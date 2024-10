“PP Krit” ปล่อยเพลงใหม่ “ขอโทษละกัน (friend to friend)” ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรัก(เพื่อน)แต่ไม่กล้าบอก(เพื่อน)

“ขอโทษละกัน” (friend to friend) ซิงเกิ้ลลำดับที่ 5 ของ PP Krit (พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) จาก Mini Album ‘UNDRESS’ ที่มาพร้อม Concept ที่จะพาคุณปลดเปลื้องให้เห็นตัวตนของ PP Krit ผ่านเนื้อเพลงและทุกเมโลดี้ทั้ง 5 เพลง โดยเพลงนี้เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ THE TOYS (ทอย-ธันวา บุญสูงเนิน) หลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในเพลง FIRE BOYซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุย แชร์ไอเดียสิ่งที่พีพีอยากจะทำในเพลงนี้ จึงลงตัวที่ THE TOYS อยากลองทำเพลงช้า ให้พีพีดูบ้าง จึงกลายมาเป็นเพลง POP R&B ที่โปรยไปด้วยลูกเล่นของเนื้อเพลง และเมโลดี้ที่ Catchy ฟังง่าย แต่ไม่ง่ายเลยที่ต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ของการตกหลุมรักใครสักคนที่เขาทำเหมือนมีใจ และเราก็คิดไปไกล จนเก็บความในใจไม่ไหว เพลงนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในกระดุมเม็ดสำคัญของมินิอัลบั้มที่ทำออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟัง และได้เห็นพีพีในมิติที่หลากหลายขึ้นเมื่อได้เพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด พีพีเลยชวนพี่ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์ มากำกับ MUSIC VIDEO เพลงนี้ให้ ซึ่งพี่ย้งเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่ถนัดในการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ และไทม์ไลน์ก็ดูเป็นใจเหลือเกิน ที่จะไปถ่ายทำกันที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่แสนโรแมนติก แต่กลับเงียบเหงาเหลือเกินในความรู้สึกของพีพี แต่ความรู้สึกเหล่านั้นเปลี่ยนไป เมื่อ ขุนพล (ขุนพล-ปองพล จาก BUS because of you i shine) รุ่นน้องคนรู้จักทักมาหาในวันที่เขาเองก็อยู่เมืองเดียวกัน จึงกลายมาเป็น One Day Trip ที่พิเศษในความรู้สึกของพีพี จนเก็บมาคิดไปไกล”พีพี” เล่าว่า “ในพาร์ทเพลง จากที่เคยร่วมงานกันกับพี่ทอยเมื่อตอนซิงเกิลแรก เพลง FIRE BOY ซิงเกิลนี้เลยชวนพี่ทอยมาร่วมงานอีกครั้งเป็นการปิดจบ Mini Alubum ของพี ส่วนในพาร์ท ของ MV ครั้งนี้ได้พี่ย้งมากำกับ MV ให้ ซึ่งพีอยากร่วมงานกับพี่ย้งมานานมาก ๆ แล้ว โดยครั้งนี้เรายกกองไปถ่ายทำกันที่ปารีส และก็มีขุนพลมาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้ด้วย พีและทีมงานทุกฝ่ายตั้งใจทำงานนี้กันมาก ๆ หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ”ติดตามชมมิวสิควีดิโอเพลง “ขอโทษละกัน” (friend to friend) จาก PP Krit ได้แล้ววันนี้ ทาง YouTube : PP KRIT ENTERTAINMENT และฟังเพลงได้แล้ว ทาง Streaming ทุก Platform#PPKrit_ขอโทษละกัน#PPKritEntertainment#PPKritt