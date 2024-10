ICS Lifestyle Complex จัดงาน ICS BEAUTY AND THE LISTS มหกรรมความงามแห่งปี

ตรงข้ามไอคอนสยาม แลนด์มาร์กใหม่ย่านฝั่งธนบุรี เอาใจคนรักความงาม จัดงาน “มหกรรมความงามแห่งปี ขนทัพบิวตี้ไอเท็มเด็ดมาให้เลือกช้อปลดสูงสุดกว่า 70% จากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบริการเพื่อความงามจากแบรนด์ดังมาให้เลือกสรรครบครัน พร้อมด้วยกิจกรรมตอบโจทย์ความงามอีกมากมาย ให้ทุกคนได้สวยครบจบที่เดียว ณ Event Space ชั้น M ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2567 – 10 พฤศจิกายน 2567ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เช็กด้วยสีที่ใช่สำหรับคุณกับกิจกรรม “Personal Color” พร้อมรับผลิตภัณฑ์เมกอัพที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด (จำนวนจำกัด) อีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือกิจกรรม Beauty Pool : Lucky Time All You Can Beauty” ที่เปิดโอกาสให้ตักผลิตภัณฑ์ความงามกลับบ้านอย่างจุใจในเวลา 10 วินาที เพียงมียอดซื้อสินค้าภายในงานครบ 600 บาท และร่วมสนุกตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำและคลินิกความงามที่จะมาร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ความงาม อาทิ APEX, THE RITZ CLINIC, GANGNAM CLINIC, BEAUTRIUM, COSMIC, INGU, LESASHA ที่ขนทัพไอเท็มเด็ดมาให้เลือกสรรพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดจนโปรโมชั่นจากร้านค้ากลุ่ม Health & Beauty ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษเพื่องานนี้เท่านั้นไม่เพียงเท่านั้น พบกับนักแสดงสาวหน้าใส แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ที่จะมาเผยเคล็ดลับหน้าใสและไอเท็มลับที่ขาดไม่ได้ พร้อมโชว์เทคนิคการแต่งหน้าสไตล์เฉพาะตัว ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. และร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ ICS Beauty Happy Fan รับสิทธิ์กระทบไหล่ศิลปินสุดฮอต ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00 น. และเติร์ด-ลภัส งามเชวง ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. ที่จะมาร่วมกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มให้เหล่าบรรดาแฟนคลับรับความสุขและสนุกไปแบบเต็มอิ่ม“ICS BEAUTY AND THE LISTS” ชวนทุกคนมาเติมความสวยแบบจัดเต็ม ระหว่างวันที่30 ตุลาคม 2567 – 10 พฤศจิกายน 2567 นี้ ณ Event Space ชั้น M ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยามติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: ICS