ARMCHAIR Original Concert”

หลังจาก โย่ง อาร์มแชร์ เปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษ กลัฟ คณาวุฒิ ที่จะมาขึ้นเป็น Guest ใน “THE CONCERT Present “ARMCHAIR Original Concert” ในแฟนเพลงได้ใจฟูกันไปแล้ว ล่าสุดเพจ ARMCHAIR ได้โพสต์ภาพเงาปริศนาถึง 6 ภาพ แต่ว่าใครหนอที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีครั้งสำคัญนี้ให้แฟนเพลงได้ทายได้ลุ้น พร้อมแคปชันชวนลุ้นมาแล้วครับบบบบ!! เเขกรับเชิญทั้งหมดในคอนเสิร์ต The Concert Present "Armchair Original" วันที่9 พฤศจิกายนนี้ ครับ มาครับ! มาทายกัน ว่าทั้งหกท่านนี้ คือใคร!? ใครถูกหมดทุกคน มีของขวัญบึ้มๆให้นะครับ เดี๋ยวพี่โย่ง DM ไปหาครับ 😁พอแฟนเพลงได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลฟ์กันรัวๆพร้อมคอมเมนต์ทายกันสนั่นลองทายอีกที... พี่ตูน บอดี้สแลม, กลัฟ, พี่บอย ตรัย, อิ้งค์ วรันธร , เอิ๊ต ภัทรวี, พี่กอล์ฟ+พี่เจ มั้ยยย?พี่กลัฟ พี่ซิน singular พี่เอิ๊ต ภัทรวี พี่บอย ตรัย พี่กอล์ฟ พี่เจพี่บอยตรัย พี่บี เครสเซนโด้ พี่ซิน ซิงกูล่า แป้งโก๊ะถ้าอยากรู้ว่าภาพจากเงาปริศนาตัวจริงของพวกเขาจะเป็นใครกันบ้างนั้น??? รีบกดบัตรแล้วมานั่งชม นั่งลุ้นไปพร้อมกันกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่มี Line Up ARMCHAIR Original ทั้ง 4 คน ที่จะได้ร่วมเล่นด้วยกันครั้งสุดท้าย ใน THE CONCERT Present “ARMCHAIR Original Concert” เพียงรอบการแสดงเดียวเท่านั้น ในวัน เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19.00 น. สถานที่ : THUNDER DOME MUANG THONG THANI ซื้อบัตรได้ทาง The Concert Application : https://www.theconcert.com/concerts/armchair-original-concert เพราะนี่คืออีกหนึ่งคอนเสิร์ตแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดโดยเด็ดขาด