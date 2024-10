ฟินไม่ไหว!! RISA NARISA เปิดตัวซิงเกิลแรกกับเพลง "my daisy" ได้ “มาเบล (PiXXiE)” และ “ปอร์เช่ ศิวกร” ร่วมแสดงใน MV

ริสา หรือ RISA NARISA ศิลปินสาววัย 16 ปี ที่ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นอย่างมากและผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจ ทำให้ริสาชื่นชอบในการร้องเพลงนั่น คือ Laufey ศิลปินหญิงชาวโปแลนด์ ริสา เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 10 ปี และได้เริ่มทำคลิป cover สั้นๆ ลง Instagram หลังจากนั้นก็ได้เริ่มทำลง Youtube เพื่อให้เป็นที่รู้จักในตอนนี้ RISA NARISA เป็น AKA ที่มาจากชื่อจริงของริสาเอง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่มาของชื่อใน ฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวอิสระนั่นเอง“my daisy” ซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของ RISA NARISA แทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคน และอยากที่จะใกล้เธอให้ได้มากกว่านี้ เพลงนี้เป็นเพลงสำหรับคนที่แอบชอบใครสักคนอยู่ และจะทำยังไงให้ได้ใกล้เธอมากขึ้นกว่านี้ ถ้าใครได้เห็นเธอก็ต้องแพ้ทุกที อย่างกับท่อนที่ว่า “เธอชอบมั้ยไม่รู้ แต่ฉันชอบเธออยู่ Oh my daisy, Crazy just for you เธอน่ารักกว่าดอกไม้ หยุดหลงเธอคงไม่ได้” ซึ่งเพลงนี้ได้คว้าตัว “มาเบล (PiXXiE)” และ “ปอร์เช่ ศิวกร” มาร่วมแสดงใน MV นี้ด้วย อีกทั้งเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นโดย คู่รักนักแต่งเพลงอย่าง พัด Vorapat และ MUKU ที่ร่วมเขียนเพลงนี้ พอได้มารวมกับเสียงที่มีเสน่ห์ของ RISA NARISA ก็ยิ่งทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นสามารถติดตามผลงานพร้อม MV “my daisy” ได้ทาง Youtube : marr music content , Instagram : marrteam.offical , Tiktok : marr_teamลิงค์ MV:https://www.youtube.com/watch?v=pbyJV6t7FbQ