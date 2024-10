แห่ขุดคลิป “มิสแกรนด์ เมียนมา” ยกมือถือหนีเพื่อนนางงาม!

ส่อเค้าบานปลาย กรณี National Director (ND) เมียนมา กระชากมงกุฎออกจากหัวของมิสแกรนด์ เมียนมา เขวี้ยง กระชากสายสะพายอย่างใช้อารมณ์ ต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ในฮอลล์ หลังเสร็จสิ้นการประกวดมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ซึ่ง แธ ซู เญียน ไม่ถึงฝัน ได้ตำแหน่งรองอันดับ 2 ก่อน ND จะอุ้มนางงามออกจากงาน ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ ต่อมา ND ได้ประกาศขอคืนมงกุฎ อ้างผลการตัดสินไม่มีความยุติธรรม และจะไม่ไปต่อในฐานะ NDล่าสุดโลกออนไลน์ มีการขุดคลิป แธ ซู เญียน ระหว่างไลฟ์สดคุยกับแฟนๆ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีจังหวะที่เพื่อนนางงามอย่างมิสแกรนด์เวเนซุเอลา เดินเข้ากล้องโบกมือทักทายแฟนๆ ในไลฟ์ เจ้าตัวกลับเบี่ยงตัวออก และลุกขึ้นยืนหยิบโทรศัพท์มือถือหนีเพื่อนนางงาม ทำโซเชียลวิจารณ์ยับเยิน อาทิ ก่อนประกวดคิดว่าไม่ตั้งใจ หลังประกวดเสร็จรู้เลยว่าไม่แคร์ความรู้สึกเพื่อน แย่มาก, แล้วตอนนั้นคนปกป้องฉ่ำ บอกนางไม่เห็นว่าเพื่อนเข้ามา สายตาก่อนจะยกมือถือคือแรงมากก ฯลฯขณะที่อีกด้าน ได้เผยคลิปก่อนหน้านั้น ที่ระบุว่า จริงๆ แล้ว แธ ซู เญียน เพิ่งเล่นกล้องอยู่กับมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ซึ่งจังหวะดังกล่าว อาจจะเป็นจังหวะนรกก็เป็นได้