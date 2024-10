“(G)I-DLE” ใส่เต็มพลัง ชาร์ตเอเนอร์จี้ “เนเวอร์แลนด์ไทย” ใน “2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN BANGKOK” สนุก มันส์ ซึ้ง เซอร์ไพรส์แน่น!

เต็มอิ่มคุ้มค่าทุกนาทีมีอยู่จริง! เวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตของวง “(G)I-DLE” (จีไอเดิล) เกิร์ลกรุ๊ปน้องรักแฟนคลับไทย งานนี้ทั้ง 5 สาว “มิยอน (MIYEON), มินนี่ (MINNIE), โซยอน (SOYEON), อูกี (YUQI)” และ “ชูฮวา” (SHUHUA) สร้างประทับใจทุกโมเมนต์ ในงาน “2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN BANGKOK” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด AEG Presents Asia และ iMe Thailand จับมือกันทุ่มทุนสาดโปรดักชั่นสุดยิ่งใหญ่ตลอดโชว์กว่า 2.30 ชั่วโมง เหล่า “NEVERLAND” (เนเวอร์แลนด์ : ชื่อแฟนคลับ) ใจฟูสุดๆ ไปเลย เพราะไม่ว่าจะพาร์ทกลุ่ม พาร์ทเดี่ยว ก็ละสายตากับความสนุกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว

เริ่มตั้งแต่อินโทร VCR เปิดตัว 5 สาว เสียงเพลง ‘Super Lady ดังขึ้นก็ต้องร้องว้าวกันยกฮอลล์กับความอลังการจิ้งตาแตก สนุกต่อเนื่องกับเพลง Revenge, ‘LATATA' จากนั้นสาวๆ ได้ทักทายเป็นภาษาไทยพร้อมขอเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์จาก NEVERLAND ในฮอลล์เพื่อเติมพลังและไม่พลาดแนะนําตัวเป็นภาษาไทย พร้อมกับบอกชื่อไทยที่ “มินนี่ ณิชา” เม็มเบอร์คนไทยเป็นคนตั้งให้เพื่อนในวง ให้แฟนคลับได้เรียกตาม “มิยอน” ชื่อว่า “มยุรี”, “โซยอน” ชื่อว่า “โสรยา”, “อูกี” ชื่อว่า “ยุวดี” และ “ชูฮวา” ชื่อว่า “ชุติมา” พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอ สาวๆก็ออนสเตจต่อทันที แสดงพลังไอดอลให้แฟนๆ ได้เห็นกับเพลงที่โยกตามกันเบาๆ อย่าง ‘Oh my god', 'VILLAIN DIES’ และ ‘Doll’เข้าสู่ช่วงโซโล่สเตจ ประเดิมด้วย “ซูฮวา” ออกมาโคฟเวอร์แดนซ์ในเพลง “Water” เซ็กซี่ขยี้ใจเอาเวทีอยู่หมัดเรียกเสียงกรี๊ดได้ดงสนั่น จากนั้นส่งไม้ต่อให้ “อูกี” สาดความสวยเท่ในเพลง ‘Radio (Dum-Dum) ตามด้วยสาวไทยคนเดียวในวง “มินนี่” ชวนทุกคนร้อง ‘Like a Dream’ เพลงประกอบซีรีส์ดัง ‘Lovely Runner ที่เจ้าตัวโชว์พลังเสียงหวานซึ้งและมินนี่ยังเซอร์ไพรส์ด้วยคอสตูมชุดนักเรียนมัธยมของตัวเองที่เตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อเวทีที่บ้านเกิดโดยเฉพาะ ทางด้าน “โซยอน” ร้อนแรงเวทีเดือดแร็ปดุเพลง ‘Is this bad b****** number?” ทําแฟนๆ แทบนั่งไม่ติดเก้าอี้ ปิดท้ายพาร์ทโชว์เดี่ยวด้วยเพลง ‘Sky Walking ให้หูเคลือบทองไปไฮโน้ตของ “มิยอน” ทั้งฮอลล์แฟนคลับฟินยังไม่ทันฟื้น สาวๆ (G)I-DLE ก็กลับขึ้นเวทีมาพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยเมดเลย์เพลงจังหวะสนุกๆ Wife', 'Uh-Oh, 'Klaxon', 'Fate', 'Allergy', lla: 'Never Stop Me' ผสานเข้ากับความสดใสของสาวๆ ส่งเสียงเรียกให้แฟนๆ ลุกขึ้นเต้นชนิดที่ว่าบูสต์เอเนอร์จี้แบบไม่มีคําว่าอ่อมทั้งศิลปินและแฟนคลับ ก่อนจะเบรกพักหายใจหายคอครู่หนึ่ง 5 สาวก็ปลุกความมันส์สะเทือนฮอลล์ในเพลง ‘LION’, ‘POP/STARS’, ‘MY BAG” ที่เรียกว่าแฟนๆ ไม่อยากให้คอนเสิร์ตครั้งนี้จบเลย เช่นเดียวกับสาวๆ ที่บ่นอุบว่าไม่อยากปล่อยทุกคนกลับบ้าน เลยชวนทุกคนไปแดนซ์แบบใส่สุดกับ ‘Queencard' ต่อด้วยเพลง ‘TOMBOY” แสงไฟบนเวทีดับลง แต่พลังเสียงเรียก (G)I-DLE ค่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งพวกเธอออกมาตามเสียงเรียกร้องของทุกคน พร้อมเพลง ‘i’M THE TREND’และแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลากัน “(G)I-DLE” พร้อมใจกันพูดขอบคุณรักเพียงหนึ่งเดียวของพวกเธอนั่นคือเหล่า NEVERLAND เป็นภาษาไทย “มินนี่” กลั้นน้ําตาไม่อยู่ ฝันที่รอคอยกว่า 20 ปีเป็นจริงได้ขึ้นแสดงบนเวทีอิมแพ็คฯ ต่อหน้าแฟนคลับที่ประเทศไทยสําเร็จ งานนี้แฟนๆ ไม่ปล่อยให้ศิลปินบอกรักฝ่ายเดียว พวกเขาเตรียมเซอร์ไพรส์โปรเจ็กพิเศษป้ายสโลแกนที่เขียนข้อความว่า “#TE LHE/ 38 e0| 27|2” (แปลว่า : เมื่อมีช่วงเวลาที่อ่อนแอ โปรดอย่าลืมว่ามีเนเวอร์แลนด์ อยู่ข้างๆ คุณเสมอ)ทําทั้ง 5 สาวประทับใจและซาบซึ้งสุดๆ ที่ได้รับความรักจากแฟนคลับมากมายขนาดนี้ เลยขอบอกรักกลับบ้างด้วยเพลงไทย “พบรัก” ของ “อิ้งค์ วรันธร ที่ตั้งใจซุ่มซ้อมมาเพื่อร้องให้ทุกคนที่มาเจอกันในวันนี้ได้ฟัง ต่อด้วยเพลง “Bloom’ และเพลง ‘Neverland” ถูกเลือกให้มาเป็นเพลงส่งชาว NEVERLAND กลับบ้าน แต่ 5 สาวต้องโกยความรักจากแฟนๆ กลับไปอีกรอบ กล่องไฟแปลอักษรคําว่า “IDLE ∞” โปรเจ็กต์บอกรักค่อยๆ สว่างขึ้น เป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตที่ไทยลงอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด “ไอเดิล” และ “NEVERLAND” ได้ใช้ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน พร้อมคำสัญญาว่าปีหน้าจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอน!!