“ณวัฒน์” จวก “มิสแกรนด์เมียนมา” ชักดิ้นชักงอ อยากได้ที่ 1 ไปตั้งเวทีประกวดเอง

กลายเป็นดรามาขึ้นมาทันที เมื่อ ND หรือ National Director ของเมียนมา ได้มีการกระฉากมงกุฎและสายสะพาย พร้อมอุ้มหรือมิสแกรนด์ เมียนมา ที่เป็นนางงามของตัวเอง ออกจากงานด้วยความไม่พอใจ หลังเพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ 2 บนเวทีก่อนภายหลังจะประกาศคืนมงกุฏ เพราะมองว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรม และจะไม่ไปต่อในฐานะ NDล่าสุดวันนี้ (27 ต.ค. 67) ทางหัวเรือใหญ่ของเวทีมิสแกรนด์ เลยขอตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องนี้ ว่าขอบอยคอยไม่ร่วมงานกับ ND เมียนมาคนดังกล่าวเช่นกัน เพราะการกระทำที่แสดงออกมามันทุเรศมาก แต่จะยังเก็บตำแหน่งรองอันดับ 2 ไว้ให้มิสแกรนด์ เมียนมา จนกว่าเจ้าตัวจะเป็นคนออกมาบอกเอง ว่าไม่ต้องการรับตำแหน่งนี้จริงๆซึ่งภายหลังณวัฒน์ให้สัมภาษณ์จบเพียงไม่นาน ทางฝั่ง “แธ ซู เญียน” มิสแกรนด์ เมียนมา ก็ได้ออกไลฟ์ตอบโต้ทันที โดยบอกว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมลบไลฟ์ดังกล่าวออกไปหลังไลฟ์จบ ทำเอาหลายคนมองว่าเป็นการหักหน้าบอสหรือเปล่า งานนี้ “ณวัฒน์” เลยออกมาเปิดใจอีกรอบ ว่าขอเช็กคำพูดทั้งหมดก่อน แล้วจะออกเป็นหนังสือให้ ก่อนสาธยายความเรื่องเยอะ ของ มิสแกรนด์ เมียนมา ว่าลงไปชักดิ้นชักงอ หลังเพื่อนนางงามบังเอิญเดินข้ามชุดประจำชาติ ต้องให้มากราบขอขมาชุดถึงจะหาย ก่อนปิดท้ายว่าส่วนตัวก็คิดอยู่ตลอด ทำไมถึงเพ้อเจ้อว่าจะได้ที่ 1 แนะนำให้ไปสร้างเวทีเอง อยู่ในโลกจินตนาการ“สำหรับรองอันดับ 2 ของน้องแตแต เป็นอันดับสูงที่ค่อนข้างจะเกินจริงด้วยซ้ำ แต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดันและความพยายามที่ต้องอยู่ในเกมการแข่งขัน โดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดคือ 17 ปี เราเลยคิดว่าเขาถือว่ามาเกิน แต่เราก็ยินดีให้อันดับสอง ซึ่งในวันนั้นก็ตอบคำถามได้ไม่ดีเท่าที่ควร ที่น้องไปอันดับ 1 ไม่ได้ ก็เพราะสู้เขาไม่ได้ครับ น้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับ 1 สิ่งที่ชัดเจนตลอดการแข่งขันคือน้องไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย น้องมีแต่ตัวมา บอดี้ บิวตี้ ผมว่าน้องมีสมอง แต่น้องไม่ได้ใช้สมองของตัวเองเลย ตลอดการแข่งขัน เป็นคนเดียวที่ผมลำบากใจมาก เพราะ ND ของน้องจะไปอยู่ด้วยในโรงแรมทุกที่ ซึ่งไม่ได้มีคนเดียว แต่มีทีมงานด้วย เราก็ห้ามไม่ได้ แต่ก็ดึงน้องไปบรีฟทุกวัน”“โดยปกติแรกๆ เราไม่อนุโลมให้ แต่หลังๆ ก็หย่อนให้ เพราะถือว่าน้องๆ ทำงานหนัก อาจจะไม่พร้อมที่จะแต่งหน้าทำผมเอง ก็พยายามประคองสถานการณ์ แต่เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุด เหมือนน้องมาเล่นละลิเกให้เราดู ถึงเวลาก็ต้องมีคนเตรียมให้ มาส่งหน้าลิฟต์เหมือนโรบอท ซึ่งข้อนี้ทำให้น้องไม่สามารถได้ที่ 1 ได้ เพราะเราไม่สามารถทำงานกับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ได้ แล้วน้องจะไปต่างประเทศได้ยังไง บางครั้งต้องไปคนเดียวด้วย”“ถามว่าเคยเตือน ND เขาไหม ผมไม่เคยคุยกับเขาเลย มีการทวงเงินค่าเจ้าภาพครั้งสุดท้าย แล้วก็ไม่ได้คุยเลย เป็นเวลาที่ลำบากใจมากที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง เขาขึ้นบนเวทีประกาศเจ้าภาพแล้ว งานก็ใกล้จะถึงแล้ว แต่เงินงวดต่อไปไม่จ่าย เราก็ต้องคุยก่อน คือเขาต้องจ่าย 4 ก้อน แต่จ่ายมาแล้วแค่ 2 ก้อน ก้อนที่ 3 เขาอ้างว่าเดี๋ยวมาไทยแล้วจ่าย แต่ถึงเวลาก็หายไป จำนวนก็ถือว่าเยอะ เราเลยตัดสินใจร่วมกับว่าหยุดการเป็นเจ้าภาพ เพราะสัญญาไม่สมบูรณ์แล้ว เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด”“แต่เราช่วยไม่ให้เขาหน้าแหกมา ว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่ไม่เคลียร์ เลยอาจทำให้นางงามไม่สะดวกสบาย เลยขอย้ายประเทศ แล้วปัญหาที่เกิดที่กัมพูชา ก็คือปัญหามาจากเขา เราต้องไปหาประเทศไหม นี่คือเหตุผลที่ปิดมานาน แล้วเงินที่เขาเอามาจ่ายในบางก้อน เขาก็ไปเอาเงินคนไทยมา โดยหลังเราเปลี่ยนเจ้าภาพ เจ้าของเงินก็ปรากฎตัว ว่าแล้วเงินฉันจะทำยังไง เพราะเขามายืมโดยอ้างว่าจะให้เป็นสปอนเซอร์ จนวันนี้ก็ยังไม่ได้คืนเป็นหลักล้าน เดี๋ยวเขาคงออกมาตามหนี้ต่อ”“นี่คือสิ่งที่ ND เมียนมาสร้างปัญหาไว้เยอะมาก เลยทำให้น้องไม่เป็นตัวของตัวเอง ในการประกวดน้องเลยซีเรียสเกิน แม้กระทั่งชุดประจำชาติ ก็ไม่รู้ว่ากฎดันอะไรกันมาหนักหนา มีแต่ปัญหา รวมถึงเรื่องการโหวต เขาบอกเขาต้องได้ คันทรีย์ พาวเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ ตอนนี้หลักๆ มีอยู่ 3 ประเด็น ที่พวกเขาแชร์แมสเสจเพื่อทำลายผม ทำให้คนเมียนมาเกลียดผม 1. ผมไปโกงผล คันทรีย์ พาวเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ คนได้ควรเป็นเมียนมา ซึ่งเราแจ้งกติกาไปแล้ว ว่านับเฉพาะผู้ติดตามใหม่”“2. ป๊อปปูล่าโหวตเขาได้ที่ 3 คุณคิดว่า 50,000 เหรียญสหรัฐ ที่ทุ่มมาเยอะแล้วเหรอ เขาจะบ่นผ่านคนอื่นตลอด ว่าประเทศเขามีปัญหาเรื่องการโอน อยากโอนเยอะๆ แต่ได้ทีละเท่านั้น แล้วก็แอบถามคนในสนิทในกอง ว่าตอนนี้ใครได้ที่ 1 บางทีพนักงานผมเขาก็รำคาญ เขาบอกอยากโหวตเท่าไหร่โหวตมาเลย แสนเหรียญไปเลยจบๆ แต่ไม่ได้พูดในเชิงว่าคุณจะต้องได้ คนที่จะให้ได้คือผมคนเดียว”“3. เขาบอกผมจะขายมงกุฏให้ 25,000 เหรียญ คือกระจอกมาก วันหลังเพิ่มตัวเลขเยอะๆ เห็นแก่หน้าตาผมนิดหนึ่ง แค่นั้นผมจะเอาไปทำไม ผมแคปมาจากระบบของเราเอง ที่จะต้องโอน มี 119,953,416 ถ้าโอนหมดก็คือจบ แล้ว 25,000 เหรียญ จะเอาไปทำอะไร บริษัทเราไม่ได้ยากจน ถ้าจัดอันดับคนในวงการบันเทิงผมก็อันดับ 6 นะครับ เพียงแต่ผมไม่มีปาเต๊ะ ไม่มีทองใส่เหมือน ND พม่า”“ถามว่าทำไมเขาถึงใส่ร้ายเรา 3 ข้อนี้ คือเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่าย ผมวิงวอนคนพม่า อย่าเชื่อผู้ชายคนนี้ เขาจะทำให้คนพม่าดูไม่ดีในสังคมโลก ทำให้เกิดรอบตำหนิ ขับไล่คนนี้ออกนอกประเทศเถอะ ตอนนี้เขาอยู่ไทยทั้งทีม แต่เขาชอบทำสไตล์มาเฟีย เมื่อวานไปเอาพาสปอร์ตก็ทำเหมือนเดิมแก๊งอุ้มหนี ให้น้องไปเอาคนเดียวก็ได้ แต่ไม่ให้น้องพูด การละเมิดสิทธิมนุษย์ชนเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ จนวันนี้น้องยังไม่ได้คุยกับใครสักคน น้องไม่ได้คุยกับทีมงานสักคำ น้องไม่เคยได้ปริปาก เพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้พูด ไม่ให้ติดต่อใคร”“เขากำลังจะทำลักษณะเหมือนซ่อนเร้นอำพรางสิทธิ และเป็นการกระทำที่ประหลาดมนุษย์มาก อยากให้คนเมียนมาเข้าใจ ว่าทำแบบนี้ไม่ดี และคนนี้ก็ไม่ได้หากินอยู่เมียนมา หากินอยู่สีลม ไม่รู้ทำอะไร เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์พม่าต้องดีกว่านี้ อย่าให้คนแบบนี้ทำลาย ตอนนี้ทราบว่ามาติดต่อเช่าบ้านเพื่ออยู่ถาวร อย่าให้เจอที่ไหนนะ จะเอาตำรวจจับ เพราะมากล่าวหาข้อความเท็จ”“ผมว่าน้องเองถูกหลอกมาตลอด ผมไม่รู้จริงหรือเท็จ ผมคิดเองว่าครอบครัวน้องผู้หญิงก็รวยอยู่ ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันมีเรื่องการเงินอะไรมาเกี่ยว แล้วคนแบบนี้อาจจะไปสัญญากับครอบครัว หรือกับวีไอพีบางคน ในการเอาเงินก้อนโตมาหรือเปล่า แล้วการันตีว่ารางวัลที่ 1 แน่นอน มันถึงกลายเป็นเรื่องระเบิดขนาดนี้ แล้วเด็กคงมั่นใจว่าที่มาประกวดคือการแสดง แต่สุดท้ายมงฯ ตั้งแต่ยังไม่มาแล้ว ผมกลัวว่าเขาจะผังชิปแบบนี้ให้เด็กด้วย”“จริงๆ ท็อป 3 ในใจผมตอนยังไม่ประกาศ คือ เมียนมา อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาให้เพราะกึ่งสงสาร จริงๆ อยู่ท็อป 10 ก็ได้ไม่ได้แปลก แต่สงสารเจ้าตัวเขา ผมมองไปในผู้หญิงมากกว่า คือผมว่ามันเป็นภาพที่อุบาทว์ไปทั่วโลก มันไม่ดี ภาพที่อยู่ๆ คุณเอามงกุฎออกจากหัว เอาสายสะพายออก แล้วคุณใช้การอุ้ม มันเป็นการละเมิด คุณต้องให้สิทธิน้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาอยากหรือไม่อยากทำอะไร คุณทำแทนเขาหมด จนทุกวันนี้คุณบอกไม่รับตำแหน่ง ถอดตัว ผมยังไม่เห็นน้องพูดสักคำ มีแต่เขาพูดเหมือนเขาประกวดเอง ซึ่งถ้าเขาประกวดเองก็ได้ 18 มงกุฎมากกว่า”“เขาไม่ได้ทุ่มมงกุฎ แต่เขาโมโหมาก เหมือนควบคุมตัวเองไม่อยู่ ก็เป็นห่วง น้องอยู่ในการควบคุมของเขา ผมพยายามติดต่อไปแล้ว แต่ทุกครั้งเขาไม่ให้น้องรับโทรศัพท์ ไม่ให้น้องเกี่ยวข้องกับใคร ไม่รู้เขาคลอดมาทางไหน เขารักยิ่งกว่าแม่อีก แต่ผมก็ชัดเจนว่าเราไม่ทำงานกับเขา ยกเลิกสัญญาล้านเปอร์เซ็นต์ เราทำงานกับคนประเภทนี้ไม่ได้ ให้โอกาสหลายรอบแล้ว สำหรับเขาเราบอยตอนตลอดชีวิต ไม่ต้องมาทำงานร่วมกัน ไม่ต้องมาเจอกัน”“สำหรับน้องแตแต ตำแหน่งรองอันดับ 2 ผมยังเก็บพื้นที่ว่างไว้ให้ ผมยังไม่เอาใครเข้า ยังไม่คิดหาคนแทน เชื่อว่าสักวันถ้าน้องตื่นมาจากมนต์บ้าๆ บอๆ ของคนบางคน แล้วรู้จักความจริงมากขึ้น น้องจะกลับมา ผมยังให้ตำแหน่งแตแตจนถึงวินาทีนี้ แต่นอกจากความเป็นห่วง ถ้าน้องมาพูดเหตุผลว่าไม่เอาตำแหน่ง 1 2 3 ผมจะเอาคืนเลย ผมเชื่อมั่นลึกๆ ว่าน้องอยากกลับมา แต่กลับไม่ได้ มีผู้หญิงคนไหนจะเหนื่อยฟรี เพราะฉะนั้นผมจะรอสำหรับเมียนมา ในวันที่เขากลับใจ เพราะคนที่ไม่เอาไม่ใช่น้อง แต่เป็น ND เขา ก็เดี๋ยวจะลองคุย เพราะปรึกษา มีมี (กัลย์สุดา ชนาคีรี) มิสแกรนด์ เมียนมา คนก่อนหน้านั้นแล้ว ส่วนที่เขาไม่เข้าวงสัมภาษณ์ ผมคิดว่าเขาคงอึดอัดใจ ไม่พอใจ แต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทุเรศขนาดนี้ครับ มันทุเรศไป”และหลัง “แธ ซู เญียน” มิสแกรนด์ เมียนมา ออกมาไลฟ์ตอบโต้ ว่าไม่ขอรับตำแหน่งที่ยังเก็บไว้ให้ “ณวัฒน์” ก็ได้ให้สัมภาษณ์ฟาดกลับว่า “เขาไม่รับตำแหน่ง เราก็จะปฎิบัติตามขั้นตอนต่อไป ขออนุญาตเช็กแมสเสจที่เขาพูดทั้งหมดก่อน ว่าเขาพูดแล้วมันควบคุมอะไรอีก รับไม่รับ แล้วก็เรื่องอื่นด้วย เพราะทราบข่าวว่าเขายังคงมั่นใจว่า ป๊อปปูล่าโหวต, คันทรีย์ พาวเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์, BEST NATIONAL COSTUME และรางวัลผู้ชนะเลิศ น่าจะเป็นของเขา เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ความจริงก็คือ BEST NATIONAL COSTUME เราให้ทางบ้านโหวตเข้ามา 10 แล้วทางกรรมการอีก 10 แล้วเอา 20 มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้ามา 5 กรรมการเอาเข้ามาอีก 5 เป็น 10 สุดท้าย แล้วกรรมการเลือกใน 10 เป็นใครก็ได้ ไม่รู้ว่าตอนนี้น้องเขาอ่านกติกาเข้าใจหรือเปล่า ไม่ได้หมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วต้องได้ นี่คือกติกามาตราฐานทำมาทุกปี”“ป๊อปปูล่าโหวตเขาก็ได้อันดับ 3 คอนเฟิร์ม เพราะเงินไม่เข้าใครออกใคร แล้วคันทรีย์ พาวเวอร์ ออฟ เดอะ เยียร์ เขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็น เพราะเป็นฟอลโลเวอร์เดิม แต่เราเอา New followers only ไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่า เราค่อนข้างชัดเจน แล้วเขาอยากเป็นที่ 1 เป็นไปไม่ได้ ถ้าเขาอยากดูหลักฐานอะไรมีทุกอย่าง จริงๆ กติกาบอกอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อน แล้วเขาจะชนะชุดประจำชาติได้ยังไง เพราะบนเวทีเขาคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์ มีแต่ม้าตัวเดียว แล้วอาการก็เหมือนผีเข้า มันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไง”“เขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆ กับมวลชน ชุดของเขาก่อนที่จะขึ้นประกวด ไม่รู้ไปวางอีท่าไหน มีน้องนางงามเดินผ่านแล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อย ทำให้เขาลงไปชักดิ้นชักงอ เราจะต้องปฐมพยาบาลกันไม่ยอมหาย ต้องให้นางงามที่เดินผ่านมากราบขอขมาชุดด้วยตัวเอง มีนางงามโบวิเวียกับอีกประเทศหนึ่งผมจำไม่ได้ นี่คือเรื่องบ้าบอมหาศาลหลังเวที ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อยากจะพูดมาก”“เดี๋ยวจะประกาศออฟิเชียลให้เป็นทางการ ขออนุญาตยังไม่ตอบไปทางไหนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องให้บริษัทเช็กก่อน แล้วจะออกเป็นจดหมายให้ ผมไม่เสียใจที่ให้โอกาสเขา ผมทำหน้าที่ผมตามปกติ เพราะการที่เราได้สเตทเม้นการยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวจริงๆ ว่าสิ้นสุด มันเป็นครรลองที่เราควรทำ แต่ว่าบุญบาป ความคิด กระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขา เขาจะคิดยังไงก็ได้ แต่เราก็บอกได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไง”“ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาคิดว่าจะได้ที่ 1 มันก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลา ว่าอะไรที่พาให้เขามาไกลและเพ้อเจ้อถึงขนาดนี้ ผมแนะนำน้องไปตั้งเวทีเอง ประกวดเอง จะได้ทุกตำแหน่งเองครับ แล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะมาทำอะไรอีกแล้ว ที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่น น้องควรอยู่ในโลกนิรมิตร โลกจินตนาการ โลกเสมือนจริง”